Det kan bli svindyrt å bruke feil kort når du bestiller feriereiser med fly

Konkursbølgen i luftbransjen er ikke over advarer flyanalytiker. Derfor bør du betale ferien med kredittkort.

Sommerferien nærmer seg med stormskritt og mange velger å bestille flyturer nå. Samtidig har en rekke flyselskaper gått konkurs i den senere tid.

Sist ut var islandske Wow Air. Også Air Berlin, Monarch, Flybmi, Germania, Primeria og NextJet har gått over ende de siste årene.

Hvis du ikke har bestilt flyturen med kredittkort og flyselskapet går konkurs, risikerer du både å tape store summer og at hele ferien går i vasken.

- Anbefalingen er klar: Bruk kredittkort. Risikoen for konkursen veltes i praksis over på kredittkortselskapet. I tillegg kan kredittkortet inneholde gunstig reiseforsikring, er rådet fra høyskolelektor Dag Jørgen Hveem på på BI.

- Alle kan gå konkurs

- Vi er ikke ferdig med konkursbølgen i luftbransjen ennå, så man bør være føre var. Betale med kredittkort, så kan du få pengene tilbake hvis det verste det skulle skje, anbefaler flyanalytiker Hans-Jørgen Elnæs i Winair til Nettavisen.Økonomi.

I fjor uttalte også Ryanairs sjef Michael O'Leary at han tror enten SAS eller Norwegian vil gå med i den samme konkursbølgen.

- Alle selskaper kan gå konkurs, selv om sjansen er liten. Uansett hvem du reiser med, så bør du tenke litt på det. Bruker du kredittkort, har du betydelig større sikkerhet, sier Elnæs, som understreker at han synes ordningen er merkelig.

- Det virker urettferdig at kredittkort skal ha bedre forsikring enn debitkort. Dette burde ikke ha noe så si hvilken kort du bruker, sier Elnæs.

KAN BLI KOSTBART VED KONKURS: - Et unntak er hvis du har kjøpt med kredittkort, da kan du få penger av kredittkortselskapet, sier direktør for Forbrukerrådet Inger Lise Blyverket. Foto: John Trygve Tollefsen

Kan fort bli dyrt



Også Forbrukerrådet anbefaler å dra kredittkortet når flyreisene skal bestilles.

- Det kan fort bli kostbart for deg som forbruker om flyselskapet går konkurs. Ikke bare har du mistet billettpengene, men det er ofte svært kostbart å kjøpe seg nye billetter. Et unntak er hvis du har kjøpt med kredittkort. Da kan du få penger av kredittkortselskapet, sier direktør for Forbrukerrådet Inger Lise Blyverket.

Hun forteller at forbrukerne først må sende et krav til flyselskapets konkursbo. Får du ikke det du har krav på der, så må du klage videre til Finansklagenemnda.

Forbrukerrådet mener det er naivt å tro at det ikke kommer flere flykonkurser, og trekker frem de små marginene innen luftfarten.

Derfor vil Forbrukerrådet at det innføres reisegaranti også for rene flyreiser, slik at alle passasjerer er sikret ved en mulig flykonkurs. I dag er det kun pakkereiser hvor forbrukerne er dekket inn med en slik reisegaranti.

GJØR RESEARCH: - Vær litt kritisk når du velger flyselskap, råder forbrukerøkonom i Danske Bank Cecilie Tvetenstrand.

Vær kritisk til flyselskap



Forbrukerøkonom i Danske Bank Cecilie Tvetenstrand, anbefaler forbrukerne å være litt kritiske når dere skal velge flyselskap.

- Betaler du reisen med kredittkort er du garantert å få dekket det økonomiske tapet ditt. Men selv om du er sikret økonomisk, så mister du jo turen din. Så forbrukerne bør være kritiske til hvilket flyselskap de velger når de bestiller flytur. Gjør litt research på forhånd, Google og lese seg litt opp på flyselskapene før de bestiller tur, råder hun.

Tvetenstrand legger til at de store flyselskapene ofte er trygge.

- Mister du ferien din, så risikerer du også at du kommer så sent på banen, at du ikke får bestilt deg en ny tur, eller at flybillettene har doblet seg i pris hos nytt flyselskap, sier hun.

Tvetenstrand anbefaler alle også å ha en god reiseforsikring i bunn. Da er du i tillegg sikret ved andre uforutsette tilfeller.