Det må ofte en krise til for at vi skal forstå alvoret

Ett år etter gjeldsregisteret ble innført, står rekordmange nordmenn på kanten av et historisk økonomisk stup. Uavhengig av hvor nært du selv befinner deg kanten, er det et grep du bør ta så fort som mulig.

Av Arne Martin Koppen er markedsdirektør i Bluestep bank.

Da gjeldsregisteret satte en sluttstrek for forbrukslånsfesten i fjor sommer, var det til stor hjelp for mange mennesker som lenge hadde levd i økonomisk fornektelse. Nå viser ferske tall at det har hatt en positiv effekt.

Finanstilsynets rapport over bankenes resultater for første kvartal, viser at volumet for forbrukslån har sunket med 9,5 prosent det siste året. Tall fra gjeldsregisteret viser at den usikrede gjelden falt fra 170,6 milliarder kroner til 162,8 milliarder gjennom koronakrisen.

Oppi alt vi nå befinner oss i, er dette et lyspunkt som viser at registeret er et steg i riktig retning. Men det understreker også to andre viktige poenger – at det ofte må dramatiske forandringer til for at vi skal ta alvoret innover oss. Og at de som klarer seg best, er de som tar grep raskest.

Som en av mellombankene i Norge, snakker vi med mennesker i økonomiske problemer hver eneste dag. Våre kunder tilhører alle aldre og samfunnslag, men én ting har mange av de til felles: De oppsøker hjelp først når det er for sent.

Kombinasjonen av skam og sjokk over hvor kort veien er mellom økonomisk velstand og tragedie, fører til at mange holder problemene for seg selv. Helt til de blir for store. Våre årlige undersøkelser bekrefter dette. Nordmenn plasserer økonomiske problemer på tabutoppen, år etter år.

Da registeret ble innført for ett år siden, var situasjonen vi nå står i en fremmed tanke for mange. Men er det en ting disse siste månedene har lært oss, så er det at vi alle er økonomisk sårbare når samfunnet helt uventet rammes av en krise.

Nylig publiserte SIFO en rapport som viser at hver tredje husholdning i Norge, som utgjør 1,6 millioner mennesker, er i risikosonen for å havne i økonomiske problemer etter koronakrisen. Tallene viser også at de færreste er forberedt. Samtidig vifter private bedrifter med det oransje flagget og varsler masseoppsigelser dersom ikke permitteringsordningen forlenges.

På toppen av dette er det ingen garanti for at samfunnet slipper unna en ny og forverrende pandemibølge til høsten.

Vi står foran en varslet krise vi så vidt har sett begynnelsen på. Dessverre kan ingen av oss stoppe kreftene som nå er i sving. Det vi derimot kan gjøre noe med, er å ha en større åpenhet rundt bekymringene våre som er knyttet til den.

Akkurat nå er det historisk mange som kjenner en økonomisk sårbarhet på kroppen, og for mange er det helt avgjørende at de tar grep så fort som overhodet mulig.

Jeg vil derfor oppfordre alle til å ta grep og bidra med å skape mer åpenhet rundt de økonomiske bekymringene. Bruk sommerferien godt, og ta den vanskelige praten med en du er glad i.

Gjør vi dette, bidrar vi til at flere tar grep før problemene vokser seg for store. For mange kan det være for sent å vente til august!