Det store maktskiftet

Det bekymrer politikere i USA, EU, Storbritannia, Nederland og Danmark.

Av Janne Log, daglig leder i Samvirkene

Ifølge Amy Webb, professor ved NYU, har vi lagt framtiden vår i hendene på ni teknologigiganter - fem amerikanske, Facebook, Google, Amazon, Apple og IBM - og fire kinesiske, Baidu (ligner på Google), Alibaba (ligner på Amazon) og Tencent (ligner på Facebook).

Anklager om mye makt

Nylig måtte de fire av de amerikanske plattformgigantene Facebook, Google, Amazon og Apple møte i den amerikanske kongressen for å forsvare seg mot anklager om for mye makt. Og dager etter høringen innførte Donald Trump en presidentordre som forbyr transaksjoner med eierne av den kinesiske videodelingsappen TikTok.

TikTok regnes ikke blant de ni store, men har hatt en enorm vekst de to siste årene.

Facebook, som nå har 1,7 milliarder brukere, beskyldes for å kjøpe opp konkurrenter, som WhatsApp og Instagram, for å hindre konkurranse. Videre ble de i presidentvalgkampen for fire år siden beskyldt for å spre falske nyheter, polarisere debatten og dele data slik at man kunne målrette politisk annonsering og dermed påvirke valgutfall.

Snart to milliarder solgte

Apple har solgt nesten to milliarder iPhoner siden den ble lansert i 2007. De anklages for at de gjennom Appstore bestemmer hvilke apper som får plass på iphonen, og at de gjennom egen betalingsløsning får 30 prosent av alle salg.

Alphabet eier søkemotoren Google, som står for mer enn 90 prosent av alle nettsøk, og Youtube. Google anklages for favorisering av egne og partneres søkeresultat, kontrollen over global annonseteknologi og at Google tvinger mange av produsentene til å bruke Google som standard. Google har også fått kritikk for å kjøpe opp konkurrenter, blant annet DoubleClick og AdMob.

Verdensledende på netthandel

Amazon er verdens ledende plattform for kjøp og salg på nett og forventes å bli tilgjengelig i Norge innen kort tid. 150 millioner mennesker får Amazon Prime-tilbud, og i USA har Amazon nesten 40 prosent av netthandelen. Amazon anklages for å samle inn og bruke brukerdata til å lage egne tilbud - og på den måten presse andre aktører ut av markedet. Videre anklages de for å tvinge forhandlere til å bruke Amazons egne lagre og logistikksystem, som fører til at de må øke prisene. Dette gir igjen rom for Amazons egenproduserte produkter.

Trusselen TikTok

Den kinesiske videodelingsappen TikTok har på kort tid blitt en av verdens mest populære apper med over 600 millioner brukere globalt. Donald Trump hevder at TikTok utgjør en sikkerhetstrussel fordi den kan brukes til for å spre falsk informasjon, og at de samler inn data om brukerne. India har innført forbud mot TikTok. Og EU, Storbritannia, Nederland og Danmark har alle åpnet sak. Trump har skrevet under på to presidentordrer som forbyr transaksjoner via Tiktok og WeChat fra midten av neste måned. Nå vurderer blant annet Microsoft å kjøpe den amerikanske virksomheten til TikTok.

Utfordrer demokratiet

Bare Facebook, Apple, Amazon og Alphabet har nå en samlet børsverdi på i underkant av 5000 milliarder dollar - tilsvarende den årlige verdiskapningen i verdens tredje største økonomi, Japan. Og nedstegningen som følge av korona gjør teknologigigantene blir enda mektigere.

Det teknologiske skiftet har ført til en enorm maktkonsentrasjonen, og den utfordrer demokratiet. Det er naivt å ikke ta de problemstillingene som nå reises på det dypeste alvor.

Nå haster det med en plan for hvordan vi best skal ta vare på norsk eierskap, den norske modellen og det norske demokratiet i et digitalt skifte.