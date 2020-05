Det vanskeligste hinderet gjenstår for Nicolai Tangen og Oljefondet

Problemet er enkelt: Kan Nicolai Tangen personlig ha milliardbeløp i det samme markedet som Oljefondet skal investere i?

Etter flere ukers debatt er det på tide å ta Nicolai Tangen-ansattelsen ned på jorden.

Det står ingenting i utlysningen at den nye Oljefond-sjefen må være en traust, folkelig sosialdemokrat. Det står heller ingenting om at han ikke kan være god på aktiv forvaltning.

Når det er sagt, er det også noen andre misforståelser som må ryddes av veien:

Norges Bank har et etisk regelverk og kan ikke lage nye etiske regler for å tilpasse seg en ny sjef.

Fondet skal i all hovedsak ikke drive aktiv forvaltning, og endrer ikke strategi selv om man ansetter en ny leder.





Avsløringen av «drømmeseminaret» på Wharton var underholdende, men uten reelt innhold til å hindre Nicolai Tangen i å bli leder for Statens pensjonsfond utland.

At nesten alle på hans referanseliste var med på seminaret, svekker tiltroen til selve ansettelsesprosessen. Det svekker også tiltroen til uavhengighet i prosessen at en av headhunterne er en bekjent fra oppveksten (ikke barndomsvenn, som jeg kom i skade for å skrive i en tidligere blogg).

Det er også kritikkverdig at Oljefondets leder Yngve Slyngstad brøt klare interne regler og reiste med Tangens luksusjet.

Men dette er kritikk som må reise seg mot deltakerne og Norges Bank-ledelsen.

Det er heller ikke forbudt for Nicolai Tangen å ha milliardverdier på Jersey, Isle of Man eller Cayman-øyene. Dessuten var det velkjent hos Hovedstyret i Norges Bank, som likevel valgte å ansette Nicolai Tangen.

Hvis dette er kritikkverdig, så må igjen kritikken rettes mot Norges Bank-ledelsen.

Hvorvidt Nicolai Tangen har vist «god samfunns- og rolleforståelse» eller evne til «Omdømmebygging og krisehåndtering», kan diskuteres - og blir diskutert. Dette er nemlig noen av kravspesifikasjonene som hovedstyret vedtok 9. januar.

Men igjen: Hovedstyret setter opp noen kriterier, og ender opp med å ansatte Nicolai Tangen etter en totalvurdering.

Hvis den vurderingen er kritikkverdig, så må kritikken rettes mot Norges Bank.

Så skal vi huske at representantskapet er oppnevnt av Stortinget for å holde Norges Bank i ørene og sørge for at banken overholder norsk lov og egne, interne retningslinjer. De har stilt mange spørsmål, og fått et svarbrevpå 83 sider.

Spørsmål til Norge Banks hovedstyre

Svar fra Hovedstyret i Norges Bank

Etter den omfattende debatten er dette helt normalt, og representanskapet ville ikke gjort jobben sin uten å stille spørsmål til prosessen. At det er en stor offentlig interesse for en stilling som får ansvaret for vår felles pensjonsformue på 10.500 milliarder kroner, er også som det skal være.

Hovedsvaret tilbake er oppsummert på første side: «Nicolai Tangen var den beste kandidaten».

Diskusjonen for eller mot Nicolai Tangen blant økonomer har dreid seg om fondet skal drive aktiv forvaltning (mer risikofylt og spekulativ plukking av enkeltaksjer) eller handle en kurv av aksjer (indeks) nærmest på automatikk.

Det er en interessant diskusjon, men har lite med ansettelsen å gjøre. Oljefondet er underlagt svært strenge retningsregler som hovedsaklig går på indeksforvaltning, og vi endrer ikke risikoen for gigantformuen bare fordi Oljefondet har fått en flink hedgefondforvalter som ny sjef.

Noen ser også ut til å tro at en flink hedgefondforvalter som Nicolai Tangen vil gi høyere avkastning for Oljefondet. Det er selvsagt mulig, men man bør ikke glemme at Oljefondet er vanvittig mye større en AKO Capital, og at Oljefondet faktisk har vært styrt av folk som kan kalles byråkrater.

Fondets første direktør Knut N. Kjær ser ut til å ha glemt det selv, men før hans 11 år i Oljefondet jobbet han blant annet ved Universitetet i Oslo og i Statistisk sentralbyrå - altså en nokså tradisjonell karrierevei for en norsk sosialøkonom. Det gikk faktisk bra, likevel.

Et litt kilent spørsmål er hvor begeistret sosialøkonomene i Finansdepartementet er for ansettelsen av stjerneforvalteren fra London.

Uansett; det store problemet som gjenstår er hva som skal skje med Nicolai Tangens milliardformue. Tross 83 sider er svarbrevet fra Hovedstyret vagt på dette viktige punktet. Etikkreglene i Oljefondet og Norges Bank forbyr engasjementer innen finans, og det er vanskelig å se hvordan Nicolai Tangen kan ha fem milliarder kroner plassert i internasjonale fond - og dermed i de samme aksjene som han skal kjøpe og selge i Oljefondet.

Dette er for tynt: «Basert på hovedstyrets vurderinger knyttet til Tangens personlige eierinteresser og eiendeler vil det etableres relevante interne kontroller. Disse kan ikke fastsettes før organisering av selskapsstrukturer og eierskap og hvordan råderetten over personlige eiendeler skal håndteres, er endelig avklart».

Skjærer vi gjennom tåkepraten står det rett ut at dette er ikke løst ennå.

Om eierskapet i AKO capital, heter det at Tangens andel skal under 50 prosent, at han ikke vil sitte i styret, og «at han setter bort forvaltningen av aksjene og utøvelsen av stemmeretten i selskapet så lenge han er leder av NBIM».

Om det holder, må representantskapet vurdere. Men etter min oppfatning er heller ikke dette det avgjørende punktet.

Det viktige er Nicolai Tangens personlige investeringer i aksjer og aksjefond. Hva som skal skje med disse, er foreløpig i det blå. I et advokatbrev som er lagt ved svarbrevet fra hovedstyret heter at Nicolai Tanen vil fjerne seg fra den aktive forvaltningen av aksjeformuen. Et slikt grep er viktig, men ikke nok.

Å sette bort forvaltningen er nødvendig, men ikke tilstrekkelig.

Nicolai Tangen har forklart at andre investorer forventer at han forblir medinvestor, men at han er villig til å selge så langt det er praktisk mulig.

KOMPLISERT NETTVERK: Slike er eiendelene til Nicolai Tangen organisert. Foto: Kilde: Svarbrev fra Hovedstyret i Norges Bank

I svarbrevet går det frem at Nicolai Tangen per 1. april i år eide fondsandeler for rundt 436 millioner dollar, eller rundt 4,5 milliarder kroner. Dette er det største gjenstående problemet før Nicolai Tangen kan tiltre som oljefondssjef i september.

Poenget er å unngå all mistanke og kritikk om at Oljefondets sjef vil skjele til egen formue i forvaltningen av Oljefondet, eller la Nicolai Tangens oppfatninger som Oljefondets leder være farget og påvirket av holdningene til investor Nicolai Tangen.

Jeg ser bare to helt ryddige løsninger:

a) Nicolai Tangen kan selge seg helt ut av fond og aksjer og «fryse» formuen.

b) Han kan opprette en såkalt «blind trust», noe som er vanlig i slike situasjoner. I en slik eierform vil ikke Nicolai Tangen verken ha innflytelse på forvaltningen eller investeringsbeslutninger - han vil enkelt sagt ikke vite hva han eier før han får tilbake trusten etter endt tid i Oljefondet.

En dårlig halvløsning er å sette bort forvaltningen til andre, men det er en dårlig løsning. Så lenge Oljefondets sjef - og alle andre - vil vite hva han personlig har investert i, vil det være umulig å unngå interessekonflikter eller spørsmål om mulige interessekonflikter.

