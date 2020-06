Dette Apple-grepet kan bety slutten på snoke-reklame i apper

Slutten på mobilreklame slik vi kjenner den. Et ras for en hel bransje som lever av reklame i apper. En gigantisk seier for personvernet.

Slik beskriver tekno-eksperter en detaljendring som ikke ble kunngjort da Apple lanserte sitt nye operativsystem tidligere denne uka.

Det handler om en funksjon som forkortet kalles IDFA. IDFA (Identifier for Apps) har du kanskje ikke hørt om, men reklamen som gjerne følger med når du laster ned apper, kjenner du garantert til.

Globalt brukes 80 milliarder dollar årlig, eller rundt 800 milliarder kroner, på annonser som dukker opp under app-installering, anslår bloggen Appsflyer.

ENORM BETYDNING: I iOS14, Apples nye operativsystem, må du aktivt velge å gi fra deg persondata til apper, i stedet for at dette skjer uten at du endrer innstillingen. En viktig seier for personvernet, mener Datatilsynet.

IDFA gjør dette mulig i Apple-universet. Det handler om å å få vite mest mulig om deg som bruker - kjøp og salg av slike data beskrives av eksperter som selve ryggraden i app-økonomien.

Nyheten fra Apple vil få mange selskaper til å ligge med brukket rygg - mens mange brukere vil trekke et stort lettelsens sukk.

- 99 av hundre vil si nei

I uka som gikk tok Apple nemlig i praksis livet av IDFA - men uten å fjerne funksjonen helt: “Apple har gjort IDFA-funksjonen ubrukelig uten å egentlig ta livet av den”, skriver teknologiekspert John Kotsier i en artikkel i businessmagasinet Forbes.

For i iOS 14, det nye operativsystemet, må du aktivt tillate reklamemakerne å få innsikt i annonsedataene som gjør app-reklame ekstra lønnsomt. Til dette formålet har Apple innført denne dialogboksen:

IDFA: Indentifikatoren som muliggjør sporing av persondata i appene i Apple-enheter må du nå selv velge å slå på. Konsekvensene kan bli enorme.



Som John Kotsier skriver i Forbes: - Ville du sagt ja til å la en app eller merkevare tillate at alle mulige andre apper og nettsider sporer deg? Det vil heller ikke 99 prosent av forbrukerne.

Han mener det var et genialt trekk av Apple.

- Mange vil nok velge den knappen annonsøren ikke ønsker at man klikker på, sier kommunikasjonsrådgiver Hans-Petter Nygård Hansen.

- Når en stor aktør som Apple strammer inn, viser det at endringer er mulig, og det setter også standarden for andre aktører, sier Tobias Judin, seksjonssjef for internasjonal seksjon i Datatilsynet.

Etter hvert som folk begynner å installere det nye operativsystemet, vil dermed bransjen som har levd på denne forretningsmodellen, oppleve at markedet krymper. Normalt tar det rundt et år før de fleste iOS-brukere har installert et nytt operativsystem, ifølge Kotsier.

Apple vs. Facebook

IDFA er et unikt og tilfeldig siffer knyttet til brukerneheten som gjør at annonsører og dataselskaper kan få innblikk hvordan en bruker har reagert på en annonse - på aggregert, ikke individuelt nivå.

Fram til nå har IDFA vært påslått som et standardvalg - du må aktivt søke opp funksjonen og slå den av ved å velge “Limit Ad Tracking” på mobilen/nettbrettet. Snaut en av tre har gjort dette, ifølge analyseplattformen Singular. Hvorfor kvitte seg med dette?

Apple har posisjonert seg som opptatt av personvern - toppsjefen Tim Cook har flere ganger hudflettet personvern-håndteringen i Facebook og kritisert rivaler som Mark Zuckerberg.

NYTT OS: Apple nye operativsystem iOS14 ble lansert 24. juni og blir tilgjengelig for forbrukerne i september. Foto: apple.com

Apple innførte en funksjon kalt Intelligent Tracking Prevention i nettleseren Safari i 2017, som sørger for å blokkere informasjonskapsler (cookies) fra tredjeparter. Funksjonen er oppdatert flere ganger for å styrke et vern mot oppfinnsomme tilpasninger fra “ad tech”-selskaper. Ifølge digiday.com er IDFA et slags etterheng i denne prosessen. Mobil-ID-er er dessuten vanskeligere å få tak på enn informasjonskapsler.

Skrøpelig personvern

Datameglere som legger sine SDK-er (software development kits) i apper kan knytte tilsynelatende anonyme ID-er sammen med andre signaler som lokasjonsdata og navn og epostadresser for slik å skape brukerprofiler, slik New York Times avslørte i 2019.

Dermed blir personvernet skrøpelig selv om man i prinsippet bare skal spore oppsamlede og generiske data som skal si noe om hvor godt reklamen virker.

- Enkelte aktører vil nok prøve å finne nye måter å spore folk på. Det er i så fall en kortsiktig strategi. Mye av sporingen som skjer på nett i dag, er ikke i tråd med GDPR. Selv om håndheving av reglene tar tid, kommer hverken vi eller våre europeiske søstertilsyn til å gi oss med det første. Derfor lønner det seg for aktørene å utvikle mer personvernvennlige løsninger, sier Judin i Datatilsynet.

Forbrukerne ønsker personvern og forventer gode personverninnstillinger, og derfor vil personvernrettet innovasjon kommer bare til å bli viktigere fremover, tror han.

Verst for de useriøse

Beslutningen om å fjerne IFDA kan også skape kaos, mener flere eksperter. Mange som utvikler apper for Apple operativsystem iOS er avhengig av annonsemodellen slik den har vært.

Å fjerne IDFA kan derfor bety et stort tap av inntekter som har vært basert på markedsføring rettet mot nye brukere som laster ned appen. Det vil også ramme app-utviklere

- Apple ønsker å gjøre det vanskeligere for annonsører å tracke kundene. Pluss at de kan legge til omtrentlig geolokasjon, som kan krølle det til for stedsbaserte tjenester. Så de stikker kjepper i hjulene på annonsørene, sier kommunikasjonsrådgiver Hans-Petter Nygård Hansen.

Appbrukere er samtidig ikke helt uvillige til å gi fra seg data. Nygård-Hansen viser til selv at etter Cambridge Analytica-skandalen i 2016, som viste hvor galt det kunne gå med misbruk av persondata i sosiale medier, økte antall nordmenn som var villige til å gi fra seg personiformasjon i bytte mot en verdiøkende tjeneste.

- Mange av oss vil nok ikke like sporing. Men det kommer også an på hvem det er som spør om dataene - de useriøse vil tape mest på dette.

SPORING BLI VANSKELIGERE: - Apple ønsker å gjøre det vanskeligere for annonsører å tracke kundene. De stikker kjepper i hjulene på annonsørene, sier kommunikasjonsrådgiver Hans-Petter Nygård Hansen. Foto: Ingar Næss

Vil presse Google og Facebook

Flere millioner apper eksisterer i følge Nygård-Hansen utelukkende for å snoke opp data - for å videreselge dem eller utnytte dem til formål du som bruker ikke aner noe om.

- Vi kan håpe at mange lyssky virksomheter vil få det vanskeligere, sier Nygård-Hansen.

De fleste av disse rene snoke-appene forsvinner uansett etter noe tid. Men også de to gigantene Facebook og Google vil måtte finne nye måter å plassere annonsene på.

- For annonsørene blir det nå vanskeligere å vite om de har tjent penger på annonsene de har kjøpt. Det kan by på en del utfordringer. Apple prøver å påvirke Facebook og Google til å tracke mindre. De har tidligere reversert mye av det Facebook har ønsket. Apple ønsker at man skal stole mer på Apple - de har en liten andel av markedet, men folk bruker hinsides mye mer penger i Apple-systemet enn i Android. Så da kan det være fornuftig for dem å mure seg mer inn, sier rådgiveren.