Dette bestemmer hvor mye du får låne: Slår svært ulikt ut

Boliglånsforskriften setter en grense for fem ganger samlet inntekt i hvor mye du kan låne, men det slår svært ulikt ut for ulike inntektsnivåer.

Når du skal beregne hvor mye du kan låne er ikke en faktor ganget med inntekten din noe godt mål på hvor mye du kan låne. Det blir altfor unøyaktig. Fem ganger inntekt kan være altfor mye for lav inntekt, og altfor lite på høy inntekt.

Det man lever av er den disponible inntekten etter skatt, etter at faste utgifter og beregnede variable utgifter er trukket fra.

Beregn selv hvor mye du kan låne

Med kalkulatoren "Hvor mye kan du låne" kan du se hvor stort beløp du kan låne ut fra forutsetningene du legger inn.

Kalkulatoren gir deg et reelt bilde av hvor mye du tåler å låne ut fra dine forutsetninger. Den inneholder flere funksjoner. Den er tilkoblet en full skattemodul, den beregner levekostnadene etter familiesammensetningen, og den beregner ulike typer lån.

Det som er til overs etter at skatt og alle utgifter er betalt brukes til boliglån. Da kan du for eksempel se hvor mye du kan låne når forutsetningen er at du skal ta opp et lån som skal nedbetales på 25 år som et annuitetslån.

Disponibel inntekt på forskjellige inntektsnivåer.

Her er det beregnet hva den disponible inntekten blir for et par, og for en enslig person. Dette på tre lønnsnivåer.

Den disponible inntekten er beregnet etter at alle utgifter (se forutsetninger nedenfor) og skatt er trukket fra. Det er forutsatt at de faste utgiftene er de samme på alle tre inntektstrinn

Lånet har en rente på 3 prosent og nedbetales på 30 år som en annuitet. Det er forutsatt at det ikke er annen gjeld enn boliglånet.

For paret ser du at den disponible inntekten er nesten fire ganger så høy for paret med 2*800.000 i lønn mot paret med 2*400.000 kroner i lønn.

For den enslige ser vi at med en inntekt på 400.000 kroner går i null med fem ganger inntekt i lån.

Alle tall er på årlig basis.

Lønn Lån Disp. Par 2*400.000 kr 4 000 000 108 648 2*600.000 kr 6 000 000 282 209 2*800.000 kr 8 000 000 422 921 Enslig 400.000 kr 2 000 000 5 985 600.000 kr 3 000 000 92 766 800.000 kr 4 000 000 163 121

Disponibel inntekt etter renteøkning

Et av kravene er at låntakeren skal tåle en økning på 5 prosentpoeng på lånet. I dette tilfellet blir det fra 3 prosent til 8 prosent i lånerente.

Terminkostnaden på lånet vil ikke øke tilsvarende som renten. I et annuitetslån vil avdragsdelen gå ned når renten øker, slik at økningen i terminbeløpet blir noe lavere. For eksempel vil renten på 4 millioner kroner øke med 156.000 kroner (etter skatt), men avdragene vil gå ned med 48.767 kroner.

For paret med 2*400.000 kroner i lønn går den disponible inntekten ned i nesten null med denne forutsetningen.

Den enslige med 400.000 kroner i lønn vil gå kraftig i minus. Den med lønnsinntekt på 600.000 kroner nærmer seg nullpunktet.

Lønn Lån Disp. Par 2*400.000 kr 4 000 000 108 648 2*600.000 kr 6 000 000 282 209 2*800.000 kr 8 000 000 422 921 Enslig 400.000 kr 2 000 000 5 985 600.000 kr 3 000 000 92 766 800.000 kr 4 000 000 163 121

Kostnadsforutsetningene

Dette er forutsetningene som ligger til grunn for den disponible inntekten.

Levekostnaden er hentet fra SIFO's normtall. De andre faste utgiftene er forutsetninger.