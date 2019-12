Dette betaler du i alkoholavgifter

På brennevin kan avgiften per liter nesten komme opp i 500 kroner per liter.

At det er dyrt på Vinmonopolet er ikke deres skyld, det er alkoholavgiftene som sørger for det.

Alkoholavgiftene avhenger av hva slags type drikke det er snakk om. Avgiften per alkoholenhet er høyest på brennevin, deretter på vin, og til slutt øl, som igjen graderes etter styrken.

Avgiftene er delt inn i to hovedgrupper. For drikke sterkere enn 4,75 prosent, blir avgiften beregnet etter volumprosenten og antall liter. For svakere drikker regnes det etter antall liter.

For brennevin og vin graderes avgiften etter alkoholprosenten per liter. For brennevin koster hver prosent 7,84 kroner i 2020.

På øl regnes avgiften per liter i intervaller etter alkoholprosenten. Én liter vanlig øl har eksempelvis en avgift på 22,83 kroner i 2020, mens lettøl har bare 3,51 kroner.

Dette er alkoholavgiftene

Her er avgiftsnivået for de siste tre årene.

2018 2019 2020 Brennevin og vin kr per vol. pst. og liter Brennevin/rusbrus 7,58 7,69 7,84 Sterkvin 4,94 5,01 5,11 Svakvin 4,94 5,01 5,11 Øl sterkere enn 4,75 % 4,94 5,01 5,11 Annet øl: Alkoholinnhold kr per liter a) 0,00-0,70 vol. pst. 0 0 0 b) 0,70-2,75 vol. pst. 3,39 3,44 3,51 c) 2,75-3,75 vol. pst. 12,74 12,93 13,18 d) 3,75-4,75 vol. pst. 22,07 22,4 22,83

Avgiftseksempler

Kjøper du en flaske (1l - 40 prosent) brennevin er avgiftsandelen 313,6 kroner i 2020. For en flaske 60 prosent blir avgiften 470 kroner.

For én liter vin (12 prosent) er avgiften 61,3 kroner. En 0,7 liters vinflaske har dermed en avgift på 42,9 kroner.

Avgiftseksempler Avgift per liter Brennevin 40 % 303,2 307,6 313,6 Brennevin 60 % 454,8 461,4 470,4 Sterkvin 20 % 98,8 100,2 102,2 Svakvin 12 % 59,3 60,1 61,3 Alkoholfritt øl 0,0 0,0 0,0 Lettøl 3,4 3,4 3,5 Vanlig øl 22,1 22,4 22,8 Sterkøl 7 % 34,6 35,1 35,8

Så mye betaler du per år

Her er noen eksempler på hva du betaler i årlige alkoholavgifter. Antall er i liter per måned.

Du kan regne ut hvor mye du selv betaler i alkoholavgifter med alkoholavgiftskalkulatoren.