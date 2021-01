Dette bildet får Coop til å legge seg helt flat: - Det er latterlig

- Strengt tatt så er det et tilbud, men det er ikke noe å skryte av.

- Det er helt latterlig med 20 øre i prisreduksjon. Man skal ikke tro på røde, fete bokstaver om tilbud. Det er lurt å sjekke det nøyere. Ikke ta et tilbud for god fisk.

Det sier gründer av Gjerrigknark.com, Rune Nikolaisen til Nettavisen, om bildet som ble tatt på Coop-kjeden Obs, på Horisont kjøpesenter i Bergen.

Han lurer på om det er en glipp.

- Jeg vet ikke om det er en feil eller bevisst, eller om de måtte ha én for mann og én for dame. Jeg vet ikke hvordan Obs tenker.

Skulle ikke vært markedsført

Innlegget på facebooksiden til Gjerrigknark.com har fått flere ironiske kommentarer.

- Gutta trenger sterkere lut for å for å få has på svettelukta, vettu, skriver en facebookbruker.

En annen som ikke er ironisk, mener det er er diskriminering.

Kommunikasjonssjef i Coop Norge, Harald Kristiansen legger seg flat for kritikken.

- Strengt tatt så er det et tilbud, men det er ikke noe å skryte av. Det skulle selvfølgelig ikke vært markedsført. Obs er kjent for langt større rabatter enn det.

- Det er flaut, men vi ser også humoren i det. Det gav oss en god latter. Vi er helt enig med Gjerrigknark.com om at dette er flaut.

- Ikke første gang

Og det er ikke første gang kundene lokkes med såkalte skamtilbud.

- Jeg får jevnlig tips om slike tilbud. Men jeg tror ikke det er bevisst. Antagelig går det litt fort i svingene for dem som setter opp plakatene.

- Kanskje det er en måte å få oppmerksomhet på. All PR er god PR, sier Nikolaisen ironisk.

Men han synes ikke skamtilbudene som fra tid til annen dukker opp i Coopbutikkene er problematisk.

- For meg er det en perfekt grunn til å fortelle hvorfor det er så viktig at forbruker leser prisskilt og sjekker kilopriser.

