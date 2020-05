Dette bør du tenke på når du skal kjøpe bolig sammen med noen

Det er en spesiell tid, men det er fremdeles mange som ønsker å kjøpe ny bolig.

Vi ser en økning i søknader om finansieringsbevis, og våren er vanligvis en travel boligkjøpeperiode. Hva må dere tenke på når dere skal kjøpe bolig sammen?

Tenk langsiktig

Generelt bør et boligkjøp være en langsiktig innvestering.

Selv om boligmarkedet i de fleste områder har hatt en eventyrlig verdiøkning de siste årene, er det ikke gitt at det vil fortsette å gi like god økning. I tillegg er det mange kostnader knyttet til kjøp og salg av bolig, og mange ønsker også å pusse opp når de flytter til nytt sted.

Det er viktig å ta dette med i et regnestykke om du tenker bolig som investering, og ikke bare at dette er et sted du kan bo og trives i lang tid.

Viktig ved selve boligkjøpet

Gjør grundig forarbeid i form av å lese prospektet, og sett dere nøye inn i boligens tilstand.

Hva er planlagt av utbedringer dersom det er et sameie eller et borettslag, og hva må gjøres om det er en enebolig? Hvilke kostnader ser dere kan komme i nær og fjern fremtid, og hvor store er disse kostnadene? Jo bedre undersøkelser dere gjør i forkant, jo bedre kan dere ta med dette inn i boligbudsjettet deres - og bedre står dere rustet når disse kostnadene må tas.

Det som kan påvirke boligens verdi

Hvordan er nærområdene? Er det planer om å bygge ut noe i nærheten som vil påvirke boligen dere vurderer å kjøpe, eller er det andre ting som kan påvirke verdien eller trivselen av deres bolig? Hvordan er naboskapet? Du vet aldri om du kommer inn i et ormebol, så det er greit å stille det spørsmålet til megler.

Les også nøye vedtekter om det er et sameie eller borettslag.

Hvilke forholdsregler må tas med tanke på at dere kjøper sammen?

Samboerkontrakt

Når du skal kjøpe bolig sammen med noen, om det er en venn eller en samboer, så er det stort sett under lykkelige omstendigheter.

Det er lett å glemme at verden ikke alltid vil være like rosa, og at det kan komme uenigheter eller enda verre; det kan skje noe mer alvorlig. Dette er det viktig å snakke om og sette opp i kontrakt mellom dere for å unngå eventuelle fremtidige uenigheter.

Er dere samboere, og det verst tenkelig skulle skje at den ene faller fra, kan du ende med å eie en bolig sammen med foreldrene til den du eide sammen med.

Det kan skape konflikter i tillegg til at du står i en dyp sorg. Det kan også være et samlivsbrudd som ikke går helt smidig. Det må ikke nødvendigvis være samboerforhold med en kjæreste. Vi ser flere som nå på grunn av høye boligpriser velger å kjøpe sammen med en venn eller søsken.

En konflikt er vondt uansett. Jo tydeligere avtale i forkant, jo mindre grunnlag for uenighet i etterkant. En samboerkontrakt fylles enkelt ut og beholdes i et eksemplar hver. Jeg egger ved en lenke til mal her.

Testamente

Er dere samboere kan det også være fornuftig å sette opp et testamente for å forhindre situasjoner hvor i verste fall den ene faller fra, og den andre blir sittende i et nytt sameierforhold med avdødes foreldre, dersom deres ønske i utgangspunktet da er at den andre parten skal få bli boende i felles hjem.

Fremtidsfullmakt

En ting som det sjeldent snakkes om, og få vet, er at du selv kan avgjøre hvem som skal ivareta dine interesser dersom du ikke selv er i stand til det.

Det kan gjelde både det økonomiske og personlige forhold - eller begrenses til å bare gjelde bestemte tema.

Dette er en såkalt fremtidsfullmakt. Denne kan det være naturlig å ta opp når dere snakker om samboerkontrakt og testamente. Jeg legger ved link slik at dere kan lese mer om det og en mal til utfylling her.

Til slutt er det å kjøpe ny bolig en spennende og hyggelig ting. Ved å ta forbeholdene over her kan det legge til rette for å forhindre fremtidige uenigheter. Det er vel verdt tiden det tar å få det på plass.

Lykke til i boligjakten!