Nordmenn tar stadig opp mer boliglån. Dette må du vite.

I følge SSB har det gjennomsnittlige lånebeløpet per husholdning økt fra 828.000 i 2012 til 1.777.000 i 2018, hvilket utgjør en økning på 42 prosent. Dette kan bli problematisk med mindre man er klar over forpliktelsene et lån medfører og innebærer.

Se også: