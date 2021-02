Dette bruker Mari Maurstad 231.000 kroner på i året: - Klarer ikke si nei

Skuespiller Mari Maurstad (63) er så godhjertet at hun ikke tør å avslå tilbud fra selgere, og hun bruker titusener på veldedighet.

Maurstad er gift med musiker Aage Kvalbein, og sammen har de barna Stinius, Scott og Aslak Maurstad. Hun har stått på teaterscenen i en årrekke, vært stemmeskuespiller, utgitt bøker og medvirket i flere TV-serier.

Denne uken kan du se henne i TV-programmet «I lomma på Silje», hvor forbrukerøkonom Silje Sandmæl i DNB skal hjelpe henne å kutte i forbruket.

- Jeg blir bare sinna av tall. Når man er en utøvende kunstner som man kanskje kan si jeg er, så er det det helt motsatte av det konkrete. Jeg lar rett og slett å være å sjekke kontoen, fordi jeg blir så sint av det, sier hun til Nettavisen.

Mannen hennes er imidlertid god på økonomi, mener Maurstad, så han er til god hjelp når hun trenger det.

- Jeg tror egentlig ikke han visste hvor mye jeg strevde, for det er jo litt flaut å ikke ha helt 100 prosent kontroll, sier hun.

Etter at Sandmæl var på besøk, har hun imidlertid fått mer interesse for egen økonomi.

Hadde mange dyre avtaler

Det er mange «pengetyver» i kontoutskriften hennes, som Sandmæl avslører. Den største er Maris store «svakhet».

- Jeg klarer ikke å si nei til de som ringer og skal selge abonnementer og sånne ting, sier hun i programmet.

Det koster henne dyrt. Hele 231.000 kroner i året går med til avtaler, som inkluderer strøm, forsikring, telefon, bredbånd og veldedighet.

Det er mer enn hun brukte på mat og drikke på ett år: 207.000 kroner. Dette inkluderte dagligvarebutikk, Vinmonopolet, restaurant, kiosk, bensinstasjon, kafé og spesialforretninger.

På ett år brukte hun 68.000 kroner på forsikringer, 61.000 kroner på strøm og 12.000 på telefonregning. Med hjelp fra Silje, ble det nye budsjettet mye lavere. Ved å samle alle forsikringer ble det 15.000 kroner rimeligere.

- I tillegg kan dere spare 14.000 kroner på å bytte strømleverandør, kutte ut alle tillegg og samtidig være mer bevisste på forbruket, sa Sandmæl i programmet.

- Du bør velge spotpris, og sørge for at det ikke kommer ekstra gebyrer hver måned. Her har de klart å selge deg maksprisgaranti, grønt valg, og trygg hverdag, forklarer Sandmæl.

Samtidig støttet hun 18 ulike veldedighetsorganisasjoner med totalt 48.600 kroner, i tillegg til det hun bruker på sin egen organisasjon Zulufadder.

- Veldedighet er viktig for meg. Det gjør meg glad. Siden 2005 har jeg drevet Zulufadder, hvor vi støtter 1000 barn i Sør-Afrika med mat og skolegang, så de kan komme seg på universitetet, forteller Maurstad.

Sender brev for 12.000 kroner

Det går imidlertid også mye penger på helt andre ting. Maurstad er glad i å kose seg på kafé, og hele 42.000 kroner gikk det på kafé-besøk før Sandmæl kom på besøk.

- Jeg er på kafé hver dag. Det er min rekreasjon, i stedet for å gå til dyre psykiatere, sier hun i programmet.

En annen stor utgiftspost er derimot for å glede andre. Hun brukte nemlig 12.000 kroner på å trykke opp julebrev, kjøpe frimerker og konvolutter. Hele 500 personer fikk julekort.

Med Vinderen Senter i nærområdet der hun bor, har Maurstad lett for å gå innom. Kanskje litt for ofte.

På ett år bruker hun 47.934 kroner i nærområdet. Det inkluderte blant annet Vinmonopolet, Jernia, Princess, Shell, Apotek 1, blomsterforretning og parfymeri.

Bare blomster kostet henne 14.281 kroner på ett år.

Totalt på hus og hjem, inkludert interiør, blomster, bøker og elektronikk, brukte Maurstad 70.000 kroner på ett år. Her mente Sandmæl at Maurstad kunne kutte forbruket ned til 21.000 kroner.

Sparer mer enn før

Totalt mente Sandmæl at Maurstad kunne spare 156.500 kroner på ett år. Klarer hun det, er hun på god vei til å klare målet.

Målet er nemlig å spare 300.000 kroner til å bygge et anneks på hytta, hvor de verken har strøm eller innlagt vann.

- Det er en liten hytte. Derfor er det bedre at vi bygger et anneks og legger inn toalettet der, og lager en gang med hems og sånn, så det blir plass til flere, sier hun til Nettavisen.

- Jeg vil ikke ha nok til det på ganske lang tid, så får heller bruke litt av oppsparte midler. Slik det ser ut nå, kan jeg klare det om to-tre år, forteller Maurstad.

Siden Sandmæl hjalp henne å rydde opp i økonomien på senhøsten, har hun klart å spare rundt 30.000 kroner.

- Jeg kan spare mer også. Det går litt sport i det også. Har latt være å drikke kaffe så mye også. Men når Silje har ordnet de avtalene så jeg sparer på dem, så er det klart at det merkes på kontoen også, sier hun.

Har kuttet i forbruket

- Det er jo ikke så vanskelig å trappe ned på forbruket, sier hun.

- Hva har vært vanskeligst å kutte på?

- Kaffe på kafé. Det er blitt en vane når jeg har gjort det så lenge. Men jeg gjør det ikke syv ganger i uken lenger, men kanskje tre, sier hun.

Kjøp av blomster har hun klart å kutte ned på, og hun har også kuttet ut treningsmedlemskapet.

- Nå har det jo vært stengt uansett, men jeg har kjøpt inn manualer, og ser at jeg klarer å trene hjemme, sier hun.

