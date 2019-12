Dette er bilene byrådet vil ha

Om tre måneder blir det igjen gratis for noen elbiler å kjøre gjennom bomringene i Oslo.

Mindre enn et år etter at byrådet innførte bomavgifter for alle elektriske biler fjernes de igjen. For noen. Regjeringen har vedtatt å subsidiere de samme bilene med inntil 50.000 kroner.

Denne gangen er det elektriske varebiler som kommer på solsiden av avgiftspolitikken. Etter en politisk udiskutabel suksess med å få nordmenns personbiler til å kjøre på elektrisitet, forsøker man nå å gjenta dette på varebilsiden.

Spesielt i Oslo gis det full gass for å få varetransporten vekk fra diesel og over på strøm.

Det kan trenges. I 2. tertial i år var fortsatt 84 av 100 nye varebiler i Oslo diesel.

Totalt sett er det en forsvinnende liten andel varebiler som går på strøm. Bensin er også nesten fraværende. Diesel dominerer fullstendig.

Dette skal det bli slutt på om politikerne får det som de vil, om kundene vil, og om bilindustrien kan levere.

1. mars kjører næringslivet gratis gjennom bomringen i Oslo med elvarebiler. Kanskje også andre steder.

Klimarabatt

Enova har satt av 500 millioner kroner til utslippsfri næringstransport.

Oversatt til praktiske tiltak betyr det inntil 50.000 kroner i såkalt klimarabatt på bilen og 5000 kroner for laderen. Jo sterkere motor, jo større rabatt. I Oslo vanker det også 10-15.000 kroner i tilskudd til ladestasjon.

Kundene vil

At det virker er tydelig.

Fire uker etter lanseringen hadde 2400 biler fått rabatt. Til alle typer bedrifter - fra mindre håndverksbedrifter til store bedrifter innen varelevering.

Mer overraskende enn at de fleste kundene er i de større byene er det at det også er ganske mange mindre bedrifter utenfor byene som velger elvarebil.

Det kommer, og har kommet flere nye og gode elektriske varebilmodeller. Posten, som har landets største bilflåte, har allerede over 1200 elektriske kjøretøy, og har som mål å ha helt utslippsfri transport innen 2025.

Virker. Virker nok?

Den tilsynelatende suksessen til tross. Virker det nok? Nok til å gjøre varetransporten utslippsfri? Nok til å kopiere personbilsuksessen?

Engangsavgiften er null på elektriske biler uansett om det er person- eller varebiler.

Stimulansen fra det er mye mindre for varebilenes del, fordi avgiftene er mye lavere i utgangspunktet. Momsen er også null på både person og vare, men igjen - næringsdrivende har aldri betalt moms, for å si det enkelt. De har momsfradrag.

Så har vi bompengene. Forhatt av noen, elsket av andre, men for alle som kjører bil en vesentlig utgift som blir større og større mange steder. Med mindre du kjører elektrisk varebil. I sum er den økonomiske stimulansen betydelig sterkere for elpersonbilene enn for elvarebilene.

For et drøyt halvår siden laget vi et regnestykke som viste at elektriske varebiler kun var økonomisk gunstige om de slapp å betale bompenger, og at fossilbilene samtidig måtte betale.

Grafen nedenfor viser det samme regnestykket, oppdatert med klimarabatten. Elvarebilene er kommet ned på omtrent samme nivå som fossilbilene, før vi regner inn fordeler som bompengefritak og annet.

Det er ikke lenger noen økonomisk grunn til ikke å velge elbil. Kjører du steder du sparer bompenger er det et ekstra insentiv, men igjen ingenting som likner det som elpersonbilene nyter godt av.

For Oslo hører vi om egne ladepunkter, parkeringsplasser og vareleveringslommer for de som velger elektrisk.

Det er bra, og vi trenger flere slike stimuli. Mange flere. Hvis ikke vil det gå altfor tregt.

Fordi det er det rette

Selv om vi er økonomer til fingerspissene og langt ut i kalkulatoren, tenker vi det er lov å si at grunnen til at du som næringsdrivende nå bør velge elektriske varebiler ikke er kroner og øre, men en hel bunke andre faktorer som dine ansatte og resten av planeten vil takke deg for.

Ingen bør heller bli overrasket om det på et tidspunkt blir forbudt å kjøre fossilbiler i byene.

Kan du velge elbil, bør du velge elbil.

