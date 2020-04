Dette er dårlig nytt for Norwegian og SAS - nå dumper verdens mest kjente investor flyaksjer

Warren Buffett har solgt mesteparten av aksjene han eier i to gigantiske amerikanske flyselskap.

Det er et usedvanlig dårlig signal Buffett (89) kommer med overfor flybransjen, mener Norges mest anerkjente flyanalytiker, Hans Jørgen Elnæs.

Mangemilliardæren Buffett (se nederst i saken) er en av verdens desidert rikeste personer med en anslått nettoformue på over 71 milliarder dollar ifølge magasinet Forbes, 750 milliarder norske kroner. Det er ti ganger formuen til Norges rikeste, John Fredriksen.

Før koronakrisen satte inn for alvor, var det ikke snakk om å kaste kortene i flybransjen for verdens mest kjente investor gjennom flere årtier.

- Jeg kommer ikke til å selge flyaksjer, uttalte Buffett til Yahoo Finance for tre uker siden, ifølge Dagens Industri.

To kjempeposter

Men nå har Buffett ifølge flere amerikanske medier solgt to kjempeposter i flyelskapene Delta Airlines og Southwest Airlines. Salget tilsvarer over 4 milliarder norske kroner.

Det er ikke småselskaper vi snakker om som Buffett har gitt opp. Delta Airlines var per januar 2020 ifølge Wikipedia regnet som verdens største flyselskap målt i inntekter. Southwest Airlines var da rangert som det syvende største selskapet.

Med henvisning til amerikanske medier skriver Dagens Industri at «orakelet fra Omaha», som Buffett kalles, har solgt 13 millioner aksjer i Delta for 3,3 milliarder kroner og 2,3 millioner aksjer i Southwest Airlines tilsvarende 800 millioner kroner.

Signaleffekten er klar, mener Elnæs.

Under press

- Det er et tydelig tegn på at flyselskapene i USA vil komme under press, som ett resultat av Covid-19-effekten. Det skjer til tross for redningspakken til flyselskapene på 50 milliarder dollar som ble godkjent i forrige uke, sier han til Nettavisen Økonomi.

Den anerkjente flyanalytikeren sier at langtidseffektene av koronaviruset ventes å påvirke flyselskapene og etterspørselen etter flyseter et godt stykke inn i 2021. Så begynner det trolig å ta seg opp i sommersesongen.

- Den samme utviklingen kan ventes i Europa og resultere i at en betydelig del av flykapasiteten holdes på bakken inntil markedet viser tegn til bedring. Dermed bør myndighetenes redningspakker mot luftfart og reiseliv gjenspeile dette, sier Elnæs.

MÅ FORLENGE TILTAKENE: Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs tror myndighetene må forlenge redningspakken til flybransjen. Foto: Paul Weaver

Støtte over lang tid

Han mener det betyr at behovet for kapital til flyselskaper som Norwegian vil vedvare en tid, før selskaper kan stå på egne ben. Norwegian har fått en statlig lånegaranti på 3 milliarder kroner av den samlede garantiordningen på 6 milliarder kroner.

Å stå på egne ben her innebærer ifølge Elnæs at salget til flyselskapene gir tilstrekkelig med innbetalinger til å holde selskapene i gang.

- Dermed må regjeringen og Stortinget belage seg på at nye krisepakker til næringslivet må på bordet i 2020 og kanskje inn i 2021, spår han.

Katastrofe

Gjeldstyngede Norwegian er hardt ute å kjøre, som gjenspeiler seg i aksjekursen. Hittil i år er aksjen ned 78 prosent, den seneste måneden er kursfallet på 57 prosent(se grafen under).

KRÆSJLANDING: Norwegian-aksjen har stupt det seneste året til drøyt 8 kroner. Markedsverdien er nede på 1,35 milliarder. Foto: (Infront)

Markedsverdien av Norwegian ved børsslutt fredag var bare 1,36 milliarder kroner. Livsverket til Bjørn Kjos står i fare for å gå over ende.

Nesten ingenting igjen

Selv har gründeren solgt seg ned, og holdingselskapet HBK der han eier 84 prosent av, har bare igjen snaue 7,6 millioner av aksjene i Norwegian. Det gir en eierandel på lave 4,6 prosent. Til sammenlikning eide HBK 26,8 prosent av aksjene ved utgangen av 2017, 24,7 prosent ett år senere.

Fredagens sluttkurs betyr at bruttoverdien til Kjos i Norwegian etter (tvangs)salg er nede på marginale 53 millioner kroner.

Til sammenlikning vurderte bladet Kapital nettoformuen til Kjos til 3,8 milliarder i 2018, 1,7 milliarder i 2019. I verste fall ryker alt han var med å skape gjennom 20 år.

Buffett har samlet en enorm formue fra investeringer gjennom flere tiår, i stor grad gjennom selskapet Berkshire Hathaway hvor han eier en kontrollerende andel. Men i motsetning til Kjos har Buffett har opparbeidet formuen gjennom å investere bredt.

Enkel

Og til tross for sin formue er en av verdens rikeste personer berømt for sin enkle livsførsel. Han bor fremdeles i det samme forstadshuset i Omaha, Nebraska, som han kjøpte i 1958 for 31.500 dollar. Trolig er denne boligen verdt en del mer i dag...

Og i juni 2006 bekjentgjorde Buffett i et intervju med magasinet Fortune at han akter å gi bort mesteparten av sin formue til Bill & Melinda Gates Foundation, en veldedig stiftelse kontrollert av ekteparet.