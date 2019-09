Dette er de beste rentetilbudene på boliglån

Sjekke hvor du får den laveste boligrenten før de kanskje går opp.

Setter Norges bank opp styringsrenten torsdag må vi regne med at de aller fleste setter opp renten. Normalt vil det ikke bli så store endringer i en rangering av bankene etter en endring. Det kan ta noen få uker før alle bankene har bestemt for hva de skal gjøre, slik at du ikke bør bestemme deg for ny långiver rett etter en økning i styringsrenten.

Husk at å få lavere rente på boliglånet er ikke bare et spørsmål om å bytte bank. Det er også et spørsmål om få satt ned renten i den banken du har boliglånet.

Dette kan avgjøre renten

Hvilken långiver som er best for deg bestemmes av flere forhold:

Alder - er du under 34 år kan du få ungdomslån

Om du er medlem av en organisasjon - her er det mange avtaler som kan gi billigere lån.

Hvor stort lån du skal ha. Store lån prises ofte lavere enn mindre lån.

Hvor du bor. Sentrale strøk kan gi lavere rente, og/eller høyere belåning.

Hvor høy belåning du trenger. Høyere belåning kan gi høyere rente. Hvor grensen går er ulikt mellom de forskjellige långiverne.

Hvem som er billigst på boliglån til unge kan du se i denne artikkelen.

Her ser du de billigste fastrentelånene.

Type rentefastsettelse

Bankene har ulike måter å presentere rentene på.

Fast pris : Her får den renten som er oppgitt ut fra beløp og sikkerhet.

: Her får den renten som er oppgitt ut fra beløp og sikkerhet. Fra-rente : Den laveste oppnåelige renten blir oppgitt. Men du kan bli tilbudt en rente som er høyere.

: Den laveste oppnåelige renten blir oppgitt. Men du kan bli tilbudt en rente som er høyere. Individuell: Oppgitt rente er mer et normalnivå. Men du kan oppnå en betydelig lavere rente enn den oppgitte satsen.

For banker som opererer med individuelle satser må du prute, enten du har et lån eller skal ta opp et. Gjør du ikke det får du et unødvendig dyrt boliglån.

Hvilke banker som hører under de forskjellige kategoriene ser du i renteoversiktene nedenfor.

De billigste boliglånene

Her har vi tatt utgangspunkt i to forskjellige forutsetninger:

Et boliglån på 1 million kroner innenfor 50 prosent av markedsverdi.

Et boliglån på 4 millioner kroner innenfor 75 prosent av markedsverdi.

Du kan se på alle beløp og forskjellige sikkerhetsnivåer på Finn billigste boliglån.

Oversiktene er igjen delt i to.

Långivere som du må ha tilknytning til for å få lån, som typisk er yrkesorganisasjoner eller pensjonskasser.

Långivere som er åpne for alle.

I gjennomsnitt er renten mye lavere der du må ha tilknytning. Lånet på 1 million innenfor 50 prosent av markedsverdi skiller det 0,61 prosent i effektiv rente.

Lånet på 4 millioner innenfor 75 prosent av markedsverdi skiller det 0,45 prosent i effektiv rente.

Forskjellene i nominell rente er altså større for et lån på 1 million kroner enn på 4 millioner. Dette kommer av at mange långivere gir sin beste rentesats på lån fra 2 millioner kroner (eller større for noen).

Forskjellen i effektiv renten fra topp til bunn på et boliglån på 1 million kroner er 1,3 prosentpoeng. Forskjellen på et boliglån på 4 millioner kroner er på 0,7 prosentpoeng. I kroner gir dette en forskjell per år på 13.000 kroner og 28.000 kroner.

Dette er rentesatsene du kan få gjennom yrkesorganisasjoner og pensjonskasser

Det billigste lånet er i dag Statens Pensjonskasse med en nominell rente på 2,18 prosent. Du kan låne maksimalt 2 millioner kroner (4 millioner hvis dere er to) hvis dere har tilknytning. Renten i SPK vil uansett gå opp fordi den er knyttet til Normrenten. Denne renten vil være 2,50 prosent (effektivt) fra 1.november, slik at nominell rente vil bli 2,47 prosent i SPK. Da vil den havne lenger ned på listen.

På 1 million kroner er avtalen Norske Arkitekters Landsforbund og YS har med Gjensidige billigst med en effektiv rente på 2,47 prosent. Når lånet går opp til 75 prosent av markedsverdi øker renten med 0,1 prosentpoeng.

Akademikerne som har en avtale med Danske Bank har lavest rente på det største lånet. Nominell rente er 2,42 prosent i begge tilfeller.

Juristforbundets avtale med Handelsbanken har samme vilår som Akademikerne.

LOfavør har laget en egen avtale med SpareBank 1 SMN og SpareBank 1 Østlandet. Men også andre SpareBank 1-banker gir billigere lån til LO-medlemmer.

De som er åpne for alle:

Sbanken er den billigste banken på 1 million kroner i lån innenfor 50 prosent av markedsverdi. Den effektive renten er 2,55 prosent, noe som er så vidt over de beste långiverne der du må ha tilknytning. På 4 millioner kroner er de tredje billigst med en effektiv rente på 2,80 prosent.

Storebrand Bærekraftig Lån har den laveste renten på 4-millioners lånet med en effektiv rente på er nest lavest med en effektiv rente på 2,62 prosent (nominelt 2,56 prosent). På det minste lånet er de noe lengre ned på listen. Dette lånet gis opp til 70 prosent av markedsverdi (85 prosent hvis du har pensjon i Storebrand). I lånesøknaden går du gjennom en energimerking av boligen, og du må forplikte deg til å vurdere forbedringstiltak.

Landkreditt Bank den nest laveste renten på lånet på 4 millioner kroner. Den nominelle renten på 2,65 prosent, effektiv rente på 2,69 prosent. Dette er en Fra-rente, slik at ert tilbud du får ikke nødvendigvis ligger på dette nivået. Lånerenten avhenger også av beløpet. Skillene går ved 1 og 2 millioner kroner.

Boliglån på 1 million kroner innenfor 60 prosent av markedsverdi:

I listene ser du nominell og effektiv rente. I tillegg er det opplyst om prisfastsettelsen i banken er av typen faste renter, fra-renter, eller veiledende satser.



Lån der du må ha tilknytning:

Bank Nom Eff Pris Statens Pensjonskasse 2,18% 2,29% Åpen NAL - Gjensidige 2,34% 2,47% Åpen YS - Gjensidige 2,34% 2,47% Åpen LOfavør - Spb 1 SMN 2,32% 2,49% Fra Akademikerne - Danske Bank 2,42% 2,54% Åpen Juristforbundet - Handelsbanken 2,42% 2,54% Åpen Oslo Pensjonsforsikring 2,50% 2,58% Åpen LOfavør - Spb 1 Østlandet 2,45% 2,62% Fra Sykepleierforbundet - DNB 2,54% 2,68% Åpen Unio - Storebrand 2,69% 2,83% Åpen NITO - Nordea 2,80% 3,01% Ind KLP Banken 3,10% 3,24% Åpen





De andre bankene:

Dette er de 15 bankene med den laveste rentene.



Bank Nom Eff Pris Sbanken 2,52% 2,55% Åpen Fana Sparebank 2,45% 2,62% Fra Gjensidige Bank 2,55% 2,71% Åpen NORDirektebank 2,60% 2,72% Åpen Boligkreditt.no (Spb Øst) 2,76% 2,80% Fra Din Bank (Spb Øst) 2,85% 2,89% Fra BN Bank 2,80% 2,95% Åpen OBOS-banken 2,85% 2,98% Åpen Nordea Premium 2,80% 3,01% Ind Storebrand Bærekraftig lån 2,85% 3,02% Åpen Sandnes Sparebank 2,80% 3,02% Fra Landkreditt Bank 3,05% 3,11% Fra SpareBank 1 Telemark 3,05% 3,24% Fra Handelsbanken 3,05% 3,29% Ind SpareBank 1 SMN 3,10% 3,31% Ind





Lån 4 millioner kroner, innenfor 75 prosent av markedsverdi

Først lånene der du må ha tilknytning:

Bank Nom Eff Pris Statens Pensjonskasse 2,18% 2,22% Åpen Akademikerne - Danske Bank 2,42% 2,47% Åpen Juristforbundet - Handelsbanken 2,42% 2,47% Åpen NAL - Gjensidige 2,44% 2,49% Åpen YS - Gjensidige 2,44% 2,49% Åpen Oslo Pensjonsforsikring 2,50% 2,54% Åpen LOfavør - Spb 1 SMN 2,50% 2,57% Fra Sykepleierforbundet - DNB 2,54% 2,60% Åpen LOfavør - Spb 1 Østlandet 2,55% 2,62% Fra Unio - Storebrand 2,75% 2,81% Åpen NITO - Nordea 2,80% 2,88% Ind KLP Banken 3,30% 3,37% Åpen

For at du skal få 4 millioner kroner i lån i Statens Pensjonskasse kreves det at dere er to som låner sammen, og begge har rett på lån der.

De andre bankene:

Dette er de 15 bankene med den laveste rentene.

Bank Nom Eff Pris Storebrand Bærekraftig lån 2,56% 2,62% Åpen Landkreditt Bank 2,65% 2,69% Fra Sbanken 2,77% 2,80% Åpen NORDirektebank 2,75% 2,81% Åpen BN Bank 2,80% 2,87% Åpen Fana Sparebank 2,80% 2,87% Fra Nordea Premium 2,80% 2,88% Ind Boligkreditt.no (Spb Øst) 2,85% 2,89% Fra SpareBank 1 Telemark 2,85% 2,93% Fra Gjensidige Bank 2,90% 2,97% Åpen SpareBank 1 SR-Bank 2,99% 3,07% Fra DNB 2,99% 3,07% Ind Nordea 2,99% 3,08% Ind SpareBank 1 BV 2,99% 3,08% Fra Sparebanken Øst 2,99% 3,08% Fra