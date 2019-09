Dette er frynsegodene du bør be om på jobben

Det er en rekke frynsegode som tilbys som kan være verdifulle. Her er de viktigste av dem.

Noen frynsegoder er mye verdt, andre er det ikke verdt å ha en gang.

Det er naturligvis mer verdifullt å få utbetalt noe til en verdi av 10.000 kroner skattefritt som frynsegode enn som lønn, såfremt du uansett ville anskaffet det for egne penger. Derfor er helt eller delvis skattefrie frynsegoder så gunstige. De skattepliktige frynsegodene taper du derimot på.

I prinsippet har arbeidsgiver store friheter når det gjelder å konstruere et velferdstiltak som ansees som skattefri naturalytelse. Altså et såkalt frynsegode. Kravet er at velferdstiltaket skal «tilbys til en betydelig gruppe ansatte i bedriften», være «rimelig» og «øke trivselen og samhørigheten på arbeidsplassen».

Skatten på frynsegodene

Skattemessig kan frynsegodene deles inn i fire:

Ytelser som blir beskattet fullt ut, for eksempel vaskehjelp i hjemmet

Skattefrie ytelser, for eksempel julebord

Ytelser der overskuddet blir beskattet, for eksempel kjøregodtgjørelse ut over de skattefrie satsene

Ytelser som ikke blir beskattet før de kommer til utbetaling, for eksempel pensjon

Hvis ytelsen er skattepliktig enten i sin helhet eller deler av den, vil denne komme på toppen av inntekten. Da vil ytelsen beskattes med den marginalskatten du har. En inntekt på 650.000 kroner, vil et ekstra skattepliktig beløp på toppen av denne gi en skatteprosent på 43,4 prosent i 2019.

Hvis du for eksempel blir beskattet for fri mobiltelefon og bredbånd får du et påslag på 4.392 kroner. Dette gir en skatt på 1.906 kroner.

Full skatt på alle ytelser er utgangspunktet

Noen arbeidsgivere har en meny av frynsegoder du kan velge fra. En del av godene som de betaler for har ingen fordeler ved seg rent skattemessig. Hvis bedriften betaler for en utgift skal verdien av den føres opp for lønn. Da spiller det ingen rolle om du får beløpet utbetalt som lønn, eller at bedriften betaler for produktet.

Her har vi sammenlignet om du får en lønnsutbetaling på 10.000 kroner, eller at bedriften betaler 10.000 kroner for produktet.

Lønn Betalt utgift Lønnsutbetaling 10 000 0 Skatt 4 340 4 340 Netto utbetalt 5 660 0 Betalt for varen 10 000 0 «Egenandelen» 4 340 4 340

Eksempler på goder som blir beskattet fullt ut er vaskehjelp i hjemmet, eller barnepass. Dette er kun en fordel hvis bedriften kan skaffe dette billigere, eller til en høyere kvalitet.

Frynsegoder kan gi tapt pensjon

Hvis du kan velge mellom å få en utgift betalt, eller tilsvarende beløp i lønn skal du velge lønn. Du tjener ikke opp pensjon når en utgift blir betalt. Det gjør du ved en lønnsutbetaling.

Du taper derfor 18,1 prosent av beløpet i pensjonsinnskuddet når en utgift blir betalt for deg. Er utgiften på 10.000 kroner, mister du et pensjonsinnskudd (i folketrygden) på 1.810 kroner.

Dette gjelder opp til 7,1 G, det vil si 708.992 kroner. Ut over dette beløpet opparbeider du ingen pensjonsrettigheter. For inntekter over dette, har det derfor ingen betydning om du får dekket utgiften eller mottar et tilsvarende beløp i lønn.

Frynsegodene

Frynsegodet med høyest verdi vil som oftest være pensjonsordningen. Andre ordninger som kan ha høy verdi er barnehagetilskudd, full lønn ved sykdom/svangerskap, firmabil, og betalt utdannelse.

De verste frynsegodene er de godene der bedriften betaler en utgift, som du i stedet heller kunne tatt ut som lønn. I det tilfellet taper du pensjonsinnskuddet på 18 prosent i folketrygden (les mer om dette ovenfor).

Det er svært få av frynsegodene du kan kreve. Du må forhandle deg frem til det, eller at bedriften tilbyr godene fordi den ser seg tjent med det. Pensjon er at av de få som bedriften plikter å ha, og som kan karakteriseres som et frynsegode.

Her følger en alfabetisk oversikt over de viktigste frynsegodene:

Aksjekjøp med rabatt

Arbeidsgiver kan tilby aksjer i bedriften med inntil 20 prosent rabatt og maksimalt 3.000 kroner. Som ansatt kan du altså betale 6.000 kroner for aksjer som er verdt 9.000 kroner. Du bør alltid takke ja. Bare om kursen skulle ha falt formidabelt etter at aksjetilbudet ble fremsatt, bør du takke nei. Selv om du ikke liker aksjerisiko, bør du takke ja. Du kan jo bare selge aksjene umiddelbart etter at du har mottatt dem, og sitte igjen med den skattefrie aksjerabatten som gevinst.

En høyere rabatt beskattes som en lønnsinntekt.

Avis

Når det gjelder skattefritak for avis(er) arbeidsgiveren betaler er det to utgangspunkt:

1) Du har en jobb hvor du et tjenestlig behov informasjonsbehov, som for eksempel journalist, ansatt i kommunikasjonsbyrå, dvs at avisen(e) er nyttige for jobben du utfører. Da kan du kreve alle avisene du abonnerer på som skattefrie. Arbeidsgiveren din vil ofte ha ført opp en av avisene som en fordel som skal beskattes. Da må du stryke den i skattemeldingen og benytte argumentene over.

2) Du har en jobb hvor avisen ikke har betydning for jobbutførelsen. Betaler arbeidsgiveren én avis, skattlegges den. Betaler arbeidsgiveren to avisen, skal kun den ene skattlegges. Pass på at det er den billigste avisen som arbeidsgiver rapporterer inn til skatteetaten.

NB: Aviser som ligger på jobben til felles glede, er skattefritt.

Bedriftshytte

Hytte som står til disposisjon til de ansatte er skattefri. Kravet er at alle ansatte kan leie/låne hytta. Dersom bedriften har færre enn 10 ansatte kan det tenkes at skattekontoret mener hytta er som privat å regne og avviser krav om fritak for skatt.

Har bedriften færre enn 10 ansatte, kan bedriften eie bedriftshytte sammen med andre bedrifter slik at kravet oppfylles. Hytta behøver ikke ligge i Norge. En leilighet i Spania kan like fullt være en bedriftshytte.

Arbeidsgivers dekning av reisekostnader til hytta, er skattepliktig.

Bedriftshelsetjeneste

Helsetiltak i form av bedriftshelsetjeneste er skattefritt.

Behandlingsforsikring/Helseforsikring



Innbetalingen på denne forsikringen blir innberettet som lønn. Siden dette er en kollektiv avtale vil prisene være klart lavere enn om du hadde kjøpt den selv. Slikt sett kan den betraktes som et frynsegode.

Guide til behandlingsforsikring.

Briller

Lesebriller kan arbeidsgiver dekke skattefritt. Brillene har fått navnet databriller, men er altså helt vanlige lesebriller som behøves ved arbeid foran PC.

En fordel ved helt eller delvis fri briller med spesialtilpassede brilleglass med rimelig innfatning til bruk ved dataskjerm, er ikke skattepliktig for arbeidstaker dersom behovet for slike briller er påvist av optiker eller lege. En databrille er en brille med en annen styrke og glassløsning enn den man bruker til daglig. Databrillen har styrke og glassløsning som er spesialtilpasset avstandene du trenger å se skarpt på ved en dataskjerm.

Det er ikke noen spesifikk grense for hvor dyr databrillen kan være utenom at det står at den skal være med en rimelig innfatning.

Arbeidstakerne som har en betydelig del av sitt arbeid arbeider ved dataskjerm, skal få tilbud om undersøkelse av øyne og syn foretatt av en person med nødvendige kvalifikasjoner. Dette sier en forskrift til arbeidsmiljøloven.

Bompenger

Reglene skiller mellom hvilken privat fordel du har av at arbeidsgiver betaler bompengene. Reglene er tredelte:

1) Du passerer bomstasjonen på vei til og/eller fra jobb med bilen. Da skattlegges fordelen fullt ut.

2) Dersom du bare bruker bilen sporadisk mellom jobb/arbeid, dvs du passerer bomringen mest i jobbsammenheng. Da skal 50 prosent av bompengebetalingen inntektsføres og beskattes.

3) Du passerer ikke bomstasjonen til eller fra jobb, i all hovedsak er passeringene i arbeidet. Da er hele bompengebetalingen skattefri.

Dersom bompenger betales av arbeidsgiver er helt skattefritt når du bor og jobber utenfor bomringen (men passerer altså denne under arbeidsdagen).

Firmabil

Firmabil er ikke skattefri, men kan likevel gi deg billige bilhold. Firmabilen beskattes sjablonmessig og tillegges din lønnsinntekt. Likevel gir firmabil et noe billigere bilhold enn å eie privat, særlig gjelder dette dersom du bruker firmabilen mye privat. En bil til 400.000 kroner gir deg et påslag i inntekten på 110.850 kroner. Med en marginalskatt på 43,4 prosent gir dette en skatt på 48.109 kroner.

Men det kan bli et annet resultat hvis du kan velge mellom å få en lønnskompensasjon pluss kjøregodtgjørelse, i stedet for firmabil.

Les mer om firmabil

Lønner det seg å eie bilen privat eller ha firmabil?

Dette koster firmabilen

Firmabilskattkalkulator: Viser hvor høy inntekt du får av firmabilen, og hvilken skatt den gir.

Firmatur

Seminarer er alltid skattefrie.

Det samme gjelder hyggeturer uten faglig innhold. Kravet er at alle eller en stor gruppe av de ansatte er med. Kravet er at det maksimalt skal være to overnattinger på hotell. Også familien kan være med uten å utløse skatt.

Fellesarrangementer som en tur på teateret, fotballkamp, operaen, etc, er skattepliktige velferdstiltak. Sesongkort til de ansette er trolig også det.

Flybonus

Verdien av bonuspoeng som er opparbeidet gjennom tjenestereiser, er skattepliktige hvis de brukes til å betale for reiser privat. Arbeidsgiver er nå ansvarlig for å holde orden på dette.

Flytteutgifter

Ved flytting på grunn av ny jobb, kan arbeidsgiver dekke flyttekostnadene skattefritt. Det gjelder både flyttebilen, bruk av flyttefolk, reiseutgifter, mat og overnatting i forbindelse med flyttingen.

Gaver

Det er mulig å gi gaver skattefritt. Men gaven må ikke være penger. Gavekort som ikke kan byttes inn i kontanter kan også benyttes som skattefri gave.

Gaver i ansettelsesforhold er skattepliktige. Men det finnes en del unntak i forbindelse med runde fødselsdager og runde jubileumsår for bedriften. Har du arbeidet i bedriften i 25,40,50 eller 60 år, kan du motta gave inntil 8.000 kroner i verdi. Gullklokke med inskripsjon kan verdien utgjøre 12.000 kroner.

I tillegg kan bedriften gi gave til de ansatte inntil 3.000 kroner i verdi under følgende forutsetninger:

Bedriftsjubileum. Ved 25 år og alt som er delelig på 25. Dersom bedriften feirer jubileum som er delelig på 50, er gavetaket 4.500 kroner.

Den ansatte gifter seg.

Den ansatte har bursdag og fyller 50,60,70 eller 80 år.

Den ansatte pensjoneres etter minst 10 år i bedriften.

Forøvrig kan det gis gaver inntil 1.000 kroner i verdi såfremt bedriften ikke krever fradrag for dette i selskapets skatt.

Gaver av bagatellmessig verdi er skattefrie, for eksempel blomster, en konfekteske, en vinflaske ved en sjelden anledning. Det må naturligvis være en logisk årsak til oppmerksomheten som gis.

Les mer om gaver: « Gaver i ansettelsesforhold»

Gruppelivsforsikringer

Innenfor gruppelivsforsikringer finner vi forsikringer som dødsrisikoforsikring (livsforsikring), uføreforsikringer, og ulykkesforsikringer. Det som blir innbetalt på for den enkelte blir innberettet som lønn. Fordelen ved denne forsikringen er at slike kollektive avtaler er mye billigere enn individuelle avtaler. Derfor er dette et ganske viktig frynsegode.

Hvor stor fordelen er avhenger av alder, og hva du kan kjøpe forsikringen for ellers. Mange yrkesorganisasjoner har også billige kollektive forsikringer du kan tegne på individuell basis.

Guide til dødsfallforsikring.

Guide til uføreforsikring.

Hjemmekontor

Du kan velge mellom to modeller for å dekke hjemmekontor. Den enkle varianten er å få 1.800 kroner per år skattefritt av arbeidsgiver.

Det andre alternative er å ta kontorets andel av boligens faktiske kostnader, som forsikring, vedlikehold utvendig, vedlikehold av kontoret, kommunale avgifter, strøm, etc. Dersom kontoret utgjør 5 prosent av boligens totale areal, kan du da få dekket fem prosent av boligutgiftene skattefritt.

Men husk at det er arbeidsgiver som avgjør. Du har ikke krav på det som frynsegode.

Julebord

Julebordet er et skattefritt gode, inkludert de ansattes familie. Det samme gjelder julegave inntil 1.000 kroner i verdi. Se også «Gaver».

Kantine og annen mat/drikke



Rimelig mat i arbeidsplassens kantine er skattefritt såfremt de ansattes betaling dekker kostnadene til råvarene. Kaffe, te, melk og juice og frukt kan arbeidsgiveren tilby skattefritt.

Overtidsmat kan arbeidsgiver dekke skattefritt.

Kjøregodtgjørelse (bilgodtgjørelse)



Om dette er et frynsegode i seg selv er litt tvilsomt. Det er bare hvis du får mer enn standardsatsene at dette egentlig er et frynsegode.

For at kjøregodtgjørelsen (kilometergodtgjørelse) skal være skattefritt er kravet at dette er kjøring i yrkessammenheng, kjøring til og fra jobb er ikke yrkeskjøring. Statens satser er 3,90 kroner per km. Den skattefrie kjøregodtgjørelsen er 3,50 kroner. Du får derfor et skattepliktig overskudd på 40 øre per kjørte kilometer.

Det som er lettest å glemme er sannsynligvis retten til 1 krone ekstra for å ta med andre arbeidstakere på oppdrag (ekstra passasjer). Du kan også få tillegg for å kjøre på skogs- og anleggsveier, samt å kjøre med en nødvendig tilhenger.

Bruk vår kalkulator for å beregne hvor mye du kan få i skattefri kjøregodtgjørelse i løpet av året ved bruk av egen privat bil i jobben. Den viser også om du får et overskudd på kjøregodtgjørelsen, og hvilken skatt dette gir deg.

Oversikt over satsene for kjøregodtgjørelse.

Lønn: Full lønn ved sykdom og svangerskapspermisjon

Folketrygden dekker opp til 6 G (599.148 kroner) ved sykdom eller svangerskapspermisjon. For de som tjener over dette beløpet vil dette være et frynsegode av høy verdi.

Mobiltelefon, telefon og bredbånd

Mobil, hustelefon og bredbånd beskattes delvis med en sjablonregel. Har du store utgifter som arbeidsgiver dekker, er dette et verdifullt frynsegode. Dekker arbeidsgiver en eller flere av disse kommunikasjonstjenestene, beskattes du utgiftene inntil 4.392 kroner totalt. Beløpet er det samme enten du få dekket en eller flere enheter og gjelder summert for alle, for eksempel både mobil og bredbånd. Inntektsføringen på 4.392 kommer på toppen av din lønnsinntekt uansett.

Har du store utgifter som arbeidsgiver dekker, er telefon, mobil og bredbånd et attraktivt frynsegode. Eksempel: Arbeidsgiver dekker både mobil og bredbånd. Det beløper seg til 9.500 kroner pr år. Du skal uansett skatte for en inntekt lik 4.392 kroner, mens det overskytende er skattefritt: 9.500-4.392 = 5.108 kroner skattefritt.

Arbeidsgiver må stå som eier av abonnementet. Samt at du må ha bruk for mobilen, telefonen, bredbåndet i ditt arbeid. Jobber du på samlebåndet på fiskemottaket, kan du neppe argumentere for mobiltelefon tilknyttet jobben.

Overtidsmat

Beløpsgrensen for skattefri overtidsmat er satt til 200 kroner i 2019.

Parkering

Gratis parkering tilknyttet arbeidsplassen er fortsatt skattefritt.

Pensjon

Arbeidsgivers innbetalinger til den obligatoriske tjenestepensjonen, som alle bedrifter er pålagt, er skattefrie. Men den dagen pensjonen kommer til utbetaling beskattes den som lønn.

Det er to typer pensjonsordninger:

I en ytelsespensjon får du en viss prosentandel av lønnen utbetalt etter yrkesavslutningen, for eksempel 66 prosent av lønnen.

I en innskuddspensjonen settes det inn en viss prosentandel av lønnen i pensjonsordningen.

Tjenestepensjonen i Staten i stat og kommune er uansett et formidabelt frynsegode. Den såkalte «gullkantede offentlige pensjonen». Alle som er med i disse pensjonsordningene trekkes normalt 2 prosent av lønnen. Denne trekkes fra i skattemeldingen. Hvor mye som innbetales hvert år avhenger av flere forhold, blant annet alder, lønnsvekst og inntekt. Verdien på ett år kan være skyhøy for en som er over 60 år.

Verdien av en innskuddspensjon er mye enklere å se. Her betales det vanligvis inn en prosentsats av lønnen i innskudd. For en inntekt på 500.000 kroner kan den årlige avsetningen til innskuddspensjonen variere fra 8.233 kroner til 46.010 kroner.

Verdien av tilknyttede forsikringer som uførepensjon, ektefellepensjon, og barnepensjon blir heller ikke beskattet, før de eventuelt skulle komme til utbetaling.

Verdien av en pensjonsordning varierer sterkt mellom de forskjellige ordningene. En minimumsordning på innskuddspensjonen er en svært mye dårligere ordning enn det stat og kommune har.

Guide til innskuddspensjon.

Bruk innskuddspensjonskalkulatoren for å se hvor mye som blir innbetalt, og hva dette beløpet vokser til.

Sammenlign frynsegodeverdien av to innskuddspensjonsordninger.

Personalrabatter

Fra 1.1.2019 er det kommer nye regler for beskatning av rabatter som har tilknytning til arbeidsforholdet.

Den øvre beløpsgrensen for rabatten er 8.000 kroner. Rabatten skal vurderes til omsetningsverdien i sluttbrukermarkedet.

Les mer om personalrabatter.

Rente på lån fra arbeidsgiver

Det er to typer lån fra arbeidsgiver som skattemessig behandles forskjellig.

1) Såkalt forskuddslån kan være rentefrie uten å utløse skatt av rentefordelen. Det gjelder lån innenfor 60 prosent av 1 G, såfremt det tilbakebetales innen ett år. Basert på gjeldende G per 1. mai 2019 kan lånet maksimalt utgjøre 59.915 kroner.

2) Lån som er større eller har lengre løpetid enn nevnt i punkt 2 har andre regler. Ved billige lån fra arbeidsgiver, er den lave renten skattefri inntil den såkalte normrenten. Har du enda lavere lånerente enn dette fra din arbeidsgiver, må differansen mot normrenten beskattes. Normrenten endrer seg i takt med rentesvingningene gjennom året.

Trening



Betaling av medlemskap i helsestudio er skattefritt når en stor del av de ansatte omfattes, og de kan trene i fellesskap. Dette kan for eksempel gjøre ved å kjøpe inn et tilstrekkelig antall medlemskort, eller betale en viss sum for at alle ansatte skal kunne trene der.

Egne trimrom på arbeidsplassen er alltid skattefritt. Det samme gjelder innleide instruktører på arbeidsplassen.

Dekning av individuelle medlemskap i helsestudio er skattepliktig (selv om alle får tilbudet).

Se også bedriftsidrettslag.

Utdanning i arbeidsforhold

Etterutdanning er et frynsegode der verdien kan være høy. Du kan få utdanning betalt av arbeidsgiver så lenge visse kriterier er oppfylt.

For å få utdanningen skattefritt er det et krav at arbeidsgiver må kunne dra nytte utdanningen din. Utdanningen kan skje både eksternt og internt. Den kan også foregå i utlandet.

Skattefritaket omfatter dekning av kostnader som undervisning, eksamensavgift, skolebøker og annet materiell som er knyttet direkte til utdanningen. Det kan også dekkes reise og merkostnader til opphold utenfor hjemmet, dette inkluderer også hjemreiser.

Du kan også få skattefri dekning av utdannelse/kurs ved avslutning av arbeidsforhold. Kravet er at utdannelsen/kurset er relevant for å skaffe seg ny jobb. Beløpet er begrenset oppad til 1,5 G, og utgjør 149.787 kroner per 1. mai 2019.

Les mer om utdanning i arbeidsforhold her.