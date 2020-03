Dette er ikke tiden for å kødde med dugnadsånden, Kjell Inge Røkke

Å stå sammen er avgjørende for at vi skal lykkes i den situasjonen verden og Norge er i nå. Regjeringen og kongen maner til solidaritet, dugnadsånd og samfunnsånd. Jeg opplever at også resten av oss er med.

Men, for at vi skal lykkes med å stå samlet som nasjon, må vi ha tillit til myndighetene og viktige beslutningstakere i samfunnet. Vi er avhengig av at alle følger myndighetenes råd. Hvis denne tilliten sprekker, faller alt sammen. Derfor kan det minste feilskjær føre til negative konsekvenser.

Å være leder i medvind er enkelt. I motvind blir det å være en leder viktigere enn noen gang. Og hvis ikke de store oppfører seg, hvorfor skal de små da følge reglene?

Alle bedriftsledere rundt omkring i landet vårt har derfor et ekstra stort ansvar nå. Vi er vant til at en leder for et selskap prøver å oppnå størst mulig gevinst og lønnsomhet for eierne sine. Det er jobben deres.

Men det finnes grenser for hvor langt du kan gå i å tjene penger, både juridisk og moralsk. Det blir ekstra tydelig i krisetider som dette. Nå dreier det seg om solidaritet og samfunnsansvar og samfunnsånd.

Derfor forstår jeg at så mange reagerer på at Kjell Inge Røkke ber om statlig hjelp og samtidig tar ut 1,7 milliarder i utbytte, mens andre, som hotellkjeden Scandic og laksekjempen Salmar dropper utbytte på grunn av koronakrisen.

Sånt blir det reaksjoner av. Blant annet går nå Ap ut og vil nekte krisehjelp til bedrifter som utbetaler utbytte og bonus. Det er bare rett og rimelig.

Du kan sikkert flisespikke om at Aker ASA som eierselskap ikke har bedt om krisehjelp, og derfor fint kan utbetale utbytte. Men i en tid der datterselskapet skal permittere 6000 ansatte hadde det jo vært fint om morselskapet trår til med litt solidaritet, samfunnsånd og dugnadsånd.

Styret kan fortsatt endre innstillingen før generalforsamlingen. Da trenger ikke Kjell Inge Røkke, som hovedeier, å gjøre annet enn å la være å stemme imot.

Vi har alle et ansvar for å sikre at flest mulig av oss har en jobb å gå til når dette er over, men den økonomiske eliten og de store arbeidsgiverne et ekstra ansvar for å gå foran. Dette er tiden for moderasjon. Og for å hjelpe hverandre med å finne løsninger.

Hvis ikke ryker det helt avgjørende samholdet.