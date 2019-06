Dette er latterlig, Innovasjon Norge

Vårt eget statlige selskap har laget falske nyheter fordi selskapet hevder at annonsering ikke virker.

I 1994 kom en film med Jim Carrey og Jeff Daniels. Den hadde den klingende tittelen Dum og Dummere.

Den tittelen bør være en punchline for Innovasjon Norges neste strategikonferanse. Dum fordi man lager falske nyheter, dummere fordi det senere hevdes følgende:

- Noen vil kanskje føle seg litt lurt, men man kan ikke annonsere seg til oppmerksomhet lenger, man er nødt til å fortelle en god historie.

Uttalelsen kommer fra reiselivsdirektøren i Innovasjon Norge til statskanalen.

Bakgrunnen er at selskapet har sendt ut en pressemelding om at Sommarøy ville kutte ut klokka og tiden. Det førte til at norske og internasjonale medier omtalte saken. Slik som vi i Nettavisen gjorde her. Problemet var at det var ren løgn.

La oss begynne med det alle som har jobbet med annonser og reklame vet veldig godt: God annonsering er å fortelle en god historie.

Det er ingenting nytt at en god historie må fortelles. Enten det er en person som sliter med å komme inn i et smarthjem, en jente som truer med å flytte hjemmefra fordi man ikke har Norvegia eller min egen favoritt. Denne:

Alt dette er historier.

Så er det løgnen fra vårt statlige selskap om at det ikke er mulig å annonsere seg til oppmerksomhet. Det er mulig Innovasjon Norge ikke besitter kunnskapen til å lage annonser som skaper oppmerksomhet, men jeg kan love at den finnes der ute. I tillegg kan jeg bevise at annonsering er effektiv bruk av penger.

Det største problemet er likevel et slags misforstått begrep om hva markedsføring er. Alt et selskap gjør, i en markedsorientert verden, vil være påvirket av merkevaren og kjernen i kommunikasjon, produktutvikling, kundeservice og alt annet. Den kjernen som Innovasjon Norge hele tiden skal fokusere på, og kommunisere ut fra. Merkevaren.

Det du sier i annonsering er mye viktigere enn hvordan du sier det. Annonser, reklame og markedsføring som lyver reagerer vi på. Det er i tillegg heller ikke lov:

Påstander i markedsføring om faktiske forhold, herunder om ytelsers egenskaper eller virkning, skal kunne dokumenteres. (Markedsføringslovens paragraf 3).

At Innovasjon Norge tyr til løgn og falske nyheter får forståelig nok redaksjonelle miljøer til å reagere. Det de har gjort med merkevaren sin er enda mer uforståelig. At selskapet velger å sørge for at alle framtidige pressemeldinger fra selskapet må kastes er selvfølgelig fullstendig idiotisk, men å samtidig kødde med oss som betaler det de driver med og er kundene deres er hinsides latterlig.

La oss avslutte med et sitat fra David Ogilvy:

The consumer isn't a moron. She is your wife.