Dette er Norges elbil-kommune nummer 1: - Vanvittig

Elbil-boomen på Finnøy har fått oppmerksomhet fra internasjonale medier og er kilden til et hysterisk Youtube-klipp.

JUDABERG (Nettavisen Økonomi:) - Elbilene har skapt store diskusjoner i flere år her på Finnøy. Noen har ment at elbil-sjåførene er snyltere som ikke betaler for Finnfast-prosjektet. Andre påpekte at elbilene er miljøvennlige og at det er bra at så mange som mulig kjøper dem, sier Henrik Halleland (Krf), elbil-eier og ordfører i Finnøy kommune.

Finnfast-tunnelen ble starten på en uventet revolusjon på Finnøy i Rogaland. Prosjektet skulle knytte det lille øysamfunnet til Stavanger, og regningen på 730 millioner kroner skulle bilistene hovedsakelig ta selv gjennom å betale bompenger. Samfunnsøkonomisk var Finnfast-prosjektet en suksess: Befolkningstallet økte, og Finnøy gikk fra å være en fraflytningskommune til å bli en tilflytningskommune.

Men i stedet for å betale 150 kroner for hver passering i Finnfast-tunnelen, valgte mange av beboerne å kjøpe seg elbiler for å kjøre gratis. 10 år etter at Finnfast-tunnelen åpnet, er Finnøy stedet i Norge med høyest elbil-tetthet. I 2018 var 88,1 prosent av nye personbiler på Finnøy elbiler. Fra januar til oktober i år var tilsvarende andel 79,7 prosent (se tabell nederst i artikkelen).

Den lille nedgangen kan ha sammenheng med at elbil-sjåførene fra august måtte betale 42,50 kroner for å kjøre gjennom Finnfast, som før var helt gratis. Ordfører Halleland er uansett blant dem som er fascinert.

- Nesten 80 prosent. Det er helt utrolig. Vegvesenet mente at antall elbil-passeringer ville synke med 20 prosent da betalingen kom i august. Så langt virker det ikke som at det er mer enn noen få prosent nedgang, sier Halleland.

Ifølge en NTNU-studie har ikke elbil-boomen påvirket nedbetalingsplanen til Finnfast nevneverdig fordi den totale trafikkveksten fra åpningen økte mer enn først antatt. Finnfast er forventet å være nedbetalt i 2024, fem år raskere enn planlagt.

Internasjonal oppmerksomhet

- Både nasjonale og internasjonale medier har vært interesserte i den høye elbilandelen her. Vi har til og med hatt Reuters på besøk. En avis fra New York var her også. De antok at vi var ekstremt miljøvennlige her på Finnøy, men skjønte etter hvert at mange kjøpte elbil på grunn av bommen, sier Halleland med en god latter.

Hvorvidt elbil-interessen på Finnøy har skutt i været av hensyn til miljøet eller gratis bompassering er et spørsmål som behandles i en ekstremt fjollete og populær video på Youtube. Videoen fra 2016 har over 53.500 visninger. Til sammenlikning bor det rundt 3.000 personer på Finnøy.

Se videoen her:

- Videoen er helt fantastisk. Den kommer vel fra den store snakkisen om elbiler som har vært på Finnøy, sier Halleland.

Mye kan tyde på at anklagene om «snyltende» var høyst alvorlige: Ordfører Halleland hadde lenge hatt lyst på elbil, men ventet til vedtaket om at elbiler måtte betale halv pris i bommen var i boks før han gikk til innkjøp av en Hyundai Ionic.

- Det vekket ikke stor harme, i alle fall ikke politisk, da elbil-sjåførene fra august måtte begynne å betale. Da anså jeg det som trygt å kjøpe elbil. Jeg hadde hatt lyst på én lenge, sier Halleland.

PÅ VEI UT. Henrik Halleland (Krf) sitter sine siste dager som ordfører på Finnøy før øya blir en del av nye Stavanger kommune. Foto: Magnus Ekeli Mullis

Bilmekanikeren avskydde elbil - så kjøpte han en selv

På andre siden av Finnøy fra fergekaien jobber Espen Hesby (35), som driver det som per i dag er Finnøys eneste bilverksted. Mekanikeren har jobbet hos Hesby Auto siden 2007, to år før den undersjøiske veiforbindelsen og Finnfast-bommen stod klare. Siden den gang har flere og flere elbiler strømmet inn i verkstedet.

- Vi merket jo at mange på Finnøy kjøpte seg elbil siden det var gratis å kjøre gjennom bommen. Det har egentlig gått greit. Vi måtte gjennom et obligatorisk el- og hybridkurs her i Rogaland for noen år siden. Det var et krav for å drive bilverksted. Man må ha rett utstyr og rett kunnskap for å jobbe med disse bilene, sier Hesby, som legger til at det hører til sjeldenhetene at det er store problemer med elbilene.

HESBY AUTO: Espen Hesby (35) er daglig leder for det eneste bilverkstedet på Finnøy. Foto: Magnus Ekeli Mullis

Selv kjøpte han en elbil i 2004 - en Citroen Saxo. På den tiden var det et tapsprosjekt av dimensjoner. Elbilen kostet fullpris på ferja, hadde liten rekkevidde og måtte lades hele tiden. Noe særlig god å kjøre i var den heller ikke. Hesby sverget at han aldri skulle kjøpe en elbil igjen.

- Jeg sa vel noe sånt, ja. Men så, etter mange år, kjøpte jeg en Hyundai Ionic i 2017 og så en Hyundai Kona. Rett og slett fordi jeg ville prøve og se hvordan de var. De fungerte godt, men tilfredsstilte ikke mine behov, sier Hesby, som nå er tilbake på diesel.

Mekanikeren innrømmer glatt at elbilene overrasket ham.

- Elbilene er bedre å kjøre enn diesel- og bensinbiler. Jeg har et mye bedre inntrykk nå enn jeg hadde før. Det har skjedd en helt vanvittig utvikling de siste årene, sier Hesby.

HØY ELBIL-ANDEL: Espen Hesby har jobbet som bilmekaniker på Finnøy gjennom hele elbil-boomen. - Det har gått greit. Mange elbiler har slitte bremser på grunn av all bremsingen på vei ned i Finnfast-tunnelen, sier Hesby. Foto: Magnus Ekeli Mullis

Fattige innbyggere «fanget»: - Et paradoks

Mekaniker Hesby sier at en elbil hverken passet til lønnen eller til familiesituasjonen, og sier at han som en ikke-pendler ikke kjenner på behovet for noe annet enn en dieselbil.

Til tross for økt tilflytting og landforbindelse, er det fortsatt utfordringer med samferdsel på øya, ifølge ordføreren.

- Det koster mye penger med elbil. Det er et paradoks: De som har elbil kan kjøre til halv pris gjennom bommen, mens de som ikke har råd til å kjøpe elbil og har en billigere bensinbil, har vanskelig for å betale 106 kroner per vei (84,80 med autopass, journ. anm) gjennom Finnfast. Vi har ingen bussforbindelse, og ferjen koster 105 kroner per vei. Med mindre overføringer fremover fra staten kan det også hende at ferjetilbudet kuttes i også, sier ordføreren.

Mens pendlerne på Nord-Jæren kan knytte seg til bedriftsavtalen «hjem-jobb-hjem» som gir rimelig månedskort på buss og tog , har ikke innbyggerne på Finnøy samme muligheten.

- Dette er noe vi presser på for å endre politisk. Dette er noe vi må få til Finnøy også, sier ordføreren, som kun har noen få dager igjen som ordfører før øya blir innlemmet i nye Stavanger kommune.

Hverken Halleland eller Hesby tror Finnøy slutter å være et elbil-paradis med det første.

- Etter hvert som elbiler kommer med hengerfeste og større rekkevidde, kan jeg ikke se for meg at det vil være så mange fossilbiler igjen her, sier Halleland.

- Jeg kjenner flere som selger sin elbil akkurat nå fordi det ikke er gratis å kjøre gjennom Finnfast lengre. Men for pendlerne er det uansett store penger å spare, så jeg tror det fortsatt vil være en høy andel elbiler her i fremtiden også, sier Hesby.

Se oversikten over hvor stor andel av nye personbiler som er elektriske her:

