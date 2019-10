Dette er Norges mest attraktive arbeidsplasser

Her vil unge arbeidstakere jobbe.

En rykende fersk undersøkelse viser at Google er landets mest attraktive arbeidsgiver, det kommer frem i en pressemelding fra Academic Work.

Hvert år kartlegger bemanning- og rekrutteringsselskapet unge arbeidstakeres syn på norske arbeidsgivere og kårer Norges mest attraktive arbeidsplass.

Se den topptunge listen lenger ned i saken.

- Vil ha det gøy på jobben

Kåringen baserer seg på arbeidsgiverens rykte, arbeidsgiverens opplevde fremgang i markedet, og om respondentene ønsker å jobbe hos arbeidsgiveren eller ikke.

Ifølge YPAI-undersøkelsen er gode kolleger og godt arbeidsmiljø den overlegent viktigste faktoren for unge arbeidstakere i 2019.

- For å tiltrekke seg de beste talentene er det viktig at norske virksomheter er bevisst på hva som skal til for å oppfattes som attraktiv. Konkurransen om denne gruppen arbeidstakere er beintøff, og unge er helt klare på hva de vil ha, sier Mads Wildhagen, norsk markedssjef i Academic Work, i pressemeldingen.

- Må tilrettelegge

Videre er karriere- og utviklingsmuligheter, utfordrende og varierte arbeidsoppgaver de viktigste faktorene en arbeidsgiver kan bidra med for å tiltrekke seg målgruppen.

- Unge ønsker å ha det gøy på jobb og det er viktig at norske arbeidsgivere tilrettelegger for utvikling både horisontalt og vertikalt. Karriere er ikke ensbetydende med horisontal stigning i gradene, men unge vil kjenne at de utvikler seg og trives på jobb, uttaler Wildhagen videre i pressemeldingen.

Han sier at det for arbeidsgivere ikke er nok å bygge kjennskap til varemerket eller produktene.

- De må bygge et godt arbeidsmiljø, og fortelle omverden om dette. Da kan de tiltrekke seg de beste unge hodene, fortsetter Wildhagen.

Topp ti

1. Google

2. Tesla

3. Microsoft

4. Finn.no

5. Yara

6. Sintef

7. Apple

8. DNB

9. PWC

10. Bouvet

DNB på IT-topp

Academic Work har også kartlagt de mest attraktive arbeidsplassene blant unge med IT-bakgrunn. Disse arbeidstakerne mener DNB er en mer attraktiv arbeidsgiver enn Google.

- Google er en populær arbeidsplass, som også i år havner øverst blant de mest attraktive arbeidsplassene i landet. Det nye i år er at for første gang har noen klart å vippe dem av tronen på deres «egen hjemmebane». Blant unge arbeidstakere med IT-bakgrunn, er DNB den store vinneren, sier Mads Wildhagen, norsk markedssjef i Academic Work i pressemeldingen.