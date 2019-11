Dette er Norges rimeligste fjellhytter

Her får du hytter til under 300.000 kroner.

Før drømte nordmenn om hytte ved sjøen, nå drømmer rekordmange om hytter i fjellheimen. Bare på Finn.no ligger det over 2.700 fjellhytter ute for salg, og aller flest er det i fylkene Buskerud, Oppland og Hedmark.

Her er det noe for en hver smak og lommebok. Den desidert dyreste er den ultraluksuriøse hytta «Skarvegløtt» på Geilo til 39 millioner kroner. Her ligger også skipsreder John Fredriksens luksusleilighet med vortesvin på veggen til 20 millioner kroner ute for salg.

Men de færreste av oss kjøper hytter i denne prisgruppen. Den typiske fritidsboligen på fjellet kostet i fjor nær 1,9 millioner kroner. Her er noen landets rimeligste hytter til under 300.000 kroner.

- Billig inngangsbillett

VIL HA 75.000: - Hytta står på festet tomt og er i en veldig enkel stand, men det er en veldig billig inngangsbillett til hyttemarkedet, reklamerer eiendomsmegler Fredrik Christoffersen. Foto: Fredrik Christoffersen

Flere av de rimeligste objektene selges som renoveringsobjekt. Det er også tilfellet for den rimeligste hytta, som ligger ute på markedsplassen. På Notodden i Telemark selges en hytte på 25 kvadratmeter til 75.000 kroner.

- Det er flere som har vist interesse for hytta og som går med planer om å besiktige den i uka fremover, men vi har ikke landet noe salg ennå, forteller eiendomsmegler Fredrik Christoffersen hos Eiendomsmegler 1.

Christoffersen forteller at hytta selges som den står, og at det som står i hytta følger med.

- Hytta står på festet tomt og er i en veldig enkel stand, men det er en veldig billig inngangsbillett til hyttemarkedet i et meget koselig område med nærhet til skiløyper og turterreng, reklamerer han.

God nummer to

RENOVERINGSOBJEKT: I boligannonsen reklameres det med at dette er et stille og fredelig hytteområdet. Foto: Aktiv Eiendomsmegling

Det nest rimeligste objektet koster 150.000 kroner og beskrives som et «renoveringsobjekt med flott beliggenhet». Også denne hytta ligger på Notodden i Telemark. Fra hytta skal det være utsikt til innsjøen Øvre Rakketjønn.

- Det er kort vei til skiløyper på vinterstid som tar deg til løypenett på Meheia og Breiset. Ellers i året er det fine turstier, og det er mye blåbær i området på sommeren/høsten. Dette er et stille og fredelig hytteområde for dem som skulle ønske seg en hytte i rolige omgivelser, reklameres det videre med i annonsen.

Eiendomsmegler Siri Istre hos Aktiv Eindomsmegling har ikke tid til å kommentere saken.

Var rimeligst, men



At interessen for rimelige hytter er stor, fikk nylig en hyttekjøper erfare. For kort tid siden lå det nemlig ute en hytte til «magre» 30.000 kroner. Hytteselgeren fortalte at han ble nedringt av potensielle kjøpere og så seg nødt til å jekke opp prisen.

- Jeg har feilberegnet mitt publikum og blir nedringt, sa hytteselgeren da Nettavisen tok kontakt.

Han ønsket ikke publisitet rundt salget, og regnet med at den ville bli solgt i løpet av kort tid.

- Fine turområder

PRISFORLANGENDE 220.000: - Det er en hytte med enkel standard, men det er innlagt strøm, sier eiendomsmegler Vidar Rognes. Foto: Aktiv Eiendomsmegling

I et skogsområdet i Rennebu kommune i Trøndelag selges en 42 kvadratmeter stor hytte. Hytta har to soverom, uthus og over to mål stor tomt. Prisen er 220.000 kroner.

- Det er en hytte med enkel standard, men det er innlagt strøm. Hytta ligger rundt 150 meter fra innsjøen Buvatnet, hvor det er fine turområder, sier eiendomsmegler Vidar Rognes hos Aktiv Eiendomsmegling.

Det er også kort vei til Trollheimen, og en halvtimes kjøretur til alpinanlegget i Oppdal.

- Bakgrunnen for at hytta er litt lavt priset er fordi E6 ligger forholdsvis nær hytta. Det positive for ny kjøper er at veien skal flyttes, og da blir det et veldig fint og idyllisk område, fortsetter han.

Rognstad selger også en annen tilsvarende hytte i område, som ligger tettere på Buvatnet. Prisen for denne hytta er 280.000 kroner.

Rimeligste tomter

SELGER TOMTER: Den rimeligste hyttetomten er i Tolga kommune i Hedmark. Her ligger prisene fra 220.000 til 320.000 kroner. Foto: Aktiv Eiendomsmegling

På Finn.no er det også rimelige tomter for de som måtte ønske å bygge hytte selv. Den rimeligste hyttetomten er i Tolga kommune i Hedmark. Her ligger prisene fra 220.000 til 320.000 kroner.

Tomtene er på 1 til 1,5 mål store og ligger mellom 770-850 meter over havet i svakt skrånende terreng mot vest, heter det i annonsen. Flere skal ha god utsikt mot Vingelen, og fra noen av tomtene kan Rondane skimtes.

- Det er fine fjellområder og dette er hyttetomter for de friluftsinteresserte. Det har nettopp kommet strøm her og det er helårsvei, sier eiendomsmegler Stig Erik Semmingsen.

Her er det gode muligheter for jakt, fiske, ski- og fjellturer.

Nettavisen har tidligere skrevet at en moderne hytte med strøm, vann og TV koster om lag 100.000 kroner årlig. Her kan du regne ut om du bør eie eller leie hytte.