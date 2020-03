Dette er Oslos nye kremstrøk - knuser Norges paradegate

Nedre Slottsgate har blitt et strøk for luksusmerker, og neste år kommer også en ny butikk. Leieprisene er nå høyere enn på Karl Johan, hvor det ikke er kamp om butikklokalene.

Gucci, Hermès, Burberry, Tommy Hilfinger og Benetton er noen av luksusbutikkene du finner i Oslos dyreste handlegate. Her kan du blant annet kjøpe vesker til flere titalls tusen kroner, og leieprisene av lokalene er også høyt priset.

- Nedre Slottsgate har gått forbi Karl Johan på grunn av typen leietakere. Det er tøffe tider i varehandelsegmentet, men luksusmerkene går bra. Da har de også mulighet til å betale høye leiepriser i motsetning til de litt større butikkjedene som vi finner på Karl Johan, sier Lars Simen Paulgaard, næringsmegler og partner/head of retail for Malling & Co.

Han forklarer at kjedebutikkene trenger større areal enn luksusbutikkene, og da betaler de også mindre per kvadratmeter. Likevel ser vi at flere butikker på Karl Johan legges ned, og butikklokalene står tomme over lengre tid.

- Prisene har lenge ligget for høyt, og det ser man nå ved at det er mange tomme lokaler både på Karl Johan og sidegatene. Det er lite aktivitet i markedet og få store leietakere som er ute i markedet og titter, forteller han.

Det er spesielt lokaler som er over 300-500 kvadratmeter som gjerne står tomme en stund.

- Slik markedet har utviklet seg, er det en risiko leietakerne ikke tør å ta, sier han.

NÆRINGSMEGLER: Lars Simen Paulgaard, næringsmegler for Malling & Co, sier at luksusbutikkene har bedre mulighet til å betale høye leiepriser enn større kjedebutikker på Karl Johan. Foto: Malling & Co

Les også: Kappahl legger ned butikken på Karl Johan

Attraktiv for andre



Det Nedre Slottsgate har gjort riktig, mener Paulgaard, er at de har klart å samle alle luksusaktørene i én gate. Det gjør det også veldig attraktivt for andre merker å etablere butikk i området.

- Det var ingen luksusmerker på Karl Johan eller i Norge før Carl Erik Krefting og Promenaden begynte å samle de i Nedre Slottsgate. Flere av dem fikk relativt gode dealer, men leieprisene har økt gradvis siden den gang, sier Paulgaard.

Les også: Luksusgiganten sluker nok en storkjede - blar opp 148 milliarder kroner

Det varierer veldig hvilke leiepriser butikkene betaler, for det er ulike avtaler som er inngått med de ulike aktørene.

Akershus Eiendom har undersøkt leieprisene i Nedre Slottsgate, og i første kvartal av 2020 ligger prisen per kvadratmeter butikklokale på gateplan per år på mellom 3-5000 kroner og opp til over 18.000 kroner. Flesteparten av lokalene har en leiepris på mellom 8-12.000 kroner.

Louis Vuitton har kun én butikk i Norge, og de betaler 7,5 millioner kroner i leie per år. Med et lokale på 200 kvadratmeter tilsvarer det opptil 38.000 kroner per kvadratmeter per år.

Til sammenligning kan det på Karl Johan, ifølge Paulgaard, være en kvadratmeterpris på 7-8000 kroner, og opptil 30.000 kroner.

Markedet bestemmer

Annette Lund i forvaltningsselskapet Promenaden Management påpeker at leien settes ut i fra hva markedet er villig til å betale.

- Når etterspørselen etter lokaler er høy, øker leien i takt med dette. Dette har også sammenheng med at luksusbutikkene leverer fantastiske resultater noe som fører til at flere merker ønsker å være representert i Oslo, i tillegg til at de tåler en høyere leie, forteller hun.

Hun vil ikke røpe hvor høy leie butikkene betaler av omsetningen deres. Lund ønsker heller ikke å svare på Nettavisens spørsmål om hvor høy omsetning butikkene i Nedre Slottsgate hadde totalt i 2019.

- Vi kan imidlertid bekrefte at omsetningen i gaten har hatt tosifret vekst, sier hun.

FLERE KOMMER: Annette Lund i Promenaden Management forteller at det vil komme flere luksusbutikker til Nedre Slottsgate i Oslo i tiden framover. Foto: Promenaden

- Luksusbutikkene i Nedre Slottsgate har hatt en fantastisk omsetningsutvikling. Luksusmerkene er mer opptatt av hvilke naboer de ligger ved siden av enn at de ligger i den mest trafikkerte gågaten, og Nedre Slottsgate har således etablert seg som Oslos luksusgate med veldig gode leiepriser, sier Lund.

Les også: Ikea åpnet nytt butikkonsept: Vurderes flere steder i landet

Stor etterspørsel

Hun forteller at de opplever stor etterspørsel etter lokaler i Nedre Slottsgate fra internasjonale luksusmerker.

- Etterspørselen etter lokaler i denne unike gaten er høyere enn antall ledige lokaler, og vi har allerede signert leiekontrakt med flere nye fantastiske luksusmerker som åpner i løpet av neste år, forteller hun.

EKSKLUSIVE: Annette Lund i Promenaden Management forteller at de vil trekke flere luksusbutikker inn på Steen og Strøm Magasin, siden så mange ønsker å etablere seg i Nedre Slottsgate og det ikke er lokaler nok. Foto: Lise Åserud (NTB scanpix)

Hvilke lukusbutikker som kommer, vil hun ikke røpe. Det er imidlertid allerede kjent at Chanel åpner butikk i gaten i løpet av 2021, noe også Finansavisen omtalte i januar i år. Dette blir Chanels første butikk i Norge.

- Ettersom etterspørselen etter lokaler i Nedre Slottsgate er større enn tilbudet vil vi trekke luksus videre inn på Steen & Strøm Magasin – som del av den nye visjonen til Steen & Strøm, sier Lund.

Forhandler leie

Leieavtalene er imidlertid ofte strukturert slik at en del av leieprisen er en bestemt prosent av omsetningen til leietakeren. Dette er med på å senke risikoen for leietakerne, i motsetning til å betale høye fastleier.

- Vi ser at leietakerne er villige til å betale en høyere prosent av omsetningen enn normalt. Normalt ligger det på åtte til ti prosent, men nå kan vi se noen kontrakter med opp mot 12 prosent av omsetningen. Det senker risikoen til leietakeren fordi minimumsleien blir lavere, sier næringsmegleren.

Les også: Derfor må du trykke OK i kassen

Bjørn Næss, administrerende direktør i Oslo Handelsstands Forening, sier til Nettavisen at det er et tøffere retailmarked for tiden, men det er et kjøpers marked.

- Det er mulig å forhandle leiepriser, og det har jeg inntrykk av at flere i Oslo sentrum nå prøver å gjøre. Prisene har blitt pumpet kraftig opp i et bra marked over tid. Mange har nå tøffere innkjøpsbetingelser, og da er det utgifter til husleie og arbeidskraft man kan prøve å gjøre noe med, sier han.

LEDER: Bjørn Næss er administrerende direktør i Oslo Handelsstands Forening. Foto: Oslo Handelsstands Forening

- Det kan se ut som om tiden er inne for å justere husleiene i byens første etasjer. For å beholde et mangfold av virksomheter må de næringsdrivende ha konkurransedyktige forhold. Hvis ikke risikerer vi at både butikkene og kundene forsvinner, noe som igjen berører gårdeierne, forklarer han.