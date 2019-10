Dette er Snapchat-kongene: «Notorisk hemmelighetsfull» og gift med en supermodell

De er søkkrike - og de er unge.

NEW YORK (Nettavisen): Nylig presenterte Forbes listen over de 400 rikeste amerikanerne. De 400 søkkrike amerikanerne er gode for til sammen 2,96 billioner dollar, opp 2,2 prosent fra 2018.

Helt øverst på listen finner vi Amazon-sjefen Jeff Bezos, som er god for 114 milliarder dollar. Bezos mye omtalte eks-kone, Mackenzie Bezos, havner for første gang også på listen, på en 15. plass, med 36.1 milliarder dollar i formue. På 2. plass finner vi for øvrig Bill Gates, mens Warren Buffet havnet på tredjeplass.

De 15 yngste amerikanske milliardærene

Men de er den litt eldre garden. Business Insider har sett litt på alderen til de rikeste personene i USA og laget en liste over de 15 yngste milliardærene i landet.

De 15 unge og svært så rike har en total formue på hele 146.9 milliarder dollar. Og listen toppes av den yngste av dem alle, den 29 år gamle toppsjefen for Snapchat, Evan Spiegel.

I en alder av bare 29 er han god for hele 3,6 milliarder dollar, 33 milliarder norske kroner.

Snapchat-sjefene Evan Spiegel (t.h) og Bobby Murphy er henholdsvis nummer 1 og 2 på listen over de 15 rikeste yngste amerikanerne. Foto: AP Photo/Richard Drew

Og på andreplass finner vi 31 år gamle Bobby Murphy, som også var med på å starte Snapchat. Han er i dag teknologisjef i selskapet som i januar i år ble verdsatt til like under 8 milliarder dollar, eller rundt 73 milliarder norske kroner.

Ifølge listen har Bobby Murphy en formue på 3,7 milliarder dollar, eller nærmere 34 milliarder kroner.

«Notorisk hemmelighetsfull»

Men mens Evan Spiegel, som er gift med supermodellen Miranda Kerr (36), ofte er ute og fronter selskapet, har den mer hemmelighetsfulle Bobby Murphy bare gitt en håndfull intervjuer, og han holder seg stort sett unna offentligheten.

Murphy ble i 2014 kåret til en av de 100 mest innflytelsesrike personene i verden, og de to var bare henholdsvis 23 og 21 år gamle da de startet Snapchat som studenter ved Stanford University i september 2011.

Bobby Murphy (t.h) blir beskrevet som «notorisk hemmelighetsfull». Foto: AFP PHOTO / TIMOTHY A. CLARY

Her kan du for øvrig lese et av Bobby Murphys mer sjeldne intervjuer, der han snakker om utvidet virkelighet: Snap’s secret weapon speaks.

I det eksklusive intervjuet med Fast Company blir den 31 år gamle Snapchat-toppen beskrevet som «notorisk hemmelighetsfull».

Snapchat har i dag 203 millioner daglige brukere og det sendes i gjennomsnitt 3,5 milliarder daglige snapper gjennom den populære appen. På den hjemlige fronten har drøyt 2,5 millioner nordmenn en profil på Snapchat.

Ifølge Business Insider er supermodellen Miranda Kerr god for over 400 millioner kroner. Foto: Instagram

Miranda Kerr er god for 400 millioner

Men Spiegel er ikke den eneste i familien med penger. Ifølge Business Insider er Miranda Kerr, mye på grunn av sitt selskap som driver med organisk hudpleie, selv god for over 400 millioner kroner, noe som gir paret en total formue på 3,75 milliarder dollar.

I tillegg til pengene får paret også en god del oppmerksomhet for sin livsstil.

Kerr lever med filosofien om at «helse er rikdom», og paret har gjort klare prioriteringer i sitt hjem i Los Angeles, som de kjøpte i 2016 for 110 millioner kroner.

- Jeg vokste opp på den måten, det var alltid en filosofi om at helse er rikdom. Jeg vokste opp i en liten landsby i Australia kalt Gunnedah i en familie som var, og fortsatt er, veldig helsebevisst, sier hun i et intervju med NewBeauty i sommer.

Vasker gulvene med eukalyptusolje

Ifølge den tidligere Victoria's Secret-modellen vasker de gulvene hjemme med varmt vann og eukalyptusolje, og de slukker for all elektrisitet om natten, inkludert Wifi. Supermodellen tar også pH-verdien på vannet hjemme for å forsikre seg om at vannet er av riktig kvalitet.

I det samme intervjuet forteller Kerr at hun også har en elektromagnetisk detektor hjemme og at hun har hatt huset inspisert av en profesjonell som har lett etter elektromagnetisk stråling.

Evan Spiegel hadde selv en streng oppvekst når det gjelder skjermtid, og foreldrene ga han TV-forbud helt til han «nesten var i tenårene». Foto: Instagram

TV-forbud til han «nesten var i tenårene»

Kerr har ett barn, en 8-åring, fra et tidligere forhold med skuespilleren Orlando Bloom - og i desember 2018 ble det slått opp i USA da det ble kjent at paret begrenser barnets skjermtid til bare halvannen time i døgnet.

Evan Spiegel hadde selv en streng oppvekst når det gjelder skjermtid, og foreldrene ga han TV-forbud helt til han «nesten var i tenårene».

Paret har i tillegg ett barn sammen, og Kerr er akkurat nå gravid med parets andre felles barn.

Her kan du se hele listen over de 15 yngste amerikanske milliardærene.

Se flere foto fra Instagram-kontoen til Miranda Kerr nedover i saken: