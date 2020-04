Dette er vinnerne etter at grensen ble stengt: - Økning på 60 prosent

Etter at det ble slutt på harryhandel i Sverige da grensene stengte i midten av mars, er det flere har som tjent på dette.

Vinnerne er de norske matbutikkene langs svenskegrensa, som vanligvis har sterk konkurranse med svenske dagligvarebutikker.

Carina Andresen er butikksjef på Kiwi Borg i Sarpsborg, og her har de virkelig fått merke den økte pågangen etter svenskegrensen ble stengt for ikke-nødvendige reiser.

- Vi har nærmere 60 prosent vekst sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Tirsdag hadde vi nesten 80 prosent omsetningsvekst sammenlignet med tilsvarende tirsdag i fjor, forteller hun til Nettavisen.

- Jeg har blandede følelser. Vanligvis er vi jo glade i vekst, men ikke på denne måten, sier hun.

Andresen trekker fram at hun tenker på de som ikke er så heldige å kan jobbe i denne perioden, og spesielt de som er syke.

Les også: Koronakrisen snudde opp ned på Carolines (26) økonomi: Da fant hun ny jobb på Instagram

- Ser hva nordmenn handler i Sverige

Andresen trekker også fram at hun helst skulle sett at hun ikke var nødt til å ha så mange ansatte på jobb samtidig. Dette for å unngå så mange mennesker i butikken, samt ha ansatte i bakhånd om det skjer noe.

- Jeg har ansatt flere tilkallingsvikarer, men om dette fortsetter må jeg kanskje ansette flere. Heldigvis er både kundene og de ansatte flinke til å holde avstand, sier hun.

Butikksjefen oppfordrer kundene til å starte påskehandelen tidlig i år, og gjerne unngå de travleste tidspunktene på dagen om man kan.

De ansatte starter dagene sine grytidlig for å få ut nok varer i butikken, og Andresen forteller at de kan tydelig se hvilke varer nordmenn handler i Sverige til vanlig.

- Det går mye mer av melk, kjøttdeig, brus og mineralvann enn tidligere, forteller hun, og påpeker at de selger litt mer av alt.

Les også: Lises (21) innlegg om butikkmedarbeidere gikk viralt. Nå er alt snudd på hodet

Ønsker å beholde kundene

- Det er også økning i salget av sigaretter og snus, som vi normalt selger lite av. Kundene handler sjeldnere enn før, men samtidig handler de mer når de først er inne i butikken, forklarer hun.

Hun håper folk fortsetter å handle mer hos dem når krisen er over.

- Handler du mer i Norge, er du med på å skape flere arbeidsplasser her, sier Andresen.

Butikksjefen skryter av de ansatte, og sier at de også får mange gode tilbakemelding fra kundene.

- Vi blir verdsatt på en helt annen måte nå. Det har kanskje vært litt fordommer mot å «sitte i kassa på Kiwi» før, men nå ser jeg en helt annen glede blant ansatte. Kundene er flinke til å påpeke at vi gjør en god jobb, sier hun.

Si gjerne din mening i avstemningen før du leser videre, artikkelen fortsetter under.

Vekst på 35 prosent

Også Coop Norge merker en endring i nordmenns handlemønster etter svenskegrensen ble stengt.

- Coop-butikkene i Halden, Marker og Sarpsborg har en økning på cirka 35 prosent, sier kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop Norge.

Han mener at grensehandelen har en innvirkning på butikkene på norsk side av grensen i Østfold, men det er flere faktorer som er årsaken til omsetningsveksten.

- Totalt sett har butikkene i Coop Øst en vekst på 28 prosent, sier han.

VEKST: Coop Øst har opplevd omsetningsvekst etter at svenskegrensen ble stengt, forteller kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop. Foto: Halvor Ripegutu (Mediehuset Nettavisen)

Driftsjef i Coop Øst, Tore Løkkeberg, tror både stengte grenser, økt forbruk og tendens til hamstring er årsakene til veksten.

Han sier samtidig at det er med en viss bismak at de gleder seg over å ha vunnet kundene som egentlig handler en del i Sverige.

- I den situasjonen vi er i nå synes jeg det er synd, dette er en krevende situasjon for alle som driver med handel, men samtidig skal vi glede oss over økt omsetning i våre butikker, sier han.

Les også: Disse er overalt i norske butikkhyller: Nå advarer ekspert

Løkkeberg håper imidlertid østfoldingene blir flinkere til å handle mer hos dem også når koronakrisen er over.

- Men jeg tror folk fort går inn i gammel vane igjen når grensene åpnes. Selv om kronekursen ikke er på vår side nå, så er det fortsatt lønnsomt å handle i Sverige med avgiftsnivået vi har i Norge, sier han.

DRIFTSJEF: Tore Løkkeberg er driftsjef for Coop Øst, og forteller om kraftig økning i salget i flere butikker langs svenskegrensen i Østfold. Foto: John Terje Pedersen (for Coop)

- Hjemmelageret begynner å bli tomt

Typiske varer man kjøper i Sverige, som brus, godteri, alkohol og tobakk, ser Coop Øst også en økning i salget på.

- Disse varene er jo rimeligere i Sverige på grunn av avgiftene i Norge. Vi ser at hjemmelageret til nordmenn nå begynner å bli tomme, for vi ser en økning i salget den siste tiden, sier Kristiansen.

- Vi ser samtidig at vi selger mer godteri i ukedagene enn før. Det tror vi skyldes at mange nå ikke lenger kjøper en sjokolade på kiosken eller bensinstasjonen, men heller kjøper det i dagligvarebutikken, forklarer han.

Alkoholsalget har imidlertid økt i flere av Coops butikker i Norge.

- I februar og mars økte salget av alkohol med åtte prosent i Coop Norge, og 15 prosent bare i mars, sier Kristiansen.

Les også: Dette kan avgjøre hvor syk du blir av koronaviruset – ikke bare eldre som rammes (+)

Rammes ulikt

Coop-butikker som ligger inne på kjøpesenter og i hytteområder har generelt sett lavere omsetningsvekst enn de som for eksempel ligger på grensen. Men den generelle økningen de ser i Coop Øst skyldes trolig også andre ting enn at grensehandelen er stoppet.

- Det skyldes nok at ingen er på ferie eller på hytta, ingen spiser på restaurant eller er på skole og jobb, sier han.

Les også: Spår store konsekvenser for norske butikker: - Vil bli en lang lidende prosess i flere år

Kristine Aakvaag Arvin, kommunikasjonssjef i Kiwi, påpeker at også de merker forskjell fra butikk til butikk. De ser at reiserestriksjoner og hytteforbud gjør at Kiwi-butikkene rammes svært ulikt av denne situasjonen.

- Noen butikker har stor vekst, som følge av at folk blir hjemme, spiser hjemme og handler i nærbutikken sin. Samtidig er det mange butikker i turistområder og bysentrum som er i en helt annen situasjon nå, forklarer hun.

VANSKELIG SITUASJON: Kristine Aakvaag Arvin, kommunikasjonsjef i Kiwi, sier at vi er i en krevende situasjon, og deres hovedfokus er å sikre nok matvarer til alle. Foto: Kiwi

Hun understreker at koronapandemiens utbrudd i Norge gjør at mange er i en krevende og vanskelig situasjon, og Kiwis hovedfokus verken er omsetning eller markedsandeler.

- Vårt hovedfokus er å sikre nok varer til alle, opprettholde normal drift i alle butikker og sørge for at kunder og medarbeidere kan ferdes trygt i butikkene, sier hun, som samtidig skryter at Kiwis butikksjefer og medarbeidere.