Dette gjør at studiestipendet ryker

Både for høy inntekt og for høy formue gjør at stipenddelen reduseres eller faller bort.

Det er grensen for hvor mye en student kan ha i både inntekt og formue. Er disse over visse grensen vil stipenddelen bli redusert. Av studielånet som du tar opp kan opptil 40 prosent bli gjort om til stipend.

Maksimalt stipend er i overkant av 46.000 kroner i 2019. Inntekt og formue sjekkes automatisk opp i etterkant for å se om disse er for høye.

Reduksjon på grunn av inntekt

For 2019 er inntektsgrensen 182.575 kroner. Dersom du vil ha maksimalt stipend fra Lånekassen, kan du ikke tjene mer enn denne summen i løpet av hele 2019. Med «inntekt» menes både lønn og kapitalinntekter (rente, aksjegevinst, etc) sett under ett.

Stipendet reduseres med 5 prosent per måned av det du har tjent for mye. Hvis du er fulltidsstudent vil du få støtte i 11 måneder i samme kalenderår. Har du fått støtte i fem måneder, blir stipendet redusert med 25 prosent av det du har tjent for mye.

Eksempel: Du har tjent 192.575 kroner. Det er 10.000 kroner over Lånekassens inntektsgrense. Da reduseres stipendet med 5 prosent per mnd. Med 10 måneder blir det halvparten av de 10.000 kronene. Dvs 5.000 kroner i redusert stipend.

Dette er inntektsgrensene i 2018 til 2020:

År Ved støtte hele året Mindre enn 7 måneder 2020 188 509 471 270 2019 182 575 456 436 2018 177 257 443 142

Reduksjon på grunn av formue

I 2019 er formuesgrensen på 415.362 kroner, for gifte eller samboere med felles barn er formuesgrensen 797.737 kroner for 2019. Har du mer enn dette i formue, blir stipendet redusert med to prosent per måned av den delen av formuen som er over beløpsgrensen.

For eksempel vil det ikke lønne seg å motta forskudd på arv hvis dette medfører at stipendet blir redusert. Da lønner det seg å vente med overføringen til dette kan skje uten slike konsekvenser.

I verste fall kan du tape hele stipendet i for eksempel fem år, til sammen omtrent 230.000 kroner. Dette skjer hvis du arver denne summen før det første studieåret, og du ligger fra før av akkurat på formuesgrensen.

Er du enslig , blir stipendandelen redusert med to prosent per måned av den delen av formuen som er over frigrensen. Er du gift, registrert partner eller samboer med felles barn, blir stipendandelen redusert med én prosent per måned av den delen av formuen som er over frigrensen.

Formuesgrensene i 2018 til 2020:

År For enslig søker Samlet med partner og felles barn 2020 428 861 823 663 2019 415 362 797 737 2018 403 264 774 502

Har du (forutsetter at du er enslig) en formue på 450.000 kroner i 2019, og en støtte i 10 mnd, blir stipendreduksjonen på 20 prosent av beløpet mellom 450.000 kroner og 415.362 kroner. Reduksjonen blir da 20 prosent av det overskytende beløpet på 34.638 kroner. Stipendreduksjonen blir i dette tilfellet 6.873 kroner.

Kalkulator: Sjekk om stipendet i Lånekassen blir redusert

Beregn hvor mye du risikerer i reduksjon i stipenddelen i Lånekassen ut fra inntekt og formue.

Det du mister i stipend blir gjort om til lån, og inngår i det ordinære lånebeløpet. Utdanningsstipendet blir rent teknisk redusert først, deretter et eventuelt forsørgerstipend.

Velg først hvilket år du skal regne på. Deretter legger du inn hvor mye stipend du kan få. Det er forhåndsinnlagt den normale stipenddelen med 10 måneder støtte. Deretter legger du inn lønnsinntekt, sivilstand og formue (felles hvis gift). Antall måneder studier har betydning for størrelsen på reduksjonen.

Kalkulatoren regner så ut hvor stor en eventuell reduksjon blir, og hva det nye stipendet blir etter reduksjonen.

Kalkulatoren er utviklet av smartepenger.no.

