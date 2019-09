Dette har du krav på når reiseselskapet går konkurs

- Vi regner med at dette ordner seg, sier Anne Folland Stolsmo fra Halsa i Nordmøre, som har en uke igjen av ferien på Mallorca.

Anne Folland Stolsmo fra Halsa i Nordmøre er en av de 9000 som er rammet av konkursen i Thomas Cook. Ferien er en Ving-reise.

- Jeg er på Cala d'Or på Mallorca med mann, svigerinne og hennes samboer. Vi har vært her i snart en uke og skal være her en uke til.

- Hvordan er stemningen?

- Vi tar det helt med ro. Det kommer til å ordne seg på en eller annen måte. Det hadde nok vært annerledes om vi skulle hjem nå.

- Vet du noe om hjemreisen?

- Nei, ikke noe annet enn det som står på nettsidene. Og jeg har heller ikke tatt kontakt med Ving. Men jeg regner med at vi får noe informasjon snart.

Live Studio: Alt om Thomas Cook-konkursen

Solsmo fikk vite søndag kveld at det kunne gå mot konkurs.

- Vi har en pakketur med Ving og bor på et Ving-hotell. Hotellpersonalet der vi bor har nok fått litt panikk. Det er jo trist, med et så stort selskap som dette, og alle som mister jobbene. Det er ikke noe kjekt. Vi hadde jo håpet at det ordnet seg.

Reisegarantien skal gi refusjon

- Du vet at reiseforsikringen ikke gjelder når operatøren går konkurs?

- Ja, men vi har forstått det slik at dette ordner seg gjennom reisegarantien, sier Anne Folland Stolsmo.

Ving-reisende skal være dekket av Reisegarantifondet. Dette fondet skal sikre refusjon til reisende dersom selskapet man har kjøpt reisen av går konkurs mens man er på reise.

- Alle som er på pakkereise med Ving, er sikret av Reisegarantifondet. De vil i første omgang sikre returreise for alle berørte, sier Pia Cecilie Høst, som leder Forbukerrådets avdeling for forbrukerdialog, til NTB.

Slik defineres Reisegarantifondet sin virksomhet:

«Reisegarantifondet er nasjonalt kontaktpunkt i Norge for reisegarantispørsmål overfor norske og utenlandske reisende, næringsdrivende og myndigheter. Dersom du har kjøpt en pakkereise eller en sammensatt reise hos en næringsdrivende som har stilt reisegaranti i et annet land, skal du ved kjøpet (før avtale inngås) motta opplysninger om hvor det er stilt reisegaranti».

Skal du kreve refusjon av selskapet som har gått konkurs, kan du fylle ut dette skjemaet.

Kredittkortet kan redde tilbakebetaling

På nettsiden til reisegarantifondet finner du en liste over medlemmene som stiller reisegaranti. Ving Norge, det norske datterselskapet som er rammet av konkursen i engelske Thomas Cook, er et av selskapene som stiller reisegaranti.

Fondet anbefaler at man uansett bestiller reisen med kredittkort. Dersom du er usikker på om selskapet du har kjøpt reisen av stiller reisegaranti eller selskapet er hjemmehørende i utlandet, vil du uansett kunne kreve refusjon av kredittkortselskapet ved konkurs, opplyser Reisegarantifondet.

– Du har rett på pengene tilbake fra kredittkortselskapet eller fra banken din, hvis du har kjøpt billetter med betalingskort med VISA- eller Mastercard-del. Og det har de aller fleste. Vi jobber med å få inn en reisegarantiordning for flypassasjerer på ordinære flyreiser, men den er ikke på plass ennå, sier Pia Cecilie Høst i Forbukerrådet, til NTB.

Men for å være bombesikker på å få igjen pengene ved konkurs, kan du sjekke i medlemslisten at selskapet du kjøpte reisen av stiller en slik garanti.

Over 85.000 bestilte turer

Over 85.000 personer har booket reiser med Ving Norge det neste året. Fra 1. oktober i år og fram til slutten av september neste år er det booket reiser for 85.345 personer. Av disse er det 74.532 charterturister og 10.813 som skal reise med rutefly, skriver NTB.

Høst fastslår at det er usikkert hvordan det vil gå med Ving fremover.

– Hvis du har bestilt en kommende pakketur med Ving, kan det hende at den ikke blir noe av. Reisegarantifondet kan også dekke utgiftene for en slik pakkereise, sier Høst til NTB.