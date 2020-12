Dette kan du forvente å finne under årets juletrær i de tusen hjem

Importtallene for de siste månedene gir av erfaring en god pekepinn på hva som ligger under årets juletrær.

Importen av ulike varer som i liten eller ingen grad produseres i Norge, kan avsløre hva som ligger under juletrærne i neste uke.

Statistisk sentralbyrå (SSB) har sett nærmere på importtallene i september, oktober og november og mener derfor å ha gode kort på hånden når de konstaterer at mobiltelefoner er den største slageren i år.

Mobil og flatskjerm populært

Selv om importen har gått ned med 10 prosent i de tre førjulsmånedene i år sammenlignet med samme periode i år, så er det fortsatt mobiltelefoner som troner suverent på toppen med en import på rundt 540.000 mobiltelefoner i førjulsmånedene.

Den største prosentvise økningen er det flatskjermer som står for. Det ble importert rett i overkant av 88.000 flatskjerm-TV-er over 55 tommer i de tre månedene. Det er en økning på rundt 23 prosent fra 2019.

Tradisjonelle varer som ski, både alpin- og langrennsski, peker imidlertid nedover, noe som har vært trenden de siste årene.

Nedgang i skisalget

Importen av alpinski i de tre månedene samlet har gått ned fra omkring 85.000 par i fjor til like i overkant av 50.000 par i år – et fall på hele 40 prosent. Tallene for langrennsski er noe bedre. Importen av langrenn-, telemark- og fjellski lå på drøyt 65.000 par i september-november i år, noe som er et fall på 10 prosent fra i fjor.

Noen tar julen mer seriøst andre, som blant annet denne gjengen her:



Importen av juletrær har økt med godt over 30 prosent fra i fjor, nesten 120 000 trær er importert i år.

I september, oktober og november ble det importert over 3 500 tonn med appelsiner og hele 9.300 tonn med klementiner, så det bør være mer enn nok å kose seg med også denne jula.

(©NTB)

