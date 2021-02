Dette kjøpte vi i el-butikkene i 2020

Tallene for norsk elektronikk-shopping i 2020 er klare.

Det ble solgt elektronikkvarer for over 42 milliarder kroner i 2020, viser tall lagt fram av bransjeorganisasjonen Elektronikkbransjen torsdag formiddag. Det er en helt ekstrem vekst - salget økte med 18 prosent.

- Folk er mer hjemme. Mange har brukt pengene på å oppgradere kjøkkenet, og mange har kjøpt utstyr til hjemmekontoret og nye TV-er. I tillegg er det en oppussingsbølge, og det fører gjerne med seg mange innkjøp, sier Jan Røsholm, administrerende direktør i Elektronikkbransjen.

Salget av TV-er økte for første gang på tre år og det ble solgt 430.000 enheter i 2020, en økning på 18 prosent. Til tross for at større skjermer tar en stadig større del av markedet, holder gjennomsnittsprisen på TV-ene seg stabil.

Vil ha topp kaffe hjemme

Hjemmekontor-tilværelsen har også bidratt til en stor vekst i avanserte kaffemaskiner, forteller Røsholm:

- Når folk ikke får den kaffen de er vant til på jobbben, og heller ikke kommer seg lett til en kaffebar, kjøper de heller utstyret de trenger for å lage like god kaffe hjemme.

Det er særlig helautomatiske kaffemaskiner og kapselkaffemaskiner som det er solgt mye mer av i 2020 - statistikken fra Stiftelsen Elektronikkbransjen viser at salget av hvitevarer og småelektriske produkter stiger med ni prosent målt i verdi og ender i 2020 på 12,4 milliarder kroner, opp fra 11,4 milliarder i 2019.

Solgte færre mobiler

Nesten alle kategorier av elektronikk økte salget - bærbare pc-er, spillkonsoller og TV-er. Men for mobiltelefoner og nettbrett er det en nedgang i salget på om lag 6 prosent.

- Toppmodellene er blitt markant dyrere, de koster nå rundt 10.000 til 15.000 kroner. Det bidrar til at folk beholder telefonene sine litt lenger, anslår Marte Ottemo, kommunikasjonssjef i Elektronikkbransjen.

Likevel ble det solgt 1,6 mobiltelefoner i Norge i 2020, mens verdien av omsetningen falt med bare 2,6 prosent, til 9,6 milliarder kroner. Salget har også flatet ut når det gjelder smartklokker og annet “smart”-utstyr, mens salget av elsykler er opp med hele 60 prosent.

