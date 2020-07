Dette koster norgesferien deg i bompenger

Koronakrisen tvinger nordmenn til å feriere hjemme. Her får du en oversikt over hva du må betale i bompenger på flere populære reiseruter.

I år er virkelig året for å oppleve det vakre landet vårt. Med stengte landegrenser og begrenset mulighet til å feriere i utlandet - spesielt om du ikke vil utsette deg for smittefare - er det mange som går for bilferie i Norge. Og da må du ut med bompenger.

- Vi er mange som kjører gjennom bommer hver dag, men i feriebudsjettene er det fort gjort å glemme dem. Det kan fort bli mange hundre eller til og med flere tusen kroner ekstra i kostnader for langturene i sommer, sier direktør Asgeir Ohr i 1881 til Nettavisen.

Lenger ned i saken kan du se en oversikt fra 1881 over hvor mye ulike reiseruter vil koste i bompenger.

Forskjellige takster

- Takstene for bompenger er forskjellige ut fra hvilket kjøretøy du bruker. Det kan være penger å spare på å unngå rushtid, og kanskje finnes det andre ruter, sier Ohr.

Han sier at flere av deres eksempelruter viser at norske ferierende absolutt bør forberede seg på betydelige ekstrakostnader for bompenger på ferieturen. For eksempel må du ut med cirka 900 kroner for å kjøre tur/retur Ålesund-Oslo.

Nedenfor er det en liste over 10 sentrale reiseruter og hva det vil koste deg i bompenger for henholdsvis dieselbiler, bensin/hybridbiler samt utslippsfrie biler.

- Dette er priser uten at man har autopass-brikke, da det vil være store variasjoner på hvor mye man sparer ved å ha denne brikken. Kommer man fra små steder uten bom, er det heller ikke vanlig å ha autopass-brikke, forklarer Ohr til Nettavisen.

Spesielt elbiler får høyere bompengekostnader uten autopass-avtale, spesielt på strekningen Oslo-Bergen. Her må elbileierne ifølge 1881 ut med over 500 kroner tur-retur.

Lurer du på hva det koster andre steder, kan du bruke 1881 sin bompengekalkulator i kartsøket deres.

4000 kroner

Men tar du den 1620 kilometer lange turen fra Oslo til Tromsø og tilbake igjen med elbil, er det så å si ingenting i kostnader. Derimot må du - som tabellen viser - i en bensin- og dieselbil ut med rundt 1100 kroner i bompenger. I tillegg kommer drivstoffutgifter.

Forutsetter vi 15 kroner literen og et bensinforbruk på 0,6 liter per mil, blir det 2880 kroner i bensinutgifter. Inklusive bompenger snakker vi om en tur til 4000 kroner.

En tur-retur Oslo-Trondheim (100 mil totalt) vil med ovennevnte forutsetninger koste 1400 kroner totalt, hvorav 900 i bensinpenger. For en utslippsfri bil er det nesten ikke bompengekostnader i det hele tatt. En typisk elbil forbruker rundt 2 kWh per mil om sommeren.

Maks 50 prosent

Stortinget har bestemt at elbiler maksimalt skal betale 50 prosent av det bensinbiler betaler i bompenger i de eksisterende bommene. Men det er kommunene sammen med fylkeskommunene som bestemmer satsene i de enkelte bomstasjonene, og derfor vil det være lokale variasjoner.

Nestleder Petter Haugneland i Elbilforeningen er ikke i tvil om at lave bompengeutgifter er viktig for at folk skal bytte bil.

- Ja, det er absolutt den viktigste fordelen for biler som er i bruk og bidrar mest til at folk bytter, sier Haugneland til Nettavisen Økonomi.

VIKTIG ÅRSAK: Petter Haugneland i Norsk Elbilforening sier lave bompenger er den viktigste årsaken til at folk bytter til elbil Foto: Arild Jermstad (Norsk Elbilforening)

Bunnen ut

I tillegg til svært rabatterte bompenger nyter elbilkjøperne godt av momsfritak på nye biler. Høyre vil fjerne dette fritaket fra 2022, noe elbilforeningen er sterkt skeptisk til.

- Det vil slå bunnen ut av hele elbilmarkedet, vi er ennå ikke i mål med elbilsatsingen. Stortinget har som mål at det bare skal selge nullutslippsbiler fra 2025.

- Men hvor lenge bør elbiler beholde fordeler, staten går glipp av store avgifter?

- Det er viktig å få introdusert ny utslippsteknologi i markedet når valgmulighetene fortsatt er begrenset. Den dagen elbilene kan konkurrere i pris og funksjonalitet på egn hånd, er det ikke nødvendig med incentivene lenger.

Miljøpolitikk

- Dette handler først og fremst om miljøpolitikk. Det er bra at drivstoffsalget synker og at utslippene går ned, svarer nestlederen.

Det ruller i dag snaut 300.000 elbiler rundt omkring på norske veier, om lag 10 prosent av den totale bilparken.

Haugneland sier at de elbilene som kjører lengst, er de som sparer mest i avgifter. En gjennomsnittlig kjørelengde for en elbil i året er nå som for vanlige bensin- og dieselbiler, 12.000-13.000 kilometer i året.

Bomregning på 17 milliarder

Bygging av nye veier eller tunneler gir høyere reisekostnader i Norges langstrakte land. Nylig vedtok Stortinget utbygging av ny E18 vest for Oslo.

Strekningen Lysaker-Ramstadsletta har en kostnadsramme på 17,4 milliarder 2019-kroner, og det aller meste, det vil si to tredeler skal finansieres med bompenger. Resten av regningen tar staten, meldte NTB.

– Årtier med kø, kork og kaos på E18 skal endelig bort, sa stortingspolitiker Hårek Elvenes (H) til NTB.

Han mener ny E18 åpner for miljøvennlig stedsutvikling i Asker og Bærum med tusenvis av nye arbeidsplasser og boliger, og at den har ringvirkninger langt utover Asker og Bærum.

– Den er antatt å ha direkte eller indirekte effekt for om lag 130 kommuner, sa Elvenes.