Dette lånet har aldri vært billigere

Rekordlave renter i høst.

De nye fastrentesatsene som gjelder fra 1. september går ytterligere ned fra forrige periode, melder Lånekassen. For første gang er renten på ti års bindingstid for studielånet under 2 prosent. De nye fastrentesatsene som gjelder fra 1. september er:

3 år: 1,579 prosent

5 år: 1,677 prosent

10 år: 1,952 prosent

Tre og fem års bindingstid på renten går ned med henholdsvis 0,049 og 0,059 prosentpoeng, mens ti års fastrente går ned med 0,050 prosentpoeng, og er under 2 prosent for første gang i historien.

Den flytende renten fra 1. september er 1,539 prosent.

- Rentesatsene for 5- og 10 år i Lånekassen har aldri noen gang vært lavere enn de blir fra 1. september, sier administrerende direktør i Lånekassen, Nina Schanke Funnemark.

Markedsstyrt

Renten i Lånekassen baseres på beregninger fra Finanstilsynet. Både fast og flytende rente i Lånekassen beregnes ut fra et gjennomsnitt av de fem beste tilbudene på boliglån i markedet.

Både flytende og fast rente på studielånet blir fastsatt annenhver måned. Fast rente med virkning fra 1. september er basert på markedsrentene på boliglån slik de var gjennom juli.

Alle får automatisk flytende rente på studielånet sitt, men kan velge å søke om fastrente. Kunder som ønsker å binde renten fra 1. september, kan gjøre det i perioden 10. til 17.august på Dine sider på lanekassen.no.

I dag har 664 800 kunder har flytende rente, mens 43 200 kunder har fast rente på studielånet sitt, melder Lånekassen.