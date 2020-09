Dette må klaffe dersom vi skal få et oljecomeback slik som etter finanskrisen: – Historien viser at det er mulig

Etterspørselen etter olje skjøt i været etter finanskrisen. Kan det skje igjen?

– Få ganger i verdenshistorien har vi hatt fallende etterspørsel etter olje. Men de gangene det har skjedd, har vi fått en «catch up»-effekt, sier oljeanalytiker Helge André Martinsen i DNB.

Tirsdag falt prisen på et fat nordsjøolje til 39 dollar fatet, og oljeprisen har falt over 12 prosent på en uke. Prisfallet skjer etter en nærmest kontinuerlig oppgang siden bunnivåene på under 20 dollar i slutten av april.

Oljeekspert Martinsen tror imidlertid ikke at trenden den siste uken er starten på en langvarig nedgang i oljeprisen.

Prisfallet har skyldtes flere mindre faktorer: Raffineriene har hatt lavere appetitt etter olje på grunn av vedlikehold, Kina har kjøpt mer råolje enn landet har klart å fordøye, samtidig som aksjemarkedet har vært ruglete den siste tiden, påpeker Martinsen.

DNBs oljeanalytikere tror fortsatt at prisen på et fat brentolje vil være på rundt 47 dollar fatet i fjerde kvartal. I samme periode året etter, tror analytikerne på 60 dollar fatet.

– I løpet av de neste 12 til 18 månedene tror vi at oljemarkedet vil være vesentlig bedret. For oljeetterspørselen så ser vi nå ikke den forbedringstakten vi så i månedene etter april. Takten har nok bremset, men det er ikke noe nytt fall. Etterspørselen fortsetter innhentingen, det går bare litt saktere fremover, sier Martinsen.

TROR PÅ BEDRING: Oljeanalytiker Helge André Martinsen og DNB tror på et vesentlig forbedret oljemarkedet i løpet av det neste 12 til 18 månedene. Foto: Stig B. Fiksdal (DNB)

Les mer: Verdens mest optimistiske oljegigant: Tror på 81 prosent høyere oljepris om 10 år

Oljerekyl krever massevaksinering

I lys av finanskrisen, den verste økonomiske nedturen verden hadde sett siden 1930-årene, falt etterspørselen etter olje både i 2008 og 2009 etter en kontinuerlig oppgang siden 1980-årene.

Men i 2010, to år etter finanskrisens klimaks, økte verdens oljeetterspørsel igjen med nesten 3 millioner fat olje per dag, som grafen fra IEA under viser:

2010: Verdens oljeetterspørsel skjøt opp etter finanskrisen, og 2010 var året med høyest vekst i etterspørsel vi har sett det siste tiåret. Foto: IEA

Snittprisen på et fat brentolje var på 79,47 dollar i 2010, en økning på 29 prosent fra året før. Videre steg snittprisen til 111 dollar fatet både i 2011 og 2012.

Kan det samme skje i 2021 og 2022, etter et 2020 år med kraftig redusert etterspørsel etter olje og oljepriser på under 20 dollar fatet? Oljeanalytiker Martinsen vil ikke utelukke et liknende situasjon som etter finanskrisen, men understreker at mye skal klaffe for at det skal skje.

DNB-analytikeren mener det må en verden med bred distribusjon av koronavaksiner til før reisevanene våre kommer tilbake til normale nivåer igjen. En slik vekst i reiser og forbruk av olje vil også henge delvis sammen med utviklingen i makroøkonomien i verden, mener Martinsen.

– Dersom man sitter igjen med høy arbeidsledighet etter koronapandemien, vil en slik gjenopphenting være vanskelig. Men dersom ledigheten faller raskt samtidig som industriproduksjonen og mobiliteten kommer opp, så er det absolutt en mulighet, sier oljeanalytikeren.

Les mer: Nordea spår kronesjokk - USA-feriene kan bli mye billigere etter korona

FLYTRAFIKKEN: At folk reiser med fly og bil er viktig for at etterspørselen etter olje skal øke igjen. Oljeanalytiker Helge André Martinsen tror imidlertid ikke at flytrafikken kommer tilbake til normalen igjen før i 2023. Foto: Sas

DNBs analytikerteam tror uansett ikke at verden vil bli som i 2019 før tidligst i 2022. Og selv da vil etterspørselen etter olje være 3,3 millioner fat per dag lavere enn det analytikerne egentlig hadde forventet for året.

– Så er spørsmålet hvor mye av gapet som blir tettet. Det hadde jo vært en positiv overraskelse, og historien viser at det er mulig, sier Martinsen, som tror vi må vente helt til 2023 før flytrafikken blir normalisert igjen.

Les mer: «Norges mest effektive klimatiltak» er helt ukjent for de fleste

Saudi-Arabia og Russland svinger pisken

Oljeanalytikeren synes det er rart at oljeprisen har økt jevnt og trutt over siden bunnen på under 20 dollar fatet i april. Det er sjelden man ser en stabil oljepris i en ustabil verden, bemerker Martinsen.

Den jevne prisøkningen henger sammen med at forbruket av olje øker i takt med at flere land er ferdige med de mest omfattende nedstengningene. Grepet som oljekartellet OPEC tok i vår var også avgjørende, mener oljeanalytikeren. Organisasjonen for oljeeksporterende land ble i vår enige om å kutte dypt i oljeproduksjonen for å hindre at verden ble fullstendig oversvømt av olje.

OPEC: Oljekartellet OPEC og samarbeidslandene ble enige om å kutte 9,7 millioner fat per dag i mai - noe som er historisk stort. Mohammed Barkindo (til venstre) er organisasjonens generalsekretær. Saudi-Arabias prins Abdulaziz bin Salman og Russlands Alexander Novak er blant samarbeidspartnernes mest innflytelsesrike medlemmer. Foto: Jon Gambrell (AP)

Sammen med samarbeidsland som Russland sørget kartellet for at ingen produserte så mye olje som normalt. Tidligere avtaler mellom OPEC og samarbeidslandene har vært preget av juks, der flere ikke har overholdt kuttavtalene. Denne gangen har de aller fleste landene, inkludert Russland og Saudi-Arabia, holdt løftene.

– Generelt virker det som at alle landene i OPEC+ har hatt en forståelse av at vi er i en unntakstilstand, og at man ville få en fullstendig nedsmelting dersom man ikke gjorde noe dramatisk, sier Martinsen og fortsetter:

– Nå som landene har kommet seg til hektene igjen, ser vi at samarbeidslandene har jobbet beinhardt internt for å slå ned på juks. Nylig så vi at landene som hadde jukset måtte undertegne en avtale som sa at de måtte kompensere for fatene de ikke hadde kuttet tidligere denne sommeren. Det har vi aldri sett tidligere fra OPEC+-landene.

Rystad Energy-analytiker Paola Rodriguez-Masiu skriver i en oppdatering mandag at også OPEC+ er nøkkelen til videre vekst i oljeprisen. Hun skriver at negative signaler fra både oljegiganten Saudi-Arabia og Kina, verden største importør av olje, bidrar til at stemningen i oljemarkedet har surnet i det siste.

– Vi kan ikke se at oljeprisene spretter tilbake til noe i nærheten av 50 dollar fatet snart, med mindre OPEC+ bestemmer seg for å kutte enda dypere i produksjonen. Selv om det hadde vært ideelt, er det et lite sannsynlig scenario, skriver Rystad-analytikeren.

Les også: Derfor mener den engelske stjerneprofessoren at Norge kan spille en avgjørende rolle: – Dere har litt av en historie