Dette sier Kringkastingsrådet om Sian i Debatten

At Sian fikk slippe til i Debatten på NRK1 var tema i Kringkastingsrådet torsdag 17. september.

– Det var viktig for oss å gå kritisk til verks, sier redaktør for avdelingen for nyhetsprogrammer i nyhetsdivisjonen i NRK, deriblant Debatten, Knut Magnus Berge i forbindelse med at Sian slapp til på Debatten på NRK1.

Flere av kringkastingsrådets medlemmer mener det var riktig å invitere Sian, men frykter en normalisering av Sians budskap, kommer det frem i rådets strømming.

– Vi ønsker ikke å fremstå som ikke-ydmyke. Vi er helt åpen på at dette er vanskelige avveininger, sier han.

RIKTIG: Redaktør for nyhetsdivisjonen i NRK, Knut Magnus Berge, sier i direkteoverføringen av Kringkastingsrådet at det var riktig å slippe til Sian i Debatten. Foto: (NRK)

Sian kommer ikke til å bli en gjenganger i Debatten, sier Berge:

– Denne gangen landet vi på at det var riktig, gitt bakteppet, sier han.

Kringkastingsrådet har ikke en form for avstemning eller formell konklusjon, men diskuterer tematikken og oppsummerer debatten til slutt.

– Vi har resonnert oss frem til at dette var riktig, gitt denne konteksten og tematikken for programmet: Ytringsfrihetens grenser, avslutter Berge.

En av dem som var kritisk til at Sian fikk slippe til var forsker, lege og Kringkastingsrådsmedlem Bushra Ishaq:

– Jeg vet ikke helt hvor jeg skal begynne. Jeg synes det er veldig trist å fremdeles høre NRK redusere dette til en ytringsfrihetsdebatt, sier hun.

På en noe hakkete linje sier hun følgende:

– Det handler om dehumaniserende retorikk - konkrete ytringer fra Sian hvor de [utydelig] muslimer bør avlives, sier Ishaq.

– Det handler om etnisk rensing, rett og slett, legger hun til.

– Det er utrolig trist for norsk historie, at NRK helt tydelig står for en linje der man ønsker å gi 13 minutter til en aktør som ønsker å true - og truer - enkelte mennesker og en gruppes eksistens i Norge, sier Ishaq.

Berge legger til at de tar alle tilbakemeldinger til etterretning.

Rådsleder Julie Brodtkorp oppsummerer at flertallet av rådets medlemmer mener det var helt riktig å invitere Sian inn til Debatten, men noterer seg at et flertall i rådet også ber NRK tenke gjennom bruk av navn i debatten.

– Vi skal tenke ekstra nøye gjennom, særlig når det gjelder en gruppe som fra før er så tøft presset - slik som mange av dem er - hvordan det går utover deres hverdagsliv.