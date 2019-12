Dette skjer i 2020

Disse spådommene er nesten helt sikre.

Vise menn, kloke koner og folk som faktisk vet bedre har ofte påstått at det er vanskelig å spå. Spesielt om framtiden.

Som direktør for innovasjon for Nettavisen i Amedia er det samtidig min jobb å prøve så godt det er mulig å gjette på hva som kommer til å skje. Like sikkert er det at det medfører noen grove bom, men også noen blinkskudd som har vært på å gjøre det mulig for deg å faktisk lese dette.

Med såpass mye tid og tanke på hva som skjer om litt er denne kommentaren en oppsummering av hva det er sannsynlig at skjer i 2020. Med alle mulige forbehold om at dette selvfølgelig ikke er basert på førstehåndskunnskap etter å ha kjørt tidsmaskin i en sportsbil inn til nyttårsaften 2020 for å lage tilbakeblikk. Ta spådommene med en klype salt, litt pepper og din egen ettertanke.

De første starter i politikken.

1. Dette blir presidenten i USA etter valget

USA var, for oss som vokste opp med den siste gufset fra den kalde krigen på 80-tallet, vår beste venn. Det var USA vi så til for moralsk rettesnor, rett eller galt. Vi ble etter hvert noe mer kritiske, men da vår onkel over havet valgte Barack Obama tenkte mange i Norge, Europa og resten av verden at det var et skritt i å bli voksen for landet som fortsatt slet med tenåringsopprøret sitt. Uavhengig av politisk standpunkt fulgte Obama en internasjonal linje i diplomati og forhold til demokrati.

Så valgte USA Donald Trump. Like mye fordi man ikke ville ha Hillary Clinton. Selv var jeg en av de få som meldte Trump som vinner tidlig, til sterke protester fra journalister og eksperter som mente at USA aldri ville velge noen med så lemfeldig omgang med sannheten. Bakgrunnen var enkel: I en verden styrt av idiotiske algoritmer fra store sosiale medier blir vi (og velgerne i USA) så gjerne lurt av tabloide overskrifter, manipulasjon fra fremmede og kjente makter og vårt eget ekkokammer.

I 2020 er det nok et valg i USA, og i skrivende stund er det vanskelig å se hvem Trump skal kjempe mot siden Demokratene har omtrent 847 kandidater. Enda vanskeligere er det å se hvem som kan slå Donald Trump. Sittende presidenter taper sjeldent gjenvalg. Man vet hvilken pest man har, og ikke hvilken plage som eventuelt kommer inn. Spådom 1 er enkel:

Donald Trump vinner, og blir gjenvalgt som president i USA.

Statsminister Boris Johnson vil ha en overgang fra EU i hele 2020, med ved nyttårsaften er det hele over. Foto: AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

2. Storbritannia forlater EU, og stormaktene jubler

Ikke fortell britene dette: Storbritannia er ikke lenger en stormakt. Det er lenge siden Britannia ruled the waves. Selv om vi ser på Premier League og en full hovmester har vi også her til lands for lenge siden sett andre veier enn bare England.

Hele 2020 vil være en overgang for Storbritannia til å være utenfor EU, og en maktkamp mellom Russland og USA om å være den nye bestevennen vil bety frierier fra kameratene Trump og Putin opp og ned Downing Street.

Hvis England (kanskje uten Skottland på sikt) sikter mot å bli en slags økonomisk fristat i Europa vil det være en mulighet som Russland ikke vil klare å unngå å håpe på å utnytte. Kamerat Putin vil elske det fotfestet med isfrie havner.

Se også opp for vår store asiatiske venn i Kina, som har skaffet seg tidenes landfeste i Afrika. Det kan være fristende å jobbe mot det samme i England.

Hva så med deg som har penger i aksjer og verdipapirer? Brexit er anti-globalisering, og selskaper som eksporterer mye til Storbritannia kan få et slag i trynet. USA har et handelsoverskudd de gjerne vil beholde, men om pundet stuper så er det ikke like lett å opprettholde.

Likevel er det grunn til å tro at for britenes finansielle institusjoner vil Brexit bety oppgang, ikke minst fordi Storbritannia mister de strenge reglene på arbeidernes rettigheter.

Storbritannia forlater EU helt 31. desember 2020, og økonomien vil blomstre

3. Den lokale oppstanden fortsetter i Norge

Vi går fra 18 til 11 fylker i Norge den 1. januar 2020. Østfold, Akershus og Buskerud blir til Viken. Hedmark og Oppland blir til Innlandet. Telemark og Vestfold blir til ... Vestfold og Telemark (!). Aust Agder og Vest Agder blir Agder. Hordaland og Sogn og Fjordane blir Vestlandet. Troms og Finnmark blir til fylket Troms og Finnmark. Bare i navngivingen av det som er maktsentra med stadig mindre makt er utfordringen klar. Selv i vårt bittelille land klarer vi å krangle om bittesmå ting som navn, og når vi også fjerner 66 kommuner (eller slår sammen så vi får 66 færre kommuner) vil stadig flere slå på den ultralokale stortrommen.

Den 17. juni feirer Bondepartiet, nå Senterpartiet, 100 år. Med Norges svar på Donald Trump som leder vil partiet fortsette å være ett av de største i hele 2020 så lenge det ikke blir en justering av fiender og venner i politikken. Styrer fortsatt Arbeiderpartiet blindt mot makt med nasjonalistene (eller ultralokalistene) ved roårene kan fort SP være det største partiet ved starten på det nye tiåret.

Senterpartiet blir det største partiet i Norge i 2020

Jonas Gahr Støre oppleve i 2019 at hans søsterparti i England fikk et katastrofisk valg. Det blir ikke et bedre 2020 for hans parti i Norge. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

4. Sosialdemokratiet får flere skudd i leggen

Det andre partipolitiske jubileet i Norge i 2020 er at Arbeiderpartiet sannsynligvis ikke markerer at det er 100 år siden partiet ble formelt et kommunistisk parti den 30. november 1920. Partipolitisk er det veldig langt unna nå, selv om partiet samarbeider med kommunistene i Rødt flere steder i Norge.

AP slites i dag i to av den moderne formen for et arbeiderparti som kan eksemplifiseres ved Brundtland og Stoltenberg. Et parti som jobbet for EØS (og EU), nedsalg av statlige selskaper og innføring av mer forretningsmessig drift samtidig som man drev med lange linjer i politikken.

En intern framvekst av det som kan kalles rødere krefter og populistiske angrep fra egne venner (MDG, Rødt og SP) gjør at det store, styringsdyktige og ærlige Arbeiderpartiet blir stadig mindre sentralt. Samtidig har de store sakene for arbeiderbevegelsen blitt en naturlig, og riktig del av vårt arbeidsliv. Spørsmålet er da hva sosialdemokratiet kjemper for?

Arbeiderpartiet fortsetter sin store nedtur i 2020

Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

5. Butikkdøden fortsetter

En perfekt storm av overetablering, stadig mindre fokus på service, mindre bilkjøring, mer netthandel og lavere konsum vil medføre en enda større butikkdød i 2020. Butikkene vil bli erstattet av opplevelser, spising og andre aktiviteter. Det betyr krise for mange kjøpesentra, men sentrum i byer kan overleve så lenge man tilrettelegger for forandring. Det er ingen krise for samfunnet at ting forandrer seg, men samtidig er det viktig at det legges til rette for de som oppleverer forandringen.

Butikkene som skal overleve må fokusere på service og opplevelser.

2020 blir det virkelig store butikkdød-året i Norge

6. Rentene går ikke opp

Det spås gjerne mye rart om rentene, men veldig enkelt har ikke sentralbanksjefene i noe land særlig valg slik verden ser ut nå. Huslånet ditt kan bli marginalt dyrere, men ikke noe som du vil merke.

Det blir ingen store renteøkninger i 2020

7. Boligprisene stopper opp

Det har vært mange år hvor boligprisene har skutt i været, men i 2020 blir det flatt. Unntaket er Oslo, fordi netto tilflytting til hovedstaden er fortsatt stor. Økningen siden 2013 er på nesten 10 prosent, og vil fortsette.

Boligprisveksten stopper opp, med ett unntak.

8. Ytringsfriheten får stadig vanskeligere kår

Det er i 2020 et jubileum det er verdt å markere: For 250 år siden innførte Danmark-Norge trykkefrihet. Det ble senere innskrekninger, men vi fikk igjen paragraf 100 i vår egen grunnlov. Utfordringen er at vi lever i et samfunn hvor ytringsfriheten blir stadig oftere angrepet av politisk korrekthet, ytringer fra ytterpunkter og land som skrenker inn muligheten til å si hva man vil. Samtidig har vi store internasjonale løsninger som ikke ønsker å regulere samtidig som man regulerer deler (se under). Er det en kamp som blir viktig i 2020 er det friheten til å ytre.

2020 blir et kampår for ytringsfriheten

9. Sosiale medier får sin store nedtur

Du kan kalle det håp. Du kan kalle det sannsynlig. Vi ser det allerede at det blir mindre bruk av den store driveren av økonomien for de sosiale mediene: Nyhetsoppdateringer. Samtidig logger vi mer av, og med blant annet Facebooks ønske om å fortsette å godta falske påstander fra politikere kan det være at også norske annonsører føler at å støtte et amerikansk selskap som unngår å betale skatt i Norge kan være noe kortsiktig.

De sosiale mediene blir ikke borte, men vi kommer til å bruke dem mye mindre.

Vi vil bruke mindre Facebook og Instagram i 2020

10. Fredsprisvinneren 2020

Det blir garantert kontroversielt, spesielt fordi det er vanskelig å kunne påpeke hva det har med å fred å gjøre for mange, men vinneren i 2020 blir Greta Thunberg. Rett og slett fordi Nobelkomiteen vet at miljøproblemene fører indirekte og direkte til grobunnen for mye av terrorismen og krigene i verden, og at hennes engasjement skaper fellesskap over grenser. Samt det er på tide at noen flere viser fingeren til hvite menn som meg som pusher 50 som blir sure fordi ungdom engasjerer seg bare fordi de helst ikke selv gidder å røre seg fra sjeselongen.

Greta Thunberg vinner fredsprisen i 2020

11. Bank(ansatte) blir den store taperen

Jobber du i bank kan du forvente en av tre ting: Miste jobben, få en helt annen type jobb eller ha en mer hektisk arbeidshverdag. Fintech er i ferd med å gjenskape banker fra bunnen av, og selv om vår største bank prøver å følge med står banken som også prøver å være medieselskap laglig til for hogg. Økonomisk tjener bankene mindre med lavere renter, og det er stadig press - med rette - fra både selskaper og privatkunder om bedre bankhverdager. Over 60 000 mistet jobben i europeiske banker i 2019. Det blir flere i 2020, spesielt når flere aktører med penger kan bevege seg mot å bli banker. Hvor lang tid tar det før Amazon er sin egen bank?

Jobber du i bank bør du bruke nyåret på å pusse på din egen CV

Disney plus lanserer i Norge i 2020 med Star Wars-serien Mandalorian Foto: Disney

12. Disney+ blir den store strømmevinneren

Vi har foreløpig ikke fått tjenesten i Norge enda, men det er vanskelig å se at norske barnefamilier kan unngå å kjøpe tilgang når den kommer. Disney og Norge er som hånd i hanske. Det kommer først og fremst til å bety utfordringer for lineær TV og gammeldags reklamevideo, som stadig blir mindre interessant med lavere seertall.

Disney+ er nok en spiker i kista til lineær TV

13. Annonsemodeller blir angrepet

Litt for lenge har vi blitt vant til at ting er gratis på Internett, spesielt nyheter og forsåvidt også underholdning til en viss grad. Fordi det har skjedd for mye kortsiktig optimalisering hos kunder og medier vil annonsemodellen få nok et stort skudd i baugen. Spesielt vil det bety færre gratis aviser på nett, men også andre nettsider vil lukkes eller få andre løsninger enn du kjenner i dag.

For deg som forbruker betyr det mindre overskrifter som prøver å få deg til å klikke eller trykke enda en gang til, mens for annonsører begynner det å bli viktigere - og mye riktigere - å telle tid hvor merkevarer blir eksponert og ikke teoretisk visning.

Det samme skjer med annonsemodeller for TV, mest fordi færre ser lineær TV - men også fordi tilbudet blir større enn etterspørselen når bettingannonsene forsvinner.

Stadig flere ting blir bak betalingsmur i 2020