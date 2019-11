Dette skulle bli byens dyreste bolig: Solgt millioner under takst

Det ble ingen prisrekord i Trondheim, men den elleville boligen er nå solgt.

Nettavisen skrev i mai at Trondheims dyreste og mest største bolig var lagt ut for salg. Prisantydningen var hele 25 millioner kroner.

I sommerferien ble annonsen for boligen tatt av. I midten av august ble den annonsert igjen, men da med en prisantydning på 22 millioner kroner.

Men selv det var for høyt, den spesielle boligen er nå solgt for 19 millioner kroner. Selgerne Andrzej og Agnieszka Beata Sliwa bekrefter salgssummen overfor Adresseavisen (bak betalingsmur). De vil ikke kommentere hvem kjøper er overfor avisen.

Det ble dermed ikke noen prisrekord i Trondheim. Adresseavisen skriver at nylig ble nemlig en enebolig i Havseilerveien på Grilstad Marina solgt for 22 millioner kroner. Den ble solgt uten å ha vært annonsert åpent i markedet via Finn.no. Men forhåpningene om en rekord var der i vår.

Les også: Bladde opp 25 millioner for Snarøya-luksus, så begynte veggene å gå i oppløsning

Femstjerners hotell

- I mine 20 år som eiendomsmegler har jeg aldri opplevd maken. Den er som et fem stjerners hotell, uttalte eiendomsmegler Eirik Døsen i Proa Eiendomsmegling til Nettavisen Økonomi i mai.

Salgsobjektet var en arkitekttegnet villaeiendom på Jakobsli som ligger like øst for Trondheim sentrum. Boligen ble kjøpt av nåværende eiere for 1.930.000 kroner i 2002.

- Dette er i realiteten et helt nytt hus satt opp etter 2015. Bare noen bjelker står igjen fra det opprinnelige huset, uttalte Døsen om huset som har et primærrom på hele 618 kvadratmeter.

En salgssum på 25 millioner kroner hadde gitt en en kvadratmeterpris på i overkant av 40.000 kroner. I stedet endte vi opp med en pris på rett over 30.000 kroner kvadratmeteren.

Les også: Stavangers dyreste bolig - det finnes et knippe mennesker som kan kjøpe

Unorsk stil

- Kvadratmeterprisen er ikke høy, men kjøpergruppen er liten. Ikke minst på grunn av den høye prisen, men også den unorske og internasjonale stilen. Dette er en meget spesiell eiendom, men for den rette, tror vi dette kan være drømmehjemmet, sa eiendomsmegleren den gangen.

En ny kjøper kan blant annet se frem til svømmebasseng, Versace-fliser, spa, dampbadstu og fem soverom med en suite bad. Men det mest unike med boligen er trolig hjørnetomten på 2055 kvadratmeter store hjørnetomten med utsikt over byen.