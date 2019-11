Dette trikset sikrer deg mot Black Friday-fellen: - Altfor få gjør det

Ett grep kan gi deg enda bedre pris - etter at du har kjøpt på salg.

Om du handler i en butikk med prisgaranti, kan du oppnå en enda bedre pris enn hva du får denne salgsuka. For å få til det må du opprette et prisvarsel på produktet du kjøper, for eksempel på prisjakt.no eller prisguide.no.

Selv om du har kjøpt produktet du lette etter, bør du beholde søket også etter at du har kjøpt det aktuelle produktet.

- Hvis du innen 30 dager oppdager at produktet selges enda billigere hos en annen forhandler, har flere butikker en prisløfte-garanti som gir deg differansen tilbake, sier Are Vittersø, daglig leder i Prisjakt.no.

- Magefølelsen er at altfor få benytter seg av denne muligheten, sier Are Vittersø.

Forutsetningen er da at butikken har en prisgaranti. Varigheten på en slik garanti kan variere fra butikk til butikk. Når dette skrives er det 70.000 aktive prisvarsler på prisjakt.no.

Prisoppgang og prisnedgang - samtidig

Selv om det mange gode tilbud, går mange varer også faktisk opp i pris under Black Week/Black Friday, opplyser Vittersø. At det er stort prisavslag på èn bestemt modell, betyr ikke at liknende modeller er på sitt billigste samme dag, poengterer han.

I kategoriene spillkonsoller, hodetelefoner og jakker gikk over 30 prosent av varene ned 10 prosent eller mer i pris i 2018. Men flest produkter gikk også opp i akkurat de samme produktkategoriene.

Enkelte produkter gikk faktisk opp i pris så mye som 15 prosent på Black Friday. Blant disse var skallbukser, løpesko, barnevogner, parfymer, hodetelefoner, enkelte TV-er og hjemmekinopakke, opplyser Vittersø.

I 2018 hadde imidlertid mange enkeltprodukter stor prisnedgang, og samlet sett er det ingen tvil om at Black Friday er den den dagen i året som har best tilbud og laveste priser på flest produkter, fastslår Prisjakt-sjefen. Rabatten øker sakte gjennom uka fram til fredagen, viser prishistorikken.

- Husk angreretten

Rabattene på Black Friday og i denne uka, Black Week, er lavere enn du kanskje tror. Publikum forventer halv pris eller enda større prisavslag. En av fire forventer faktisk rabattnivåer på 60 prosent eller mer, viser undersøkelser Prisjakt har gjort. Den reelle rabatten var i snitt på 21 prosent i 2018, viser statistikken.

Forbrukerrådet råder til å sjekke kjøpene grundig med sammenlikningsverktøyene.

- Bruk kredittkort når du handler. Blir du svindlet eller ikke får varen, kan du da klage. Og ikke kjøp på avbetaling, da forsvinner det du tjener på tilbudet fort bort i renter senere, sier Martin Skaug Halsos, kommunikasjonssrådgiver for forbrukerrettigheter i Forbrukerrådet.

Han minner også om at angrerett og reklamasjonsrett gjelder som vanlig, også for varer som er kjøpt på salg.





Sju tips til smart tilbudsshopping