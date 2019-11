Dette var USAs ambassade i Oslo: Nå har milliardæren tegningene klare for et skjenkested på taket

Halvannet år etter at Ivar Tollefsen overtok det fredete ambassadebygget, fortsetter dialogen med kommune og vernemyndigheter.

OSLO (Nettavisen): Eiendomsinvestoren Ivar Tollefsen bladde opp nær en halv milliard kroner, 480 millioner, for USAs tidligere ambassade i Oslo. I fjor sommer fortalte han Nettavisen om planene for bygget som hovedkontor for Fredensborg AS, men også ønsket om et serveringssted på taket hvor folk skal kunne ta seg en halvliter mens de skuer mot Slottsparken.

Vil ha bar på taket

Snart halvannet år senere foreligger byggetegninger som viser en taketasje med bar og takterrasse. Men Ivar Tollefsen og hans selskap Fredensborg er stadig i dialog med Oslo kommune og byantikvaren om Henrik Ibsens gate 48. Det trekantede bygget fra 1959 ble tegnet av den verdenskjente finsk-amerikanske arkitekten Eero Saarinen og regnes som et ikonisk verk innen modernismen. Samtidig med at Tollefsen overtok eiendommen, ble bygget fredet.

- Tar naturlig nok tid

Nick Tollefsen i Fredensborg AS sier dette om prosessen rundt Henrik Ibsens gate 48:

- Da vi i Fredensborg kjøpte Eero Saarinens ikoniske bygg i 2017, fulgte det med et stort ansvar. Byggets arkitektoniske uttrykk skal bestå, samtidig som vi ønsker å oppfylle arkitektens opprinnelige visjon om et åpent og vennlig bygg. For å lykkes med dette, ønsker vi et best mulig samarbeid med kommunen og de ansvarlige etatene. Dette tar naturlig nok tid, men vi håper og tror at ambassaden og kvartalet rundt skal bli til nytte og glede for nabolaget og hele byen. Et bygg som får tilbake til den stolte posisjonen det hadde som et arkitektonisk mesterverk før gjerder og stolper lukket bygget.

VIL ÅPNE TAKET: Bygget som tidligere huset USAs ambassade i Oslo eies nå av eiendomsmilliardær Ivar Tollefsen. Han vil gjøre eiendommen til hovedkontor for sitt selskap Fredensborg AS, men vil samtidig åpne deler av bygget for publikum. Allerede i fjor sommer fortalte Tollefsen om sine ønsker for takterrassen. Foto: (Fredensborg AS/Nettavisen)

- Forutsetter dispensasjon

- Store inngrep forutsetter dispensasjon, så her er det vi som bestemmer, sier byantikvar Janne Wilberg til Nettavisen. Hun bekrefter at byantikvarens folk er med på møtene mellom utbygger og kommune og at forslagene som kommer på bordet blir vurdert i tur og orden. Hun vil ikke anslå når denne dialogen er i mål, men sier at hun regner med at det blir en løsning etterhvert, men en løsning der fredningsbestemmelsene setter rammen.

- Det er mange forhold som er under vurdering, sier Wilberg.

Fire etasjer pluss nytt takbygg og underetasjer

Tegningene fra Lund Hagem Arkitekter viser det tidligere ambassadebygget med kontorlokaler i fire etasjer. I tillegg kommer to underetasjer der U1 er møterom og servering og plan U2 er forbeholdt teknikk og parkering. I tillegg er vist en ny, inntrykket etasje på taket hvor det er tegnet inn et utstillings- og publikumsareal rammet inn av et glassgulv midt på taket. Mot Henrik Ibsens gate og Slottsparken er det tegnet inn en bar, og rundt hele takterrassen er det tegnet inn en takterrasse på 180 kvadratmeter. I tillegg er det satt av plass til toaletter, heissjakt, trapper og teknisk rom på taket.

For ett år siden satte byantikvaren foten ned for tegninger som viste en full taketasje og en «vollgrav» rundt det tidligere ambassadebygget. Siden har Tollefsen og hans arkitekter kommet tilbake med justerte planer.

NYE TEGNINGER: Slik har Lund Hagem Arkitekter tegnet skybaren på toppen av den tidligere USA-ambassaden i Henrik Ibsens gate. Midt på taket er det vist et bygg med utstillingsareal og glassgulv rundt. Langs byggets tre kanter går det en takterrasse, og til venstre - mot Slottsparken - ligger baren. Foto: Faksimile (Lund Hagem Arkitekter)

Eiendomskonge med milliardverdier

Ivar Erik Tollefsen er fjellklatreren og eventyreren som har bygget opp en stor portefølje av boligeiendommer i inn- og utland og nå er en av Norges rikeste. I fjor kåret bladet Kapital Tollefsen til Norges største eiendomskonge med anslåtte bruttoverdier på 45 milliarder kroner. Det begynte for alvor med kjøpet av sykehusboligene i Oslo i 2005. Ivar Tollefsen eier Fredensborg AS, som igjen eier (86,2 prosent) av det børsnoterte svenske selskapet Heimstaden. Ved utgangen av tredje kvartal i år var aksjonærenes verdier på 44,3 milliarder kroner, der Tollefsen er god for cirka 20 milliarder svenske kroner, justert for minoritetsinteresser, skrev Nettavisen i oktober.

Les også: Norges søkkrike boligbaron - god for 36 milliarder kroner

Heimstaden eier nå over 52.000 leiligheter som de leier ut, fordelt på over 2600 eiendommer. Ifølge selskapets egne rapporter er verdien av eiendommene økt med 4,9 milliarder kroner siden årsskiftet.

Les også: Her er Ivar Tollefsens norske boligimperium

INNGANGSPARTI: Tegningen viser nytt inngangsparti i gateplan i det østlige hjørnet av trekantbygget. Foto: Faksimile