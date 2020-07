Diane og Charlotte mistet jobben under koronakrisen - så fikk de suksess med egen bedrift

Da Diane Nilsen og Charlotte Storøy (begge 26) ble arbeidsledige under koronakrisen, startet de egen bedrift. Nå går det kjempebra, og de har mer enn nok å gjøre.

I midten av mars ble 26-åringene permitterte fra jobben sin hos Brow Rehab i Bergen. Da frisørsalonger og andre salonger fikk åpne opp igjen i slutten av april, øynet de to unge kvinnene håp.

- Vi synes det var rart at vår arbeidsplass ikke kunne åpne igjen. Et par uker etter fikk vi imidlertid beskjed om at de måtte legge ned, fordi det ble for tøft å starte opp igjen etter nedstengningen, forklarer Diane Nilsen til Nettavisen.

Ifølge Proff Forvalt ble det åpnet konkurs på Brow Rehab i Bergen 22. mai, og kjeden, som tidligere hadde flere salonger, har nå kun salong i Oslo.

Sammen med venninne og tidligere kollega Charlotte Storøy bestemte Nilsen seg derfor raskt for å ta tak i den vanskelige situasjonen.

- Det har alltid vært en drøm å starte for seg selv, og nå så vi en mulighet, og bestemte oss for å satse på egen brynsalong, sier Nilsen.

Suksessoppskrift

De begynte raskt planleggingen, og fant et ledig lokale på Strandkaien i sentrum av Bergen, etter en butikk som måtte legge ned på grunn av koronapandemien.

- Vi brukte én måned fra vi startet å planlegge til vi åpnet. Vi pusset opp lokalet selv, handlet inn utstyr, og laget både logo og hjemmeside. Så åpnet vi brynsalongen Beauty Brow Bar 15. juni, forteller hun.

Etter å ha vært permittert siden mars, hadde ikke de unge gründerne mye å rutte med. Hjelp fra familie ble redningen. Begge to fikk låne 50.000 kroner fra familien sin, og dette var nok til å starte opp. De har ikke tatt opp lån.

- For å sikre oss en god jobb måtte vi lage den selv, påpeker hun.

De har hatt suksess fra dag én, med fulle lister allerede den første uken. De unge damene hadde pågangsmot og motivasjon for å få det til, selv om de startet med lite.

God planlegging og nøye vurdering av markedet har vært en del av suksessoppskriften, i tillegg til at de har hatt en vilje og mot til å klare det meste selv.

- For å lykkes er du nødt til å planlegge nøye før åpning, ha en skreddersydd plan og vite hva du skal gjøre. Samtidig må du sjekke så det er et marked for det bedriften din skal tilby, og vite at det er et behov som dekkes, sier Storøy.

Selv hadde de allerede mange kunder fra gamlejobben som de kunne få med over til den nye jobben sin.

- I tillegg er vi en nisjebedrift, som fokuserer hovedsakelig på bryn. Derfor jobber vi litt annerledes enn konkurrentene våre, som driver skjønnhetssalonger, forklarer hun.

Over 400 bookinger

For å hente inn nye kunder til salongen sin, har de hovedsakelig markedsført seg selv via Instagram og Facebook. Resten av markedsføringen er takket være jungeltelegrafen og litt hjelp fra tidligere arbeidsgiver.

- Vi kan ha opptil ti kunder hver på én dag. Jeg tror nok mange har vært litt desperate for å forme, farge og ordne brynene etter at salongene har vært stengt så lenge, sier Nilsen.

Mellom 15. juni og ut august har de foreløpig fått inn litt over 400 timebestillinger.

- Det var absolutt ikke forventet, men vi setter veldig stor pris på at vi har hatt en så god start. Det var overraskende, sier hun.

Selv om bedriften går veldig bra, må de vente litt før de kan ta ut lønn.

- Med litt hjelp får vi det til å gå rundt. Vi prøver imidlertid å søke dagpenger som man kan få under etablering av egen virksomhet, men den prosessen ser ut til å ta tid, sier Nilsen.

Takket være kursing og flere års erfaring med arbeid med bryn fra tidligere, og utdanning som makeup-artister, har de fagkompetansen de trenger. Men å starte egen bedrift krever så mye mer.

- Vi lærer mye mer enn å jobbe med bryn. Vi måtte plutselig skaffe regnskapsfører og det er en del papirarbeid, sier Storøy.

Både erfaring fra tidligere arbeidsgiver, og mye av det de lærte på videregående opplæring - på linjene medier- og kommunikasjon og på service og samferdsel, har kommet veldig godt med.

Gründerne er i alle fall ikke i tvil om det viktigste de har lært:

- Det krever veldig mye arbeid å starte egen bedrift, sier de.

MYE NYTT: Diane Nilsen (til venstre) og Charlotte Storøy har blitt nødt til å lære seg mye nytt når de valgte å satse på å åpne egen brynsalong i Bergen. Foto: Anders Kjølen (Bergensavisen)

- Ikke vær redd

Startfasen kan være tøff, men de råder andre i samme situasjon til å holde ut og se framover.

- Ikke gi opp, og tenk heller at det blir alltid bedre. Ikke vær redd for å ta en sjanse, for du finner ikke ut hvordan det blir om du ikke tar en sjanse, sier Nilsen, som anbefaler andre å skape sin egen arbeidsplass.

- Det er veldig spennende, og ikke alle får en slik sjanse i så ung alder, sier hun.

Det har imidlertid gått med mye tid på å komme i gang, både før de åpnet og etterpå.

- For meg som har en gutt på ett år, har det vanskeligste vært å tilpasse jobb med familielivet, men det har gått fint med god hjelp fra samboer og nær familie, sier Storøy.

Nå skal de bruke tiden framover på å jobbe og opparbeide nok inntekt til å kunne lønne seg selv for jobben de gjør. Etter hvert kommer de selvsagt til å sørge for å holde seg oppdatert og bli enda bedre i det de gjør.

- Vi kommer til å følge trender, og være på topp hele tiden, sier Nilsen.