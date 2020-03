Digitale møterom tar av: Korona lærer oss å bruke dem

Fredag hadde jeg møte med kollegene mine på skjerm! De av dere som har gjort dette i årevis kan bare slutte å lese nå, eller lese videre for å få noe å le av.

Jeg satt i møte med pent tøy på overkroppen, tøfler på bena og pysjbukse. Kollegene satt på soverom for å stenge ungene ute. Og vi fikk det til alle sammen!

Dataverktøyet Zoom er utviklet for klasseromsundervisning, og her satt altså fire lærere og øvde seg på hverandre før de skulle i ilden med full klasse.

Lærerverktøyet Zoom ble lastet ned av 600.000 personer i verden forrige søndag (15.03.20), og ble den mest nedlastede gratisappen i App Store. Tallet kommer fra ukebrevet til Heltdigital.no,. Det drives av Norges beste journalist på digitale medier og virtuell virkelighet, Marius Karlsen.

Disse ukene får hele landets (og verdens) høyskolelærere, lektorer og professorer et kræsjkurs i å lede digitale klasserom. Læreren sitter hjemme på egen pc og kjører presentasjoner og snakker, og studenten "rekker opp hånden" ved å trykke på en knapp.

Hvis læreren gir studenten ordet, kommer denne studenten opp på skjerm til alle. Man kan til og med dele studentene inn i grupper, der de på med lyd og bilde snakker med hverandre.

Jeg er en digital sinke. Da jeg jobbet i bank på slutten av nittitallet var jeg den siste i avdelingen som lærte å bruke post. Jeg mente at så lenge jeg kunne sende telefax så fikk det være bra nok. På alle andre digitale medier enn twitter (ingen regel uten unntak ...) har jeg tillatt meg å være sinken.

Men denne uka har jeg blitt tvunget til å lære meg all den teknologien arbeidsgiver har tilrettelagt for. Min gamle strategi om bare å snike meg diskret unna funker ikke lenger.

Studentene skal ha undervisning og oppgaveveiledning, samtidig som campus på Høyskolen Kristiania er fysisk stengt for dem. Alle mann til pumpene! De kollegene som underviser dette semesteret har sittet oppe til langt på natt for å trene på på Zoom.

I vennekretsen hadde vi 60-åringer facetime-fest i går (21.03.20). Halvparten har aldri facetimet før. Moren min på 93 år ber meg lære henne å Skype, fordi hun ønsker å se folk, selv om hun bør skjerme seg fra dem.

Verktøy for samhandling på nett boomer. Microsoft Teams fikk i løpet av en uke 12 millioner nye daglige aktive brukere. Dette er Microsoft sin løsning for samhandling i arbeidslivet på nett. Mandag 16. mars var pågangen så stor at plattformen ble overbelastet i Europa – og var utilgjengelig i to timer. Totalt har Microsoft Teams nå 44 millioner daglige brukere. Tallene er hentet fra ukebrevet til Heltdigital.no.

Slack har fått 7.000 nye brukere siden 1. februar. Dette er et verktøy for direktemeldinger, særlig egnet for arbeidslivet. Den vestlige verden er nå på et voldsomt kræsj-kurs i digital samhandling.

Forrige gang vi fikk et digital-løft var da Eyjafjallajökull stoppet flytrafikken i 2010. Da satt norske konsernsjefer og topp-politikere askefast, før de kom seg til en flyplass et sted i Europa og humpet hele veien hjem i baksetet på en bil mens de prøvde å jobbe.

Jens Stoltenberg sendte 84 twittermeldinger på sin biltur fra Madrid til Oslo. Han hadde aldri vært på twitter før. Men dette med korona er mye, mye større.

Ny teknologi handler ti prosent om selve teknologien, og nitti prosent om læring av nye omgangsformer og arbeidsprosesser. Nå sitter jeg og lurer på om man kan FaceTime til folk uten avtale på forhånd. Er det vanlig? Eller rart? Bør jeg sende en sms først så de rekker å gre håret før jeg "ringer"?

Så før vi nå fortviler over at norsk økonomi går i grøfta på grunn av korona, bør vi også legge følgende inn i regnestykket: Norge og hele resten av verden får nå et digitalt løft av dimensjoner. Verktøyene har vært der hele tiden. Titalls millioner mennesker går nå på et skikkelig crash-kurs i å bruke dem, og å lære å undervise, lære, selge og forhandle på nett. Det kan langsiktig gi et stort løft for både kompetansebygging og produktivitet.

Ukas morsomste video på Youtube, i alle fall for tilårskomne lærere, er remikset av landeplagen fra 1978 "I will survive". Jeg danser rundt på kjøkkengulvet og gauler "as long as I know how to zoom I know I stay alive!". Anbefales!