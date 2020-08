Discovery kutter 17 ansatte

I en pressemelding opplyser Discovery at de vil kutte minst 17 stillinger i selskapet.

Saken oppdateres.

Discovery Norge som står bak en rekke kanaler som FEM, Max og Eurosport-kanalene er nødt til å kutte 17 årsverk. Det opplyser selskapet i en pressemelding.

Selskapet har vært i en omfattende omstilling de siste fem årene.

Les mer: Leserstorm mot NRKs Northug-sak: – Har virkelig syv journalister bidratt til denne?

– Vi har bedrevet en konstant omstilling av selskapet de fem siste årene, og like før COVID-utbruddet i mars gikk vi i gang med en ny omstrukturering av deler av organisasjonen. Etter planen ville denne prosessen innebære en nedbemanning på rundt ni stillinger, sier Espen Skoland, operativ leder i Discovery Norge.

Skoland mener erfaringene etter koronaviruset har vist at selskapet kan jobbe annerledes, og dermed ser behov for å omstille seg.

Les også: Erik Follestad blir Discovery-profil

Omstillingsprosessen vil omfatte totalt 17 roller, bekrefter selskapet.

– Vi står fortsatt overfor usikre fremtidsutsikter, men vi opplever at vi nå har en mer stabil situasjon her i landet enn vi hadde i mars. Det er aldri lett for dem som rammes av nedbemanning, men vi mener det er forsvarlig å gjennomføre denne prosessen nå i høst, sier Discovery-lederen.

Selskapet har de siste årene gjort det godt med suksessprogrammer som Ex on the Beach, og strømmetjenesten Dplay.