Disney+ avslører abonnementsprisen før lansering

Den etterlengtede strømmetjenesten tar grep for å sikre seg norske strømmekunder.

Disney+ ble annonsert til å skulle slå knockout på Netflix hva gjelder månedspris for strømmetjenester.

69 kroner i måneden er nemlig 20 kroner billigere enn Netflix sitt billigste abonnement på 89 kroner.

Nå gjør derimot Disney-konsernet sitt for å kapre det norske strømmemarkedet.

Frem til dagen før lansering her til lands, 15. september, tilbyr nemlig Disney+ et introduksjonstilbud på 590 kroner for årsabonnement. Det tilsvarer dermed 49 kroner per måned.

Enorm katalog

Det opplyser Disney Norge i en pressemelding torsdag formiddag.

Ordinærprisen ved lansering vil så gå tilbake til nevnte 69 kroner i måneden - eller 689 kroner for et årsabonnement.

Tjenesten kan bli en knalltøff utfordrer til markedslederne Netflix og HBO, ikke minst på grunn av Disneys enorme katalog av filmer og TV-serier. Den inkluderer blant annet Disneys tegnefilmer, Star Wars-filmene, Pixars animasjonsfilmer og verdens uten sammenlikning mest populære filmserie, det såkalte « Marvel Cinematic Universe», som inkluderer «Avengers: Endgame», tidenes mest innbringende film.

Disney+ tilbyr også innhold fra National Geographic, samt originalinnhold eksklusivt for strømmetjenesten. Deriblant finner man den kritikerroste Star Wars-serien «The Mandalorian», som i skrivende stund innehar en IMDB-vurdering på 8,7.

Sjekk oversikten over hva slags innhold som var tilgjengelig på Disney+ da tjenesten ble lansert i USA:

- Vil dominere

Ekspertene har allerede spådd at Disney, som alene står for 40 prosent av de globale kinoinntektene, og har nylig kjøp konkurrenten Fox, i løpet av noen år vil langt på vei overta strømmemarkedet.

- Vi tror at Disney vil dominere over hele linjen på sikt. Du mister nesten pusten når du ser hvor godt posisjonert de er med sine forskjellige tjenester, uttalte analytiker Stephen Paternot i Slated til TechRadar.

Strømmetjenesten ble lansert den 12. november 2019 i USA med brask og bram, og nesten to millioner mennesker hadde forhåndsbestilt før det ble lansert.

