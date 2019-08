Disneys nye strømmetjeneste går rett i strupen på Netflix

Ekspert tror Disneys nye strømmetjeneste vil være totalt dominerende innen noen år.

Verdens største underholdningsselskap, Disney, vil i løpet av året lansere en helt ny strømmetjeneste.

Tjenesten ventes å bli en knalltøff utfordrer til markedslederne Netflix og HBO, ikke minst på grunn av Disneys enorme katalog av filmer og TV-serier.

Disse inkluderer blant annet Disneys tegnefilmer, Star Wars-filmene, Pixars animasjonsfilmer og verdens uten sammenlikning mest populære filmserie, det såkalte «Marvel Cinematic Universe», som inkluderer «Avengers: Endgame», tidenes mest innbringende film.

Etter planen vil du i fremtiden kun kunne strømme disse filmene ett sted: På Disney Plus.

Dominerende

Disney planlegger på toppen av dette å lansere en rekke nye serie-storsatsinger plassert i Marvel- og Star Wars-universet.

Det får mange til å tro at Disney, som alene står for 40 prosent av de globale kinoinntektene, og har nylig kjøp konkurrenten Fox, vil i løpet av noen år langt på vei vil overta strømmemarkedet.

STORSATSING: Disney Plus kommer i løpet av høsten til USA. Det er fortsatt uvisst når den kommer til hit til lands, men tradisjonelt er Norge blant landene som står først køen ved lansering av amerikanske strømmetjenester. Foto: (AP)

- Vi tror at Disney vil dominere over hele linjen på sikt. Du mister nesten pusten når du ser hvor godt posisjonert de er med sine forskjellige tjenester, uttalte analytiker Stephen Paternot i Slated til TechRadar.

Billig

Disney har også gitt konkurrentene nok en grunn til å være bekymret; underholdnigsgiganten planlegger nemlig å tilby det enestående innholdet til en svært lav pris.

Disney planlegger nemlig at prisen for adgang til hele Disney Plus-katalogen vil være 6,99 dollar, altså rundt 62 kroner, i måneden. Da det ble annonsert, fikk det investorer og analytikerne til stede til å gispe av overraskelse. Dette er betydelig under hva Netflix krever fra kundene sine.

På tirsdagens kvartalpresentasjon ble det også kjent at Disney vil tilby Disney Plus sammen med Hulu, en annen strømmetjeneste, og sportstjenesten ESPN Plus for bare 13 dollar i måneden, rundt 120 kroner.

Det er det samme som det mest populære abonnementet til markedslader Netflix. Med andre ord vil Disney tilby tre strømmetjenester for samme pris som Netflix' ene.

- Disney har gitt Netflix en smell ved å tilby disse tjeneste til samme pris som et Netflix-abonnement, sier Kamal Khan, analytiker i Investing.com, til Reuters.

Kommer snart utenfor USA

På presentasjonen tirsdag viste Disney-sjef Bob Iger også til akkurat hva som vil være tilgjengelig når strømmetjenesten lanseres i USA.

- Det vil være åtte Star Wars-filmer tilgjengelig når vi lanserer, 18 Pixar-filmer, 70 Disney-animasjonsfilmer, 240 Disney-spillerfilmer, fire Marvel-filmer i første omgang og åtte til i løpet av det første året. Ved siden av det har vi 7500 episoder med Disney-TV, sier Bob Iger i Disney i kvartalspresentasjonen.

Iger sa også at de planlegger å lansere tjenesten i andre land enn USA i løpet av kort tid.

- Vi planlegger å lansere i noen markeder samtidig som vi lanserer i USA. I over de neste to til tre årene skal vi rulle ut i en rekke markeder, men jeg kan ikke si hvilke ennå, sier han.

Det er dermed fortsatt uvisst når den kommer til hit til lands, men tradisjonelt er Norge blant landene som står først køen ved lansering av amerikanske strømmetjenester. Norge var tidlig ute med å få både Netflix og HBOs strømmetjenester.