Disse er mest optimistiske for 2021: – Mye penger som skal tjenes

6 av 10 industribedrifter ser lyst på det kommende året. – Etter nedgangstider går det alltid oppover.

STAVANGER (Nettavisen Økonomi:) – Jeg har aldri opplevd et år som er så vanskelig å spå, sier Svein W. Kristiansen.

48-åringen leder familiebedriften Smed T. Kristiansen, som siden 1932 har levert skreddersydde stålprodukter av ulike slag. Siden det norske oljeeventyret for alvor startet i 1970-årene, har «smeden» hovedsaklig levert til oljegigantene på norsk sokkel.

Nå er omstilling nøkkelen til fremtidige inntekter og vekst. På verkstedet i Dusavik har flere og flere nisjeprodukter som pizzaovner, sykkelparkering og hagemøbler blitt smidd de siste årene.

– Folk må slutte å snakke om omstilling og heller bare gjøre det. Folk må slutte å skryte av de driver omstilling, og heller bare jobbe, sier Kristiansen bestemt.

Etter en vår med god fart i fjor, gikk høsten tråere. Årsinntektene havnet til slutt på rundt 40 millioner kroner - opp fra 50 millioner året før. Ingen faste ansatte mistet jobben, men flere på korte kontrakter fikk ikke fortsette. Som de fleste andre, håper bedriftslederen at 2021 blir bedre.

– Etter lange perioder med nedgang, er det mye penger som skal tjenes. Mye er satt på vent og skal i gang igjen. Men jeg tror folk er for optimistiske, sier Kristiansen, som frykter at det blir verre før det blir bedre.

Les også: Her er Norges tryggeste yrker: Ingvild og Solveig er nærmest garantert jobb i 20 år

Industribedriftene er mest optimistiske

I Sparebank 1 SR-Banks rykende ferske undersøkelse Konjunkturbarometeret, svarer 600 bedrifter fra Vestland, Rogaland, Agder og Stor-Oslo om forventningene for de neste tre månedene og for 2021 som helhet.

For de neste tre månedene er de fleste bedrifter, kort fortalt, usikre på hva vil bringe. I løpet av de neste tolv månedene regner imidlertid flere bedrifter med bedre omsetning og lønnsomhet, og at de vil ansette flere.

Størst er optimismen i industrien, der 59 prosent tror på oppgang. Dette er høyere enn gjennomsnittet av alle de spurte bedriftene, hvor 55 prosent er optimistiske for 2021. Sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank sier at mange i industrien venter en bedring i verdensøkonomien og at eksport- og råvaremarkedet åpner opp.

– Mange i industrien er såkalte oljeservicebedrifter, og vil komme godt ut av en mer stabil norsk sokkel og høyere oljepriser. Disse selskapene leverer også til fornybar energi, som mange oljeselskaper også er med på. I tillegg har flere klart å omstille seg til havbruk, infrastruktur og andre næringer enn olje, sier Knudsen.

Les mer: Jobber du innen disse bransjene, har du grunn til å frykte fremtiden

Mens et flertall av de spurte bedriftene i Sør-Norge tror på økt omsetning (64 prosent), lønnsomhet (57 prosent), samt større ordrereserve (55 prosent), tror kun 44 prosent at den økonomiske utviklingen vil bedres, og bare halvparten tror at bedriftens investeringer vil øke.

– Jeg hadde kanskje ventet større vekst i år enn det bedriftene ser for seg. På et tidspunkt vil vinden helt klart snu, slik mange prognoser tegner et bilde av. Bedriftene venter jo oppgang, men er veldig forsiktige. Få tør å planlegge for et voldsomt løft, slik situasjonen er nå, sier Knudsen.

Mest positive er bedriftene i Rogaland, hvor 58 prosent ser lyst på det nye året. I Agder er 55 prosent positive, mens i Stor-Oslo og i Vestland fylke er 54 prosent positive med tanke på de neste tolv månedene.

Les mer: Atle (52) sjokkerte klubblegene i AC Milan: – De trodde jeg hadde brukket foten hans

Får ekstremt mye å gjøre - men vet ikke når

Nær halvparten av bedriftene i Konjunkturbarometeret tror vaksinen vil sette fart i verdensøkonomien og bidra til økt omsetning for sin bedrift. Smed-sjefen tror ikke det blir fullt så enkelt.

– På lang sikt vil en vaksine bidra til økt omsetning, selvfølgelig. Men jeg tror det vil ta lenger tid enn de største optimistene tror. Det er viktig at vi tar på oss tøyet vi trenger for å ta den ekstra turen, mener jeg.

– Hva tenker du på da?

– Jeg tror at det er mange potensielle utfordringer som ikke har kommet til syne ennå. For eksempel så kan vi få politisk ustabilitet globalt som følge av denne krisen. Ja, det er godt å være optimistisk, men vi må være realistiske også, sier Kristiansen.

Les også: Ville lyse opp rasområdet, men politiet takket nei: - Det finnes ikke sterkere lys i Europa

Men smeden vil ikke bare være negativ. Han er klar på at det vil være stort behov for stål i norsk næringsliv, både innen fisk, olje, bygg og fornybar energi.

– Det er ekstremt mye arbeid som skal gjøres fremover. Etter nedgangstider går det alltid oppover. Hvor mye og når det går opp, er spørsmålet, sier Kristiansen.

Mens 55 prosent av bedriftene tror på oppgang i 2021, var tilsvarende tall 63 prosent mot slutten av 2019. Mange, inkludert økonomer i SSB og Norges Bank, spår at norsk økonomi vil være tilbake på 2019-nivå mot slutten av 2021. Det virker det ikke som at bedriftene har noe tro på, ifølge sjeføkonom Kyrre Knudsen.

– Bedriftene bør være forberedt på at ting ikke går som planlagt. Men det tror jeg mange også er. Bare de siste ti-tolv årene har bedriftene vært gjennom en finanskrise, oljekrisen, Donald Trump og en koronakrise. De fleste tar høyde for at uventede ting dukker opp, sier Knudsen.

Les mer: Helene Rask tok et helt nytt valg: - Det føltes befriende

Les også: Hedda Kise måtte endre karriere: - Jeg er så glad jeg tok det valget

Reklame Liverpool stopper Southampton i å ta denne rekorden