Disse fem viktige tingene ville endre verden, trodde collegestudenten Elon Musk

Musk snakker ut i podcast: – Disse fem tingene trodde jeg ville endre verden.

Det var i februar at Tesla-gründer Elon Musk pratet ut i podcasten «Third Row Tesla» om hvilke fem nøkkelelementer han trodde kom til å endre verden da han studerte ved universitetet i Pennsylvania i 1992.

Innholdet i intervjuet gir et innblikk i hva unge Musk mente kom til å påvirke verden i fremtiden.

Internett

Internett ble tatt i bruk i akademiske miljøer tidlig i 1980-årene, men fikk for alvor en «boost» i 1991, da World Wide Web ble lansert.

Musk hevder han tidlig så potensialet til innovasjonen, og sammenlignet internett med det menneskelige nervesystemet: – Hvis du ikke hadde et nervesystem, ville du ikke visst hva som foregår. Fingrene dine ville ikke vite hva som hendte. Tærne dine ville ikke vite hva som foregikk, forklarer han.

Han hadde bare minimal tilgang til internett gjennom fysikkstudiene sine, men visste at det ville bli en grunnlegende og dyp forandring:

– Nå har du tilgang til alle bøker øyeblikkelig. Du kan være på en øde fjelltopp og ha tilgang til all informasjon om menneskeheten hvis du har en kobling til internett, sier han på podcasten.

Få mennesket på Mars

Som barn ble Musk påvirket av en rekke science fiction-bøker. I podcasten sier han at «det å gjøre livet multiplanetært og gjøre bevisstheten multiplanetært» - altså å få mennesker på flere planeter - ville endre verden.

30. mai gjennomførte Elon Musks SpaceX en vellykket oppskytning av bæreraketten Falcon 9, noe som gjorde at milliardæren fikk tatt ett skritt nærmere å oppnå Mars-ambisjonene sine, selv om det enda er et stykke å gå.

Endring av menneskets genetikk

Noe annet som foreløpig ikke er dagligdags, men som Musk, både som student og i dag, tror kommer til å bli mer og mer vanlig, er endring av menneskets gener:

– Ikke at jeg driver med det, legger han til, og får podcastens programledere til å humre.

– Det vil bli normalt, tror jeg, å endre menneskets genom for å bli kvitt sykdommer eller tilbøyeligheter til forskjellige sykdommer, sier han.

– Det kommer til å bli det første man ønsker å kartlegge. Hvis du har en situasjon der du definitivt kommer til å dø av kreft i en alder av 55, vil du foretrekke å redigere den, sier han.

Musk legger til at han ikke er en forkjemper for å endre menneskets genetikk:

– Jeg sier bare at det er mer sannsynlig enn ikke at det kommer til å gå den veien.

Bærekraftig energi

Helt fra han var tenåring ønsket Musk å bruke bærekraftig energi til å endre fremtiden.

– Bærekraft var faktisk noe jeg trodde var viktig før miljømessige implikasjoner ble så åpenbare som de er, sier han på podcasten.

Grunnen, ifølge Musk, er at verden vil gå tom for hydrokarboner - forbindelser som danner grunnlaget for naturgass, olje og kull - dersom disse hentes ut og brennes.

Han sier videre at fremtiden kan bringe en karbonavgift som vil øke kostnadene for å brenne fossile brensler for å dempe klimaendringene, som ifølge Musk er en «no-brainer».

Kunstig intelligens

Sist, men ikke minst, var studenten Musk fascinert og opptatt av kunstig intelligens, sier han på podcasten.

I nyere tid har Musk vært kritisk til fullt frislipp av kunstig intelligens. Han har kalt teknologien en eksistensiell trussel mot menneskeheten, ifølge CNBC, og meldt at kampen om kunstig intelligens kan føre til tredje verdenskrig.

Uttalelsen kom i kjølvannet av en tale Russlands president Vladimir Putin holdt for studenter i byen Jaroslavl i september 2017.

I talen hevdet den russiske presidenten at den nasjonen som blir ledende innen kunstig intelligens kan få herredømme over verden.

– Kunstig intelligens er framtiden, ikke bare for Russland, men for menneskeheten. Det har kolossale muligheter, men også farer som er vanskelige å forutsi. Den som blir ledende på dette området, vil styre verden, sa Putin, ifølge Russia Today.