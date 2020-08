Disse strømfellene må du unngå: - De prøver å lure forbrukerne

Strømleverandørene prøver seg med med lokketilbud. Nå advarer Forbrukerrådet.

- Vi vet at strømleverandørene benytter enhver anledning til å lure forbrukerne inn i dyre avtaler. Du må være på vakt, sier Inger Lise Blyverket, direktør i Forbrukerrådet, til Nettavisen.

Mye nedbør og en varm vinter har bidratt til at strømprisene er ekstremt lave for tiden. Det benytter mange strømselskap til å komme med lokketilbud, hvor du for eksempel kan få gratis strøm i to måneder. Deretter skrus prisen plutselig opp og blir mye dyrere enn du hadde sett for deg.

Blyverket forteller at alle strømleverandørene har et stort mangfold av avtaler og selger også tilleggstjenester, noe som bidrar til å forvirre forbrukerne.

- Mange selskaper har imidlertid gode avtaler med prisgaranti, men problemet er at disse blir lite markedsført og er vanskelige å finne, sier hun.

- Styr unna dette

Hvordan du skal finne de beste strømavtalene, kommer vi tilbake til. Før vi går inn på det, er det nemlig flere feller du bør være klar over - slik at du kan unngå disse.

Tilleggstjenester er én felle som selskapene tjener gode penger på. Dette kan for eksempel være forsikring om du blir arbeidsledig eller syk.

- Vi har også sett at forsikring for arbeidsledighet har blitt solgt til pensjonister og uføretrygdede. Forsikringene gir uansett liten beskyttelse, fordi de er så fulle av unntak og forbehold at de nesten aldri gjelder, forklarer hun.

I tillegg er det noen selskaper som lokker med både kortreist og «grønn strøm», noe Blyverket rister på hodet over. Ingen av selskapene kan garantere at du får strøm fra lokale kraftselskapene. Det er også greit å ha med seg at nær all strøm i Norge uansett er fornybar.

- De prøver å overbevise deg om at det de kan tilby er bedre enn noe annet, men det gjør bare avtalene dyrere, sier hun.

Det er også flere ting du bør være oppmerksom på.

- Aldri kjøp strøm direkte fra selgere på gaten eller gjennom telefonsalg, eller når du kjøper en vare hos for eksempel en elektronikkforretning. Det er de dyreste avtalene som markedsføres slik, advarer hun.

Du bør også være oppmerksom hvis du kjøper strøm direkte via nettsidene til leverandørene.

- De rimeligste avtalene er vanskelig å finne på nettsidene deres, sier hun.

Slik finner du en god avtale

Det finnes imidlertid en god måte å finne en god avtale på.

- De rimeligste avtalene kan du finne gjennom vår strømportal, for her markedsfører også leverandørene sine rimeligste avtaler, forklarer Blyverket.

Tidligere kunne leverandørene skru ned prisene og bruke lokketilbudene for å komme øverst på Forbrukerrådets liste. Det er ikke lenger mulig.

- Det har vært et problem at leverandørene har brukt lokketilbud i stor skala for å få kunder til sitt selskap. Men for å komme på topp på vår portal nå, må de tilby prisgaranti på minst seks måneder, sier hun.

Blyverket anbefaler at du velger en spotprisavtale med prisgaranti, og det er det eneste du trenger å se etter. Velger du en av alternativene på topp, får du den beste avtalen. Det er dessuten lett å bytte avtale.

- Har du en prisgaranti i seks måneder, bør du sjekke 14 dager før den går ut, og se om prisen blir endret og hva prisene er hos andre tilbydere.

- Det kan nemlig hende at selskapet flytter deg over til andre avtaler eller skrur opp prisen. Mange selskaper kappes om å ha de laveste prisene. Vi anbefaler alle å sjekke den avtalen de har i dag, slik at du faktisk får glede av de historisk lave strømprisene, sier hun.

Skal ikke føle seg lurt

Energi Norge er interesse- og arbeidsgiverorganisasjonen til selskapene som produserer, transporterer og leverer fornybar energi i Norge, og har blitt forelagt kritikken fra Forbrukerrådet.

- Det skal være enkelt og trygt å være strømkunde. Hvis det forekommer brudd på regelverk og hvis noen kunder føler seg lurt, så er det ikke bra. Det gjelder selvfølgelig også med strømforsikringer, sier Lars Ragnar Solberg, næringspolitisk rådgiver i Energi Norge, til Nettavisen.

Forbrukerrådet sier at mange strømselskap kommer med lokketilbud, for så å skru opp prisene etter kampanjen er over og det blir mye dyrere for kundene. Solberg kommenterer følgende:

- Hvis en strømkunde hopper på et kampanjetilbud med for eksempel minuspriser, så er det greit i seg selv. Men strømkunden gjør lurt i å få klarhet i hva som kommer etter at kampanjetilbudet er over, slik som med alle andre kampanjetilbud i andre bransjer.

Han påpeker også at Energi Norge og strømbransjen jobber med å gjøre det enda enklere og tryggere å være strømkunde.

- Vi har i sommer lansert strømguiden.no, der strømkundene blant annet kan finne svar på spørsmål rundt strømprodukter og hva de bør spørre strømleverandørene om. I tillegg finnes det prisportaler som strømpris.no, sier han.