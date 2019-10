Disse tallene kan gi Trump hodepine

Jobbtallene i USA synker, og det spås børsnedgang på Wall Street.

NEW YORK (Nettavisen): Det ble skapt 135.000 nye private arbeidsplasser i september, noe som skaper frykt for børsnedgang på Wall Street onsdag, melder CNBC.

ADP-rapporten som ble publisert onsdag morgen amerikansk tid, drar gjennomsnittlig sysselsetting så langt i 2019 ned til 145.000 arbeidsplasser, sammenlignet med 214.000 på samme tidspunkt i fjor.

135.000 nye private arbeidsplasser ble skapt i september i år, noe som er over estimatet til Dow Jones på 125.000. Men det er likevel de svakeste tallene siden juni.

Tallene viser at arbeidsmarkedet i USA nå strammer seg inn.

- Bedriftene har blitt mer forsiktige med å ansette. Mindre bedrifter er spesielt nølende. Hvis bedrifter trekker seg enda mer unna, så vil arbeidsledigheten stige, sier Mark Zandi, sjeføkonom hos Moody’s i en uttalelse, ifølge CNBC.

Det spås derfor børsnedgang på Wall Street nå den åpner klokken 15.30 norsk tid.

Arbeidsledigheten i USA ligger for øvrig på 3,7 prosent, det samme som i måneden før.

Ledigheten forblir dermed på det som nesten er det laveste nivået på 50 år.

Det er også en tung dag på Oslo Børs onsdag. Aksjemarkedene frykter hva som skal skje med USAs president, og spesielt DNB-aksjen får gjennomgå.

Investeringsøkonom Mads Johannesen i Nordnet peker på flere årsaker til nedgangen, handelskrigen mellom USA og Kina og frykt for nedgangstider, såkalt resesjon. Det betyr en negativ vekst i økonomien i minimum to kvartaler på rad.

- Og så har vi jo trusselen om at Donald Trump skal bli stilt for riksrett, som også preger markedet. Usikkerhet er det verste finansmarkedet vet, og med en risiko for at verdens viktigste posisjon skal bli avsatt, legger det et stort press på markedet, sier Johannesen til Nettavisen Økonomi.