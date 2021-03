Disse tallene viser at nedstengningen av Oslo kan bli en kjempetabbe

Å stenge butikker er ikke nødvendigvis noe effektivt virkemiddel.

Søndag kveld bestemte Oslos byråd at butikkene igjen skal stenge. Beslutningen vekker sterke reaksjoner i varehandelen.

- Det er kjempedramatisk, helt krise. Tiltakene er verre enn tidligere og skuffende for oss, sier administrerende direktør Bjørn Næss i Oslo Handelsstands Forening (OHF), som mener butikker og serveringsteder må få holde åpent.

Mandag har blant annet H&M, Nille og Varner-Gruppen varslet massive permitteringer. Harald Jachwitz Andersen, administrerende direktør i Virke Handel, synes stengte butikker er et dårlig og lite effektivt tiltak:

- Vi er ikke kjent med at det har vært smittespredning i butikker eller kjøpesentre i det hele tatt, sier Andersen.

- Å stenge butikker er ikke nødvendigvis noe effektivt virkemiddel, annet enn at det har store samfunnsmessige konsekvenser. Det øker bare folks mobilitet. Folk reiser bare til nabokommunen, sier Espen Karlsen, administrerende direktør i Jernia Norge AS.

En rapport fra Virke viser at nettopp dette er hva som skjedde da butikken stengte i januar.

Les også: Massive permitteringer hos Nille, H&M og Jernia: – Hard kost for oss

Flere flyttet på seg

Karlsen og Næss viser til kaotiske tilstander i Oslos nabokommuner da myndighetene stengte Vinmonopolet 23 januar i år. Oslo-folk valfartet til nabokommunene, og polet åpnet igjen påfølgende mandag etter et innstendig råd fra helsedirektør Bjørn Guldvog.

Etter mutant-utbruddet i Nordre Follo besluttet regjeringen strenge tiltak 23. januar i ti kommuner på Østlandet: Enebakk, Frogn, Indre Østfold, Moss, Nesodden, Nordre Follo, Oslo, Vestby og Ås. Ett av tiltakene var stenging av butikker. Mange av randkommunene fulgte opp med liknende tiltak.

Hensikten da, som nå, var at folk skal flytte mindre på seg, men rapporten fra Virke viser at butikkstenging tvert imot har gitt økt forflytning, ikke mindre. Kommunene som grenset til «ring-kommunene», altså de som ble omfattet av stengning i januar, økte omsetningen kraftig, mens den falt både i tiltakskommunene og landet som helhet. Grafikken illustrerer dette:

Nabokommunene økte salget med 17 prosent

Virke har sett på konsekvenser for de 67 nedstengte kjøpesentrene og hvorvidt omsetning ble flyttet til kjøpesentre i nærkommunene - kommunene nærmest de 25 tiltakskommunene.

Allerede før nedstengingen var besøk i kjøpesentrene i Ring 1 og Ring 2 hele 34 prosent lavere enn i de tre første ukene av 2020. I kjøpesentrene i Oslo var besøket hele 44 prosent under normalen, og i sentrum halvparten av det normale.

Les også: Strammer inn i Oslo: Alle serveringssteder og butikker må stenge

Nedstengingen førte til at kjøpesentrene i Ring 1- og Ring 2- kommunene fikk halvert sin omsetning sammenliknet med samme uke i 2020.

I nærkommuner som Fredrikstad, Sarpsborg, Nes, Ullensaker og Eidsvoll, derimot, økte omsetningen med 17 prosent. Snittet i hele landet var da en vekst på 3,9 prosent, mens omsetningen i de såkalte Ring-kommunene var mer enn halvert.

Omsetningen i kjøpesentrene i nærkommunene økte på mange områder:

Mat og drikke + 42 prosent

Hus og hjem + 32 prosent

Spesialbutikker + 19 prosent



Med unntak av servering var utviklingen i alle bransjer bedre i nærkommunene enn i resten av landet, ifølge rapporten som Kvarud Analyse har laget for Virke.

- Det er ekstremt urimelig

Ifølge Harald Jachwitz Andersen i Virke er det mye butikkene kan gjøre i stedet for å stenge. Men bransjeorganisasjonen for varehandel ble ikke rådspurt før det siste tiltaket ble besluttet:

- Vi kan trappe opp smittevernet med blant annet større avstandskrav, færre tillatte kunder, økt renhold og økt vakthold.

- Tok byrådet kontakt med dere før tiltaket nå?

- Byråden har ikke kontaktet oss før dette siste tiltaket, og det synes vi er rart.

Andersen påpeker også at det blir kostbart for butikken å stenge og åpne igjen, siden kompensasjonsordningen ikke dekker lønnskostnader:

- Man får beskjed noen timer i forveien, og må ut med full lønn i varslingstiden, som er to dager, pluss de ti dagene med arbeidsgiverplikt. Det er ekstremt urimelig!

Les også: Opprør på Facebook: Kjendislege fillerister Molde-ordfører

Bjørn Næss, direktør i Oslo Handelsstandsforening, deler bekymringen:

- Vi kan se for oss et jojo-scenario fremover med stenginger og åpninger. Da blir det litt gambling hvis arbeidsgiver må dekke permisjoner i ti dager for så å åpne butikken etter 14 dager. Vi ber innstendig om at det trykkes hardere på for å gjeninnføre ordningen fra i fjor vår, der arbeidsgiver kun dekket utgiftene de første to dagene, sier Næss.

– Denne nedstengingen er helt hinsides. Butikkene er like gode på smittevern som Vinmonopolet. Det ser ut til at Oslo kommune mener at sprit og vin er viktigere enn at folk kan få kjøpt maling, ting til kjøkkenet eller oppussing, sier Espen Karlsen i Jernia.

- Lettelser gjør at flere møtes

Nettavisen ønsket å snakke med helsebyråd Robert Steen om kritikken fra Andersen og tallene fra rapporten. Hans pressesjef henviste saken til næringsbyråden i Oslo, Victoria Marie Evensen, som valgte å svare skriftlig på våre spørsmål:

- Ifølge Virke-direktør Harald J. Andersen viser tall og erfaring at stengte butikker øker, og ikke senker, mobiliteten. Hva er kommunens empiriske grunnlag for å stenge butikker ut fra et mobilitetsargument?

- Jeg antar at Andersen sikter til mobilitet over kommunegrensene. Vi kan ikke hindre at enkelte vil reise til og handle i andre kommuner, men vår anbefaling er klar og andre kommuner vurderer også begrensninger. Beredskapsetaten samler inn og analyserer mobilitetsdata ukentlig. Tallene viser at mobiliteten øker på nær alle områder i takt med lettelser i stenginger.

- Nå har en ny og alvorlig situasjon med et virus som er langt mer smittsomt og som trives best nettopp der folk møtes. Derfor gir vi en innstendig oppfordring om å begrense mobilitet til det absolutt nødvendigste. Dette er i tråd med de smittevernfaglige anbefalingene fra FHI.

- Hvorfor har ikke byrådet kontaktet Virke eller handelsnæringen før de siste tiltakene ble vedtatt?

- Vi forsøker å ha god dialog med alle deler av næringslivet og med organisasjonene og har jevnlige kontaktmøter. Når det er sagt gjør byrådet en samlet vurdering på alle områder helt frem til de kunngjøres, som i går på pressekonferansen.

- Andersen uttaler også at butikkene blir «ofret på politikkens alter», med enorme konsekvenser for ansatte og økonomien. Når det ikke er påvist smittespredning i noen butikker etter et helt år med pandemien, på hvilken måte er det da et forholdsmessig tiltak å stenge alle butikker?

- Vi vet at dette er enormt krevende for virksomheter som lever av at folk kommer til butikkene. Dette handler ikke om at butikker ikke er flinke til å overholde smittevern - det handler om i størst mulig grad å unngå kontakt mellom folk, både hjemme og ute. Åpne butikker fører nødvendigvis med seg at flere møtes, et større press på kollektivtrafikken, at smittesporing blir mer krevende, sier Evensen.

Reklame Slik forvandler du mobilen til et kraftig varmekamera