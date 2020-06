DN-eier selger Morgenbladet for 40 millioner

Norges eldste riksavis får ny eier.

NHST, som blant annet eier Dagens Næringsliv, selger ukeavisen Morgenbladet til Mentor Medier, som eier Dagsavisen og Vårt Land. Det melder DN.

NHST har siden 2016 eid 90,8 prosent av aksjene i Morgenbladet. Stiftelsen Fritt Ord og AS Forlagsfinans eier resten av aksjene. Mentor Medier betaler 40 millioner kroner for avisen, skriver DN.

– Vi er veldig godt fornøyde med at Morgenbladet blir en del av Mentor Medier. Vi ønsker å være det beste eiermiljøet for medieselskaper med ulike verdimessige og ideologiske ståsteder. Morgenbladet har lange tradisjoner som en viktig stemme i den offentlige debatten, en posisjon avisen har befestet ytterligere de siste årene. Vi ser frem til å bidra til videreutvikling av Morgenbladet basert på avisens eksisterende profil, sier Per Magne Tveiten, konsernsjef i Mentor Medier.

Morgenbladets sjefredaktør Sun Heidi Sæbø går inn i konsernledelsen i Mentor Medier. Sæbø tok over som ansvarlig redaktør i avisen i 2019. Den forrige redaktøren, Anna B. Jensen, gikk etter en konflikt med de ansatte i avisen.

– Når Mentor Medier nå går inn i selskapet, er jeg overbevist om at vi får eiere som er opptatt av å sikre og videreutvikle Morgenbladets unike posisjon som en intellektuell og meningsbærende avis, sier Sæbø til DN.

Konsernsjef i NHST Hege Yli Melhus Ask sier i en pressemelding at det var en vanskelig beslutning å selge Morgenbladet, men at det er riktig og naturlig.

– Morgenbladets medarbeidere og ledere kan være stolte av det de har fått til de siste årene. Dette var ingen enkel beslutning. Men etter at Mentor Medier tok kontakt, gjorde vi en grundig vurdering, med utgangspunkt i NHSTs fremtidige strategi. Når vi nå selger Morgenbladet får Norges eldste riksavis et nytt, godt hjem, der de kan befeste og utvikle sin posisjon som den ledende avisen for intellektuelt nysgjerrige. Samtidig kan NHST konsentrere innsats og investeringer mot næringslivs- og nisjepublikasjoner i Norge og globalt, i tillegg til publiserings- og medieovervåkingstjenestene våre, sier Ask.

