DN: Øyafestival-eierne tjente 52 millioner kroner på salg av festivalen

HÅVER INN: Øyafestivalen i år ble nok en suksess. I fjor omsatte festivalen for 80 millioner kroner og fikk et resultat på over 1 million kroner. Ifølge DN tjente eierne 52 millioner kroner da festivalen i fjor ble solgt til et amerikansk oppkjøpsfond Foto: Terje PederseN (NTB scanpix)