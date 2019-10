DN-redaktør går av

Allmøte i avisen i dag. Featureredaktør Gry Egenes går av.

Saken oppdateres.

Dagens Næringslivs featureredaktør Gry Egenes slutter, melder Medier24.no.

Det ble i september klart at avisen står overfor store kutt. Det skal være snakk om 25 stillinger som skal kuttes. Det er når dette skrives uklart hvorvidt Egenes' avgang fra redaktørrollen er frivillig.

De ansatte i Dagens Næringsliv skal etter det Medier24 erfarer informeres om en ny ledelse torsdag. Der skal det det blant annet bli informert om at featureredaktøren Gry Egenes går ut av redaktørrollen.

Ledelsen har kalt inn til et allmøte torsdag klokken 14:00 der flere endringer blir gjennomgått. Det er også ventet at møtet vil ta for seg den økonomiske situasjonen i avisen siden forrige allmøte.





Norges 22. mektigste

Klubbleder Ingrid Bjørklund bekrefter også overfor Medier24 at det skal avholdes et allmøte, men ønsker ikke å kommentere noe utover det.

Egenes er utdannet diplomøkonom fra Handelshøyskolen BI og har italiensk mellomfag. Etter å ha jobbet i nærradio begynte hun som sommervikar i Dagens Næringsliv i 1986. Hun ble fast ansatt i 1989. Hun jobbet noen år som redigerer, vaktsjef og journalist. I 1996 ble hun kåret til årets kvinnelige medieleder.

Bladet Kapital kåret Egenes til Norges 22. mektigste kvinne i 2018. Egenes er også styremedlem i Morgenbladet. I 2019 kjempet hun om å bli årets redaktør i kamp mot Ingeborg Heldal (KK) og Gard Steiro (VG).

Egenes har ikke besvart Nettavisens henvendelse i dag.