DN skal kutte 30 millioner - varsler nedbemanning

Det ble kjent i allmøte torsdag.

Saken blir oppdatert.

Torsdag klokken 09 ble de ansatte i Dagens Næringsliv (DN) innkalt til allmøte for å orienteres om den økonomiske utviklingen i bedriften.

Ifølge Journalisten, skal avisen kutte så mye som 30 millioner, noe som vil innebære nedbemanning.

DN eies av NHST-konsernet, som også eier Morgenbladet. Tidligere denne uken ble det kjent at Morgenbladet skal kutte åtte millioner, hvorav seks i personalbudsjettet.

Ifølge konsernsjef Hege Yli Melhus Ask vurderes mange grep for å «sikre at selskapene har en bærekraftig utvikling og er lønnsomme».

– Dette gjelder alle selskapene i hele konsernet. Jeg ønsker ikke å kommentere enkelttiltak. Det får vi komme tilbake til i neste kvartalsrapport, sier konsernsjefen til Dagbladet.