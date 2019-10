DNB advarer mot ny svindel: Heter du dette kan du være utsatt

DNB opplever for tiden flere svindelforsøk, og tyvene har sett seg ut en helt spesiell målgruppe.

Det er ingen hemmelighet at svindlere ofte sikter seg inn på eldre mennesker. Den siste svindelbølgen er derimot hakket mer utspekulert.

De går nemlig etter kvinner med navn som var populære for 80 år siden, ifølge DNB.

- Dette er snakk om svært kynisk og utspekulert svindel rettet mot personer som har dårlige digitale ferdigheter, sier Terje Aleksander Fjeldvær i DNBs Financial Cyber Crime Center i en pressemelding.

«Olga-svindel»

Navn som gjerne går igjen er blant andre Olga, Kari, Sigrid, Gerd, Ragnhild eller lignende.

DNB forteller om særlig mange med navnet Olga som har blitt svindlet, og fremgangsmetoden har derav fått navnet «Olga-svindel».

- De får kvinnene til å oppgi BankID-en sin og tømmer deretter kontoen deres. Mye tyder på at svindlerne er norske. De kjenner Norge, norske forhold og vet hvordan banken og kundene opererer. Både banken og politiet er allerede på saken, sier Fjeldvær.

ADVARER: - Vær på vakt, sier Terje Aleksander Fjeldvær i DNB. Foto: Stig B. Fiksdal (DNB)

Han forteller at svindlerene utgir seg for å være fra et seriøst finansfirma, og sier at forbrukslånet er klargjort til utbetaling. Når Olga svarer med at hun ikke har spurt om noe lån, forteller de at hun i så fall må ta kontakt med banken.

De tilbyr så å sette henne over til banken, noe hun takker ja til, uten at Olga forstår at det ikke er tilfelle.

Setter over til seg selv

I stedet er det nemlig svindlerne selv som plukker opp tråden videre og får henne til å oppgi BankID-en sin.

- BankID-en hennes bruker de til å logge seg inn i Olgas nettbank hvor de endrer mobilnummeret og postadressen hennes. Så oppretter de BankID på mobil i hennes navn. Deretter er det fritt frem.

Dermed kan tyvene tømme kontoen hennes, noe de gjør ifølge DNB.

Banken selv jobber iherdig med å få satt en stopper for svindelen, men det er fortsatt nødvendig å være på alerten.

Slik gjør du

Fjeldvær kommer med DNBs eget budskap til hvordan man unngår å bli svindlet.

Den bygger for noen på nokså elementære regler, men de samtidig ikke gjentas nok ganger i slike tilfeller.

Får du en henvendelse du ikke hadde forventet eller tilbud/krav om noe du ikke har bestilt, vær på vakt!

La deg ikke bli satt over til en «kundebehandler» som skal hjelpe deg. Ring evt. banken selv slik at du vet du snakker med en bankansatt.



Gi aldri fra deg BankID-en din. Den er personlig. Banken, andre seriøse bedrifter eller etater vil derfor aldri finne på å be deg om å oppgi den.





